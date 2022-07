66% potencjał wzrostu akcji Ford na skutek inwestowania w rynek EV

Lipiec 07, 2022 15:50

Akcje spółek produkujących pojazdy elektryczne (EV) po raz kolejny pojawiły się na ustach inwestorów. Na światowych rynkach dochodzi do wielu przetasowań związanych z wysokimi stopami procentowymi. Po ostatnich ruchach, niektóre akcje EV znalazły się na historycznych minimach.

Pomimo tego, że najbardziej popularną marką EV jest w tej chwili Tesla, niektóre badania rynkowe pokazują, że inni producenci pojazdów mogą przejąć rynek Tesli w ciągu kolejnych kilku lat.

Jedną z takich firm jest Ford. Dowiedz się, co Ford planuje w związku z EV i jak handlować akcjami tej spółki.

Akcje: Ford Motor Company Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: F Data powstania pomysłu: 5 lipca 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

12,5 USD Cel: 18 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto handlować akcjami Ford?

Badania analityków samochodowych z Bank of America przewidują, że Tesla straci swój udział na rynku EV do 2025 roku. Korzyści odniosą uznani producenci samochodów, jak General Motors i Ford, którzy zaprezentują znacznie większą ofertę nowych pojazdów elektrycznych, dysponując przy tym rozbudowaną siecią dystrybucji, aby je sprzedawać.

Udział w rynku EV Forda może zwiększyć się z 6% obecnie do 15% w 2025 roku. Wzrost popytu na pojazdy elektryczne jest niezaprzeczalny, co pokazują poniższe prognozy firmy LMC Automotive.

Źródło: LMC Automotive przez CNBC

Badania Bank of America podkreślają również, że Elon Musk mógł przegapić szansę, aby przegonić segment tradycyjnych pojazdów, ponieważ produkty Tesli są wprowadzane zbyt wolno, a ich oferta jest ograniczona.

Badania wykazują również, że akcje Forda są historycznie tanie w porównaniu z resztą rynku przy użyciu bieżących i przyszłych wskaźników ceny do zysków (C/Z). Wycena Forda kształtuje się w ten sposób tylko dlatego, że ostatnie spadki cen przywróciły równowagę akcji do wskaźników C/Z bardziej pasujących do tradycyjnego producenta samochodów.

Analitycy Citigroup uważają jednak, że tak naprawdę Ford zmierza w kierunku nowych produktów z segmentu EV. Podkreślają również, że akcje spółki mogą dobrze reagować na korzystne zmiany cykliczne w sektorze motoryzacyjnym, potwierdzenia należy jednak szukać w publikowanych rynkowych wskaźnikach ekonomicznych.

Przewidywania analityków wobec akcji Ford

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Ford posiada obecnie 7 ocen „kupuj” i 9 ocen „trzymaj” oraz jedną ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 32 USD, a najniższy to 12 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji Ford wynosi 18,81 USD, co oznacza prawie 66% wzrost w stosunku do obecnego poziomu (w momencie pisania tego tekstu).

Źródło: TipRanks, 5 lipca 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Ford

Kupno akcji po wybiciu powyżej 12,5 USD. Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 18 USD. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Ford: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 55 dolarów: (18-12,5) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Ford wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Ford w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Ford i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Ford już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że akcje Ford będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Ford będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: