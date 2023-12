Inflacja w Wielkiej Brytanii spada do 3,9%, osiągając najniższy poziom od 28 miesięcy

Inflacja zasadnicza w Wielkiej Brytanii spadła do 3,9% w ujęciu rocznym, co jest najniższym odczytem odnotowanym od września 2021 roku. Dane te zaskoczyły analityków rynkowych, którzy spodziewali się inflacji na poziomie 4,4%. Kanclerz Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, powiedział, że wdrożenie rządowych środków gospodarczych „zaczyna usuwać presję inflacyjną z gospodarki”.

Funt brytyjski spadł o 0,6% w stosunku do dolara amerykańskiego w środę rano, ponieważ niższe niż oczekiwano odczyty inflacji mogą zmusić Bank Anglii (BoE) do złagodzenia polityki pieniężnej wcześniej niż oczekiwano. Jednak ekonomiści wypowiadający się dla dziennikarzy The Guardian zauważyli, że inflacja bazowa wyniosła 5,1%, pozostając powyżej celu BoE wynoszącego 2%.

Ludowy Bank Chin (PBoC) utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami. W Nowej Zelandii gubernator Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) powiedział, że rada zarządzająca nadal obawia się presji inflacyjnej, dodając, że następna decyzja w sprawie polityki pieniężnej będzie musiała opierać się na szerokim zakresie danych ekonomicznych, co czyni ją złożonym zadaniem.

PKB w USA w trzecim kwartale 2023 roku

Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje dane dotyczące PKB kraju za trzeci kwartał tego roku. Ekonomiści spodziewają się, że gospodarka USA rozwinęła się o 5,2% w ujęciu rocznym, podobnie jak w poprzednim kwartale, oraz o 2,3% w ujęciu kwartalnym.

Kongresowe Biuro Budżetowe (CBO) przewiduje, że wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych spowolni do 1,5% w 2024 r., a stopa bezrobocia w kraju wzrośnie do 4,4% w przyszłym roku. To samo badanie sugeruje, że wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 2,5%, znacznie więcej niż 0,9% prognozowane w lipcu.

PKB w UK w trzecim kwartale 2023 roku

W piątek ekonomiści będą mieli okazję przeanalizować raport Office for National Statistics (ONS) dotyczący wzrostu PKB Wielkiej Brytanii w trzecim kwartale 2023 roku. Analitycy sugerują, że gospodarka kraju wzrosła o 0,6% w ujęciu rocznym, ale pozostała na niezmienionym poziomie w ujęciu kwartalnym.

Według opublikowanego tydzień temu raportu ONS, PKB spadł w październiku o 0,3%, zaskakując ekonomistów. Niektórzy analitycy sugerowali, że stopa wzrostu gospodarczego może oscylować wokół 0% w czwartym kwartale tego roku. Bank Anglii ostrzegł, że Wielka Brytania może wpaść w recesję w 2024 roku.

Sprzedaż detaliczna w UK w listopadzie 2023 roku

ONS opublikuje w piątek dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii za listopad. Ekonomiści prognozują, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,4% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy w ujęciu rocznym spadła o 1,3%, odzyskując nieco gruntu po październikowym spadku. Brytyjska gospodarka zdaje się odczuwać wpływ restrykcyjnej polityki monetarnej BoE, która stara się poskromić presję inflacyjną.

Według najnowszego raportu KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT), spadający popyt konsumencki w połączeniu z rosnącymi kosztami sprawi, że nadchodzące sześć miesięcy będzie trudne dla sektora detalicznego. Eksperci rynkowi KPMG stwierdzili, że „pomimo tego, że wyprzedaże w Czarny Piątek były większe i trwały dłużej niż w zeszłym roku, jak dotąd wskaźniki wskazują, że handel świąteczny w tym roku był jednym z najgorszych od czasu wybuchu pandemii i chociaż w ostatnich tygodniach grudnia wciąż jest o co grać, wygląda na to, że jest już za późno, aby zmienić obecną sytuację”.

