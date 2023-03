Inwestorzy oczekują na dane PKB z USA i UK

Raporty o PKB z USA i Wielkiej Brytanii za czwarty kwartał 2022 roku znajdą się w centrum zainteresowania inwestorów. W Japonii ustępujący gubernator BoJ Haruhiko Kuroda powiedział, że „gospodarka jest bliżej niż wcześniej, aby trwale osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2%”.

Australijska inflacja CPI wyniosła w lutym 6,8% w ujęciu rocznym, a analitycy ANZ zauważyli w raporcie: „miesięczny wskaźnik CPI w Australii pokazał, że impet inflacji pozostaje silny i nie zwalnia tak bardzo, jak sugerowałby to spadek rocznej inflacji. Patrząc na poprzednie publikacje danych, uważamy, że RBA podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w kwietniu”.

Raport instytutu GfK opublikowany dzisiaj rano pokazał, że zaufanie niemieckich konsumentów poprawiło się w kwietniu szósty miesiąc z rzędu, ponieważ ceny energii spadły z rekordowych poziomów. Ekonomiści GfK zauważyli, że „przewidywana utrata siły nabywczej uniemożliwia trwałe ożywienie popytu wewnętrznego”. Wskazuje na to również wciąż bardzo niski poziom zaufania konsumentów”.

Raport o PKB Stanów Zjednoczonych w IV kwartale 2022 r

W czwartek amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje dane dotyczące wzrostu PKB USA w ostatnim kwartale 2022 roku. Ekonomiści sugerują, że gospodarka USA w IV kwartale 2022 roku wzrosła o 2,7% w ujęciu kwartalnym. Należy zauważyć, że w trzecim kwartale ubiegłego roku gospodarka tego kraju wzrosła o 3,2%.

Badanie przeprowadzone przez US Census Bureau wykazało, że luka w handlu towarami wzrosła nieznacznie do 91,6 mld USD z 91,1 mld USD w styczniu. Zapasy detaliczne skoczyły o 0,8%, a ekonomiści sugerują, że wyższe zapasy mogą pobudzić wzrost PKB i przewidują, że w pierwszym kwartale 2023 roku wyniesie on 1-3%.

PKB Wielkiej Brytanii

W piątek Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii za czwarty kwartał. Analitycy rynkowi oczekują, że w ostatnim kwartale gospodarka pozostała bez zmian.

Badanie ONS opublikowane 10 marca wskazało, że brytyjska gospodarka wzrosła w styczniu o 0,3% w ujęciu miesięcznym, co było wyższe niż oczekiwane przez ekonomistów 0,1%. Wielka Brytania pozostaje jedyną gospodarką G7, która wciąż odczuwa skutki pandemii koronawirusa. Bank Anglii i Office for Budget Responsibility (OBR) prognozują pięcio-kwartalną recesję rozpoczynającą się w I kwartale 2023 r., ale opublikowane dane nie wydają się być zgodne z ich prognozami.

Inflacja w Japonii

W czwartek wieczorem Japanese Statistics Buereau ma opublikować marcowe dane CPI z Tokio. Analitycy rynkowi przewidują, że inflacja wyniesie 3,2% w ujęciu rocznym. Ekonomiści podkreślają, że główna inflacja CPI w Japonii w lutym spadła w dużej mierze z powodu wprowadzenia rządowych subsydiów energetycznych.

Chiny: Odczyty PMI za marzec

Chińska Federacja Logistyki i Zakupów (CFLP) opublikuje dane dotyczące PMI dla usług i przemysłu za marzec. Analitycy rynkowi sugerują, że PMI dla przemysłu wyniesie 51,2, a PMI dla usług 54,9. Oczekuje się, że obie liczby będą niższe od lutowych odczytów.

Analitycy ING ostrzegli, że trwałość lutowego odbicia będzie niepewna i powtórzyli, że chiński przemysł usługowy prawdopodobnie wyprzedzi w tym roku sektor przemysłowy.

