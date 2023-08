RBA utrzymuje stopy na stałym poziomie, ponieważ inflacja spowalnia

Sierpień 01, 2023 14:17

W tygodniu, który będzie obejmował decyzję Banku Anglii (BoE) w sprawie stóp procentowych i publikację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, Bank Rezerwy Australii (RBA) ogłosił decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Według ankiety Caixin opracowanej przez S&P Global, aktywność fabryk w Chinach spadła po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 49,2, choć sondaż Agencji Reutera przewidywał odczyt na poziomie 50,3.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Bank centralny Australii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie po posiedzeniu rady zarządzającej. Część ekonomistów sugerowała, że bank podniesie poziom stóp procentowych o 25pb. Od maja 2022 r. RBA kilkakrotnie podnosił stopy procentowe, osiągając najwyższy poziom odnotowany w ciągu ostatnich jedenastu lat.

Decyzja RBA jest następstwem raportu o inflacji, który wykazał, że stopa wzrostu cen konsumpcyjnych w kraju spadła do 6% w drugim kwartale 2023 roku. Liczba ta pozostaje znacznie powyżej celu RBA.

Analitycy Commerzbanku zasugerowali, że RBA na razie przyjmuje postawę wyczekującą. W swoim raporcie analitycy napisali: „RBA zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie po raz drugi z rzędu. RBA wydaje się być bardzo blisko szczytu stóp procentowych, zwłaszcza że obecnie spodziewa się powrotu inflacji do celu w horyzoncie prognozy. Oczywiście to, czy w nadchodzących miesiącach nastąpi kolejna podwyżka stóp procentowych, będzie w dużej mierze zależeć od kształtowania się danych, szczególnie wzrostu płac i inflacji w sektorze usług. Uważamy jednak, że dzisiejsza decyzja jest wyraźnym sygnałem, że RBA na razie przyjmuje podejście wyczekujące”.

Odczyt ISM PMI dla przemysłu w lipcu 2023 roku

Jeszcze dziś Instytut Zarządzania Podażą (ISM) opublikuje lipcowe dane PMI dla przemysłu. Ekonomiści spodziewają się, że wskaźnik PMI dla przemysłu wyniesie 46,5 pkt, czyli nieco więcej niż w czerwcu. W czerwcowym raporcie ISM wspomniano, że „wskaźnik PMI dla przemysłu w czerwcu wyniósł 46%, czyli o 0,9 punktu procentowego mniej niż 46,9% odnotowane w maju. Jeśli chodzi o całą gospodarkę, liczba ta wskazuje na siódmy miesiąc spadku po 30-miesięcznym okresie ekspansji”.

Komentując czerwcowy raport ISM, analitycy ING zauważyli, że „kluczowe subkomponenty, takie jak nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zapasy klientów, również odnotowały spadek”. Rezerwa Federalna nadal monitoruje wskaźniki PMI dla przemysłu i usług, sprawdzając wpływ środków zaostrzających politykę pieniężną na gospodarkę USA.

Inflacja CPI i PKB w strefie euro, lipiec 2023 r.

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat, inflacja cen konsumpcyjnych spadła do 5,3% w lipcu 2023 r. z 5,5% w czerwcu. Inflacja bazowa, która pomija energię, żywność, alkohol i tytoń, pozostała na niezmienionym poziomie 5,5%. PKB w całej strefie euro wzrósł o 0,3% w drugim kwartale roku, po wcześniejszej stagnacji w 2023 roku.

Analitycy Deutsche Bank Research poinformowali, że „PKB strefy euro w II kw. 23 r. zaskoczył nieznacznie na plus na poziomie 0,3% kw/kw, podczas gdy lipcowa wstępna inflacja okazała się zasadniczo zgodna z oczekiwaniami na poziomie 5,3% r/r, a inflacja bazowa wyniosła 5,5% r/r. Pozornie silny kwartalny wzrost był spowodowany kilkoma specyficznymi cechami poszczególnych krajów i maskował podstawową dynamikę, która prawdopodobnie jest znacznie bliższa stagnacji, co ujawniło kształtowanie się popytu krajowego we wszystkich publikacjach krajowych. Po stronie inflacji, główny wskaźnik r/r nadal spadał zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy inflacja bazowa pozostała stabilna na poziomie 5,5% r/r w porównaniu z poprzednim odczytem. Ceny towarów nadal wykazywały tendencję spadkową. Ceny usług pozostały odporne, ale prawdopodobnie nie tak silne, jak można było początkowo oczekiwać w sezonie turystycznym 2023”.

