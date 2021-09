PayPal przejmuje Paidy za 2,7 mld dolarów

Po pozytywnych wynikach kwartalnych w maju, pod koniec lipca PayPal zaprezentował mieszane wyniki, w których, w przeciwieństwie do poprzedniego kwartału, przychody nie przekroczyły oczekiwań rynku - wyniosły 6,24 mld dolarów, wobec oczekiwanych 6,27 mld dolarów.

Mimo to, w sierpniu cena akcji PayPal wzrosła o 4,77%, co przyczyniło się do łącznego wzrostu o 23,23% w ciągu pierwszych 8 miesięcy roku.

Dziś firma znów jest na ustach inwestorów po ogłoszeniu przejęcia jednego z najwyżej wycenianych japońskich start-upów za sumę 2,72 mld USD.

Dzięki przejęciu Paidy, PayPal zyskuje większą obecność na rynku japońskim, co jest bardzo cenne, biorąc pod uwagę, że Japonia jest trzecim co do wielkości rynkiem e-commerce na świecie. Dlatego też oczekuje się, że to przejęcie zwiększy wolumen działalności firmy, a tym samym zwiększy zyski i przychody.

Na razie wygląda na to, że Paidy zachowa swoją infrastrukturę i markę, a ostateczna integracja ma nastąpić w pewnym momencie w przyszłości.

Podobnie jak większość notowanych na giełdzie spółek technologicznych, w ciągu ostatniego roku kurs akcji PayPal doświadczył silnego trendu wzrostowego, który doprowadził go 23 lipca do maksimów na poziomie około 309 USD za akcję, gdzie uformował podwójny szczyt z poprzednimi maksimami reprezentowanymi przez zieloną wstęgę na poniższym wykresie.

Obecnie cena jest w trakcie domykania niedźwiedziej luki uformowanej 29 lipca, co może dać jej nowy impuls w kierunku 300 USD za akcję w dążeniu do osiągnięcia obecnych poziomów oporu.

Przejęcie tej nowej firmy może być wyzwalaczem dla nowego byczego impetu, który może być wzmocniony przez bycze skrzyżowanie krótko- i średnioterminowych średnich kroczących oraz zmianę z negatywnego na pozytywne terytorium wskaźnika MACD.

Z kolei niepowodzenie w domknięciu obecnej luki i wybiciu się ponad poziom 300 USD za akcję mogłoby doprowadzić cenę z powrotem do obecnych poziomów wsparcia na średnich kroczących. Ponadto, utrata średnioterminowej, czerwonej linii trendu wzrostowego otworzyłaby drogę do dalszej korekty.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. PayPal, wykres dzienny. Zakres dat: od 17 lipca 2020 roku do 8 września 2021 roku. Data sporządzenia: 8 września 2021 roku. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji PayPal w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +116.51%

2019: +28.64%

2018: +14.22%

2017: +86.52%

2016: +9.03%

