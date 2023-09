Raporty o PKB w USA i Wielkiej Brytanii przyciągają uwagę inwestorów

Raporty o PKB Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii za drugi kwartał roku są jednymi z najważniejszych publikacji danych finansowych w pozostałej części tygodnia. Debata między Republikanami i Demokratami na temat finansowania rządu trwa nadal, a potencjalne zamknięcie rządu zbliża się wielkimi krokami.

Według ankiety przeprowadzonej przez Agencję Reutera, większość ekonomistów z City uważa, że Bank Anglii (BoE) podniósł stopy procentowe po raz ostatni w tym cyklu. 47 z 62 ankietowanych analityków przewidywało, że BoE ponownie pozostawi stopy procentowe na poziomie 5,25% na kolejnym posiedzeniu w listopadzie. Ankieta Agencji Reutera wykazała również, że stopy procentowe BoE pozostaną niezmienione co najmniej do lipca przyszłego roku, a następnie spadną do 4,75% do końca 2024 roku.

Raport Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) wykazał, że miesięczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w Australii wzrósł o 5,2% w ciągu roku do sierpnia 2023 r., w porównaniu z rocznym wzrostem o 4,9% odnotowanym w lipcu. Analitycy rynkowi sugerują, że Bank Rezerw Australii (RBA) może zostać zmuszony do wzięcia pod uwagę kolejnej podwyżki stóp procentowych, próbując walczyć z inflacją.

Raport o PKB Stanów Zjednoczonych w II kwartale 2023 r.

Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB kraju w pierwszym kwartale 2023 roku. Według prognoz ekonomistów, tempo wzrostu PKB w USA wyniesie 2,1% w ujęciu kwartalnym. Decydenci Federalnego Komitetu Otwartego Rynku podnieśli prognozę PKB do 2,1% w 2023 r., co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 1,0% wzrostem prognozowanym w czerwcu i wzrostem o 1,5% w 2024 r.

Rezerwa Federalna obniżyła również przewidywaną stopę bezrobocia na 2023 r., co w połączeniu z podwyższoną prognozą PKB sugeruje, że wyższe stopy procentowe mogą obowiązywać dłużej niż pierwotnie oczekiwano.

Globalna agencja ratingowa Moody's zrewidowała w górę prognozy amerykańskiego PKB w swoim najnowszym raporcie. Analitycy Moody's: „podnieśliśmy naszą prognozę wzrostu dla gospodarki Stanów Zjednoczonych do 1,9% w 2023 r. z 1,1% w naszej majowej prognozie, uznając silną podstawową dynamikę gospodarczą” . Prognozy wzrostu gospodarczego w USA zostały utrzymane na poziomie 1,0% w 2024 roku.

Raport o PKB Wielkiej Brytanii za II kwartał 2023 r.

W piątek Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii za drugi kwartał tego roku. Analitycy rynkowi sugerują, że stopa wzrostu PKB może wynieść 0,2% i 0,4% odpowiednio w ujęciu kwartalnym i rocznym. Raport jest o tyle ważny, że ostatnie dane pokazały, że brytyjska gospodarka walczy o uniknięcie recesji.

W najnowszej prognozie gospodarczej KPMG, opublikowanej 25 września, stwierdzono, że wysokie stopy procentowe, utrzymująca się niepewność i niska produktywność mogą sprawić, że Wielka Brytania będzie miała trudności z utrzymaniem wzrostu w drugiej połowie roku. Prognozowany wzrost PKB wynosi 0,4% w 2023 r. i 0,3% w 2024 r.

Tokyo CPI, dane za wrzesień 2023 r.

Japońskie Biuro Statystyczne opublikuje w piątek dane dotyczące inflacji CPI w Tokio. Ekonomiści przewidują, że inflacja bazowa CPI w Tokio wyniesie we wrześniu 2,6% w ujęciu rocznym. Należy zauważyć, że inflacja bazowa CPI w Tokio wyniosła w sierpniu 2,8%.

Protokół z posiedzenia Banku Japonii (BoJ) pokazał, że zarząd dyskutował o tym, czy podwyżki płac mogą być kontynuowane, podczas gdy zyski wielu firm pozostają słabe.

