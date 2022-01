Rynki reagują na posiedzenie Rezerwy Federalnej

Styczeń 27, 2022 15:07

Wczoraj wieczorem Rezerwa Federalna ogłosiła wynik swojego dwudniowego posiedzenia dotyczącego polityki monetarnej i na chwilę obecną niewiele się zmieniło.

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami Fed zasygnalizował, że podwyżki stóp procentowych nastąpią prawdopodobnie w marcu i potwierdził, że program skupu obligacji zakończy się w tym samym miesiącu, co było decyzją podjętą na poprzednim, grudniowym posiedzeniu.

Jednak, zgodnie z oczekiwaniami, to konferencja prasowa prezesa Fed - Powella po ogłoszeniu podwyżki stóp była przedmiotem szczególnej uwagi inwestorów, którzy szukali wskazówek co do dalszych ruchów Fed.

Nie zobowiązując Rezerwy Federalnej do żadnych konkretnych działań, Powell podkreślił, że inflacja jest znacznie powyżej długoterminowego celu Fedu i podkreślił, że problemy z globalnym łańcuchem dostaw, które obecnie obserwujemy, mogą być bardziej długotrwałe niż pierwotnie sądzono.

Jego komentarze wywołały natychmiastowy efekt falowy na rynkach, ponieważ inwestorzy, którzy czekali na każde słowo, wywnioskowali, że Fed w najbliższych miesiącach będzie przedkładał walkę z rosnącą inflacją nad silny wzrost gospodarczy.

Indeks dolara, który śledzi zachowanie dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka sześciu konkurencyjnych walut, zamknął sesję na najwyższym poziomie od ponad miesiąca i kontynuował silny wzrost dziś rano.

Ropa Brent, która wzrosła w ciągu dnia powyżej 90 USD za baryłkę po raz pierwszy od października 2014 r., spadła poniżej tego poziomu, ponieważ wyceniana w dolarach amerykańskich, drożeje w walutach obcych, gdy kurs dolara rośnie.

Złoto, od dawna ulubione przez inwestorów zabezpieczających się przed inflacją i mające tendencję do odwrotnej relacji do dolara amerykańskiego, spadło o 1,5%, wymazując wszystkie zyski osiągnięte w 2022 r. i kontynuując spadki dziś rano.

Na rynku akcji reakcja była w dużej mierze przewidywalna. W poniedziałek Wall Street spędziła większość dnia na czerwono, by na zamknięciu odrobić większość strat, ponieważ inwestorzy kupowali dołki. Wczoraj mieliśmy do czynienia z odwrotnym scenariuszem. Akcje amerykańskie, które do czasu konferencji prasowej Powella miały bardzo dobrą sesję, w ostatnich godzinach dnia osuwały się z intradayowych maksimów.

Wyniki na koniec sesji były dość mieszane. Indeks S&P 500, który w trakcie sesji wzrósł o ponad 2%, zamknął się ze spadkiem o 0,15%. Z kolei Nasdaq 100, który w ciągu dnia wzrósł o ponad 3,5%, zamknął się z zyskiem 0,17%.

Microsoft zamknął dzień z zyskiem 2,85% po lepszej od oczekiwań prognozie przychodów na bieżący kwartał, choć w ciągu dnia gigant technologiczny wzrósł o prawie 7%.

Netflix, którego słabe prognozy dotyczące wzrostu liczby abonentów w piątek spowodowały spadek kursu w ostatnich dniach, spadł o kolejne 1,83% podczas wczorajszej sesji.

Jednak w handlu pozasesyjnym kurs akcji giganta streamingowego wzrósł o ponad 4%. Wzrost ten jest reakcją na wiadomość, że fundusz hedgingowy Williama Ackmana, Pershing Square, kupił od piątku ponad 3,1 miliona akcji Netflixa - jest to pozycja warta ponad 1 miliard dolarów, co czyni fundusz hedgingowy jednym z 20 największych akcjonariuszy.

Cena akcji platformy streamingowej, która wzrosła podczas pandemii, spadła o ponad 48% od czasu, gdy w listopadzie osiągnęła najwyższy poziom w historii. Wydaje się, że Ackman wierzy, że ten spadek ceny stanowił okazję do zakupu, powołując się na powtarzające się przychody Netflixa i wiodące w branży treści.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Netflix, wykres dzienny. Zakres dat: 26 maja 2021 - 26 stycznia 2022. Data sporządzenia: 27 stycznia 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Netflix, wykres tygodniowy. Zakres dat: 5 lipca 2015 - 26 stycznia 2022. Data sporządzenia: 27 stycznia 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Handluj CFD na akcje z Admirals

Z kontem Trade.MT5 od Admirals można handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na S&P 500, Nasdaq 100, Microsoft, Netflix, wiele innych czołowych indeksów giełdowych na świecie i ponad 3.000 pojedynczych akcji! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, jednocześnie korzystając z dźwigni finansowej. Kliknij baner poniżej, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: