Handel akcjami Procter & Gamble podczas rotacji sektora spółek defensywnych

Listopad 25, 2021 15:53

Rynki globalne utrzymują się na rekordowych poziomach. Część inwestorów przygotowuje się jednak na spadki i odpowiednio przebudowuje swoje portfele inwestycyjne.

Jest to związane z rotacją sektorów. Podczas spadków akcje defensywnych spółek miewają się lepiej niż akcje spółek ofensywnych. Dlatego też warto zwrócić teraz uwagę na Procter & Gamble - wiodące akcje podstawowych produktów konsumenckich.

Analitycy twierdzą, że przed akcjami tej firmy spore wzrosty i w ciągu kolejnych kwartałów powinniśmy zobaczyć tutaj nowe szczyty. Dowiedz się więcej, jak wykorzystać potencjał akcji PG.

Akcje: Procter & Gamble Co. Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: PG Symbol dla rachunku Trade.MT5: # PG Data powstania pomysłu: 24 listopada 2021 roku Horyzont czasowy: 1 - 3 miesięcy Poziom wejścia: 149 USD Cel: 168,00 USD Poziom stop loss: 137,00 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

*Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

*Rachunek Trade.MT5 umożliwia spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Źródło: Admirals Specyfikacja Instrumentów

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto inwestować w akcje Procter & Gamble?

Jest kilka powodów, dla których rynek jest byczo nastawiony do akcji Procter & Gamble. Przyjrzymy się kilku z nich.

Powód 1: Spółki defensywne są dobrym hedgem podczas spowolnienia gospodarczego

Spółki defensywne zachowują się w miarę stabilnie bez względu na cykl w koniunkturze biznesowej. Przeciwieństwem są akcje cykliczne lub ofensywne, które zachowują się najlepiej podczas wzrostów w ekonomii.

Procter & Gamble jest postrzegany jako spółka defensywna, ponieważ bez względu na to, co się dzieje na świecie, ludzie kupują produkty firmy zakwalifikowane jako artykuły pierwszej potrzeby. Są to takie marki, jak Pampers, Pantene, Ariel, Fairy, Oral-B, Gillette i wiele więcej.

Zatem kupowanie spółek defensywnych jest teraz zabezpieczeniem przed ewentualną korektą na światowych rynkach. Jest to strategia związana z rotacją w sektorach.

Powód 2: Akcje spółek, które mogą podwyższać ceny swoich towarów są w tej chwili faworyzowane

Według badań przeprowadzonych przez Goldman Sachs, spółki, które mogą dyktować wyższe ceny swoich produktów, wypadają lepiej niż te, które utrzymują niewielkie marże. Procter & Gamble może podwyższać ceny swoich artykułów, aby równoważyć inne powstałe w danym momencie koszty.

Na przykład ostatnie problemy z łańcuchem dostaw zmusiły Procter & Gamble do podniesienia cen, aby firma mogła zrekompensować powstałe w ten sposób straty. Biorąc pod uwagę lockdowny w Europie, akcje spółek mających takie możliwości są teraz chętniej kupowane.

Powód 3: Ciężko rywalizować z akcjami, które mogą pochwalić się 131 letnią historią wypłacania dywidend

Procter & Gamble wypłaca dywidendy od naprawdę bardzo dawna. Dla przypomnienia, dywidenda to dzielenie się zyskiem firmy z jej inwestorami.

W tej chwili stopa dywidendy w Procter & Gamble wynosi 2,37%. Historycznie firma podnosiła poziom wypłacanej dywidendy - mogła to robić, ponieważ osiągała dodatnie roczne zyski. Akcje tego typu są wybierane przez inwestorów inwestujących w sprawdzone spółki dywidendowe

Rachunek Invest.MT5 od Admirals pozwala otrzymywać dywidendy ze spółek, które je wypłacają, i otrzymywać dzięki temu dodatkowy dochód.

Jakie są przewidywania analityków odnośnie do Procter & Gamble?

Według analityków ankietowanych przez Wall Street Journal liczba ocen kupna przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaży. Wzrostowa tendencja wśród ocen kupna jest dość wyraźna w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Źródło: WSJ, 22 listopada 2021 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach PG

Kupno akcji po wybiciu powyżej 149 dolarów. Cel zgodny z najwyższą wyceną analityków, wynoszący 168 dolarów. Stop loss można ustawić na poziomie 137 dolarów. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 3 miesięcy. Jeżeli kupisz 10 akcji Procter & Gamble: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 190 dolarów.

Jeżeli zostanie uruchomiony stop loss, strata wyniesie 120 dolarów.

Zarządzanie ryzykiem jest niezwykle istotne, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Powyższe wyniki zostały obliczone za pomocą kalulatora tradingowego Admirals – jest to świetne narzędzie, pomocne w obliczeniach potencjalnych strat i zysków.

Jak kupić akcje Procter & Gamble Shares w 4 krokach

W Admirals można kupić akcje spółek amerykańskich, np. Procter & Gamble, z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje i minimalną prowizją wynoszącą jedynie 1 dolar.

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje PG i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: