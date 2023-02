Handel akcjami Mastercard po wynikach za 4 kwartał

Firmy zajmujące się kartami kredytowymi zyskały w zeszłym roku wiele uwagi w związku ze wzrostem liczby płatności transgranicznych i wyższymi stopami procentowymi. Jednak obawy przed recesją, mniejszymi wydatkami konsumentów i spowolnieniem w turystyce międzynarodowej nie napawają optymizmem.

Dowiedz się o najnowszych wynikach Mastercard, jak analitycy wyceniają spółkę oraz jak handlować na akcjach Mastercard.

Akcje: Mastercard Inc. Symbol dla rachunku Invest.MT5: MA Data powstania pomysłu: 31 stycznia 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 385 USD Cel: 472 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Raport finansowy za 4 kwartał

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Mastercard:

Zysk w wysokości 2,55 mld USD przełożył się na zysk na akcję w wysokości 2,65 USD – oczekiwano 2,56 USD na akcję

Przychody wzrosły o 11,5% do 5,82 mld USD

Wzrost wartości transakcji w dolarach brutto o 14% do 6 bilionów dolarów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r.

Transgraniczny wolumen wzrósł o 51% w ciągu roku, przynosząc 4,8 mld USD z prowizji

Siedem kolejnych kwartałów rosnących zysków i osiem kwartałów wzrostu przychodów, ale w ostatnich czterech kwartałach wystąpiło spowolnienie wzrostu zysków

Spowolnienie wzrostu sprzedaży w ostatnich siedmiu kwartałach

Ogólnie rzecz biorąc, Mastercard pobił oczekiwania analityków w zakresie zysków i przychodów. Zarząd Mastercard stwierdził podczas komentowania wyników spółki, że biorąc pod uwagę niepewność w gospodarce światowej i zmiany w polityce banków centralnych, firma wypadła pozytywnie.

Wzrost jest widoczny w notowaniach akcji Mastercard, które osiągnęły rekordowy poziom 401,50 USD w kwietniu 2021 r. Od tego czasu cena porusza się w szerokiej konsolidacji. Dołek na poziomie 276,87 USD mogliśmy zobaczyć w październiku 2022 roku.

Od ostatniego spadku akcje wzrosły o około 40%, co oznacza, że blisko 3% dzieli je od najwyższego poziomu w historii. Mastercard zanotował kilka kwartałów spowolnienia wzrostu zysków i sprzedaży, co budzi pewne obawy inwestorów.

Niektórzy analitycy spodziewają się, że firmy zajmujące się kartami kredytowymi będą nadal osiągać dobre wyniki ze względu na spodziewany wzrost przepływów płatniczych. Wygląda na to, że Mastercard powiększa przewagę nad swoim głównym rywalem – Visą. Mastercard działa w większej liczbie krajów niż Visa, a niektóre firmy - takie jak Amazon - zagroziły zerwaniem współpracy z Visą z powodu wzrostu opłat.

Pomimo tego, wciąż utrzymują się obawy o spowolnienie ekonomiczne lub nawet recesję. Firmy zajmujące się kartami kredytowymi, takie jak Mastercard, zyskują, kiedy konsumenci przeprowadzają transakcje zakupowe. W czasie recesji większość użytkowników ograniczy zakupy, co odbije się na prowizjach firmy.

Przewidywania analityków wobec akcji Mastercard

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Mastercard posiada obecnie 22 oceny „kupuj” i 3 oceny „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 472 USD, a najniższy to 360 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji Mastercard wynosi 423,87 USD.

Źródło: TipRanks , 25 stycznia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Mastercard

Kupno akcji po około 385 dolarów.

Cel według najwyższej oceny analityków to 472 dolary.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Mastercard: Po osiągnięciu celu, zysk wyniesie 870 dolarów: (472 - 385)×10 akcji



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Mastercard wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolar!

Jak kupić akcje Mastercard w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Mastercard (MA) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit. .

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Mastercard będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Mastercard będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

