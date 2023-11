RBNZ decyduje o stopach procentowych i dalszej polityce

Listopad 28, 2023 13:27

Decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) w sprawie stóp procentowych będzie jednym z najważniejszych wydarzeń finansowych w tym tygodniu. RBNZ był jednym z pierwszych dużych banków centralnych na świecie, które zacieśniły politykę pieniężną, a także jednym z pierwszych, które wstrzymały podnoszenie kosztów pożyczek.

Mandat RBNZ jest w tej chwili analizowany, ponieważ nowy rząd wyraził zamiar „zmiany ustawy o Banku Rezerw Nowej Zelandii z 2021 r. w celu usunięcia podwójnego mandatu dotyczącego inflacji i zatrudnienia, aby skoncentrować politykę pieniężną wyłącznie na stabilności cen”, zgodnie z raportem Agencji Reutera.

Ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły dziś rano, ponieważ inwestorzy uważają, że OPEC+ może pogłębić i rozszerzyć cięcia wydobycia, aby wytrzymać stłumiony popyt. Należy zauważyć, że OPEC+ przełożył swoje spotkanie na 30 listopada, ponieważ według Agencji Reutera wydaje się, że nie było zgody co do celów produkcji ropy dla producentów afrykańskich.

Decyzja w sprawie stóp procentowych w Nowej Zelandii

W środę rano zbierze się rada zarządzająca RBNZ, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Większość ekonomistów spodziewa się, że bank centralny Nowej Zelandii utrzyma koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ponieważ najnowsze badania inflacji mogą uzasadniać takie działanie.

Raporty opublikowane w poprzednich miesiącach przez RBNZ wskazują, że zarząd spodziewa się, że inflacja zasadnicza spadnie w docelowym zakresie w drugiej połowie 2024 roku.

Analitycy ASB Bank napisali w raporcie opublikowanym 27 listopada: „Nie spodziewamy się znaczących zmian w komunikatach RBNZ. Jednak RBNZ prawdopodobnie będzie nieco bardziej spokojny, że dokonał wystarczającego zacieśnienia, w oparciu o napływające od października wiadomości, które obejmują niższe niż oczekiwano dane o inflacji”.

Dolar nowozelandzki był trzecią najlepiej radzącą sobie walutą wśród swoich odpowiedników z grupy G10 w ostatnim miesiącu. Analitycy walutowi sugerują, że wartość Kiwi może ulec zmianie w zależności od oświadczenia RBNZ po posiedzeniu, z którego dowiemy się, czy bank planuje kolejną podwyżkę stóp w 2024 r., czy też będzie realizował strategię niższych stóp.

Październikowy raport o inflacji CPI w Australii

Nieco wcześniej, w środę rano, Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) opublikuje dane dotyczące krajowej stopy inflacji CPI odnotowanej w październiku. Ekonomiści sugerują, że inflacja zasadnicza może spaść do 5,5% w październiku, w ujęciu rocznym, nieco poniżej wrześniowego odczytu.

Gubernator Banku Rezerw Australii (RBA) Michele Bullock powiedziała dziennikarzom Bloomberga, że „bardziej znaczące zacieśnienie polityki pieniężnej jest właściwą odpowiedzią na inflację, która wynika z zagregowanego popytu przekraczającego potencjał gospodarki do zaspokojenia tego popytu”.

Gubernator BoE: Obniżenie inflacji wymaga ciężkiej pracy

Gubernator Banku Anglii (BoE) Andrew Bailey powiedział dziennikarzom, że sprowadzenie inflacji do docelowego przedziału 2% ustalonego przez BoE będzie wymagało „ciężkiej pracy”. Bailey wspomniał, że obecny spadek inflacji można przypisać odwróceniu wzrostu cen energii, który odnotowano w ubiegłym roku.

„Reszta zależy od polityki i polityki pieniężnej. A polityka działa obecnie w sposób, który nazywam restrykcyjnym - ogranicza gospodarkę. Kluczowa jest również ciężka praca” - powiedział szef BoE.

Inflacja może powrócić do 2% do końca 2025 r., a niektórzy analitycy sugerują, że pierwsza obniżka stóp może nastąpić we wrześniu 2024 r. W ubiegłym tygodniu Andrew Bailey powiedział Komisji Skarbu, że byłoby zbyt wcześnie, aby omawiać jakiekolwiek obniżki stóp, które mogłyby zagrozić obecnym wynikom polityki pieniężnej BoE.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.