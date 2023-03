Obawy o banki maleją – odbicie na rynkach akcji

Przejęcie Credit Suisse przez UBS w Szwajcarii pomogło rynkom akcji odreagować ostatnie spadki. Analitycy Moody's Investors Services napisali w raporcie: „pomimo ewentualnych korzyści franczyzowych, Moody's zauważa również, że transakcja stawia przed UBSG znaczące finansowe, kulturowe i związane z franczyzą wyzwania integracyjne”.

Akcje First Republic Bank ponownie spadły w poniedziałek, ponieważ agencja Standard and Poor's obniżyła rating kredytowy kalifornijskiej instytucji.

Ceny złota cofnęły się (we wtorek rano znajdywały się na poziomie 1969 USD) po poniedziałkowych wzrostach i rocznych maksimach powyżej 2000 USD.

Lagarde: Inflacja pozostanie zbyt wysoka zbyt długo

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde powiedziała członkom Parlamentu Europejskiego (PE), że choć inflacja zasadnicza w krajach euro spadła w lutym do 8,5% w związku z niższymi cenami energii, oczekuje się, że przez dłuższy czas pozostanie ona powyżej celu EBC wynoszącego 2%.

Lagarde powiedziała, że EBC będzie uważnie monitorował rozwój sytuacji na rynku i obiecała „gotowość do reagowania w razie potrzeby, aby zachować stabilność cen i stabilność finansową w strefie euro”.

Raport o inflacji CPI w Kanadzie

We wtorek po południu Statistics Canada opublikuje raport o inflacji CPI za luty. Ekonomiści sugerują, że inflacja zasadnicza prawdopodobnie spadnie do 5,4%, w ujęciu rocznym, z poziomu styczniowego odczytu 5,9%. Jeśli inflacja zasadnicza wyniesie 5,4%, będzie to najniższy wskaźnik inflacji odnotowany w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Możliwy spadek inflacji w Wielkiej Brytanii

W środę rano Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące brytyjskiej inflacji. Ekonomiści sugerują, że inflacja zasadnicza spadła w lutym do 9,9% w ujęciu rocznym, natomiast inflacja bazowa ma wynieść 5,7%.

Inflacja zasadnicza CPI w Wielkiej Brytanii spadła trzeci miesiąc z rzędu do 10,1% w styczniu z 10,5% w grudniu. Cel inflacyjny Banku Anglii (BoE) wynosi 2%. Badanie Inflation Attitudes Survey opublikowane przez Bank Anglii 17 marca pokazało, że oczekiwania dotyczące inflacji w nadchodzącym roku spadły do 3,9% z 4,8% w listopadzie, a te dotyczące inflacji w kolejnych 12 miesiącach spadły do 3,0% z 3,4%.

Goldman Sachs: Fed wstrzyma podnoszenie stóp procentowych

Analitycy Goldman Sachs (GS) twierdzą, że rada zarządzająca Fed nie podniesie stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu w środę. W liście do inwestorów ekonomiści GS zasugerowali: „spodziewamy się, że FOMC nie wykona żadnego ruchu na marcowym posiedzeniu w tym tygodniu z powodu zawirowań w systemie bankowym. Podczas gdy decydenci zareagowali natychmiastowo, aby wzmocnić system finansowy, rynki wydają się nie być do końca przekonane, że wysiłki mające na celu wsparcie małych i średnich banków okażą się wystarczające”.

GS nadal oczekuje, że Fed podniesie stopy o 0,25% w maju, czerwcu i lipcu.

Bundesbank: Gospodarka Niemiec prawdopodobnie skurczy się w I kw. 2023 r.

W comiesięcznym raporcie banku centralnego Niemiec stwierdzono, że „niemiecka aktywność gospodarcza prawdopodobnie ponownie spadnie w bieżącym kwartale. Jednak spadek ten będzie prawdopodobnie mniejszy niż w ostatnim kwartale 2022 roku”. Ekonomiści Bundesbanku zauważyli, że inflacja zasadnicza ma się w marcu skurczyć, ale dodali, że „wskaźnik bazowy okazuje się wyjątkowo trwały. Może nawet lekko wzrosnąć w kierunku połowy roku”.

PKB kraju spadło w czwartym kwartale 2022 roku o 0,4% w ujęciu kwartalnym. Dwa kolejne kwartały spadku aktywności gospodarczej wprowadziłyby Niemcy w recesję.

