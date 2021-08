Nvidia prezentuje wyniki za II kwartał

Sierpień 19, 2021 15:06

Oprócz protokołu z posiedzenia polityki monetarnej FOMC, który podpowiedział możliwe rozpoczęcie taperingu do końca tego roku, rynek przyglądał się różnym wynikom korporacyjnym ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mogliśmy doszukać się pozytywnego trendu.

Wśród raportów wyróżniły się wyniki za drugi kwartał amerykańskiej spółki Nvidia, specjalizującej się w rozwoju procesorów graficznych i technologii układów scalonych dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Jak wspomnieliśmy w analizie przeprowadzonej 29 lipca, spółka ta radzi sobie wybitnie dobrze w tym roku, do końca lipca zanotowała wzrost o blisko 50%, kontynuując tym samym hossę rozpoczętą w marcu 2020 roku.

Ze względu na ostre wzrosty, 21 lipca firma dokonała podziału akcji w stosunku 4 do 1, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów, ponieważ przy cenach bliskich 800 dolarów, płynność akcji może być naruszona, co spowalnia jej wzrost.

Ogólnie rzecz biorąc, operacje te są wykorzystywane przez inwestorów do częściowego zamykania swoich pozycji, a tym samym realizacji zysków, wykorzystywanych później do nowych inwestycji. Czasem podział akcji powoduje tymczasowe spadki cen, choć nie wydaje się, że nastąpi to na walorach Nvidii. Spółka szybko powróciła do wzrostów i po dobrych wynikach przedstawionych na wczorajszej sesji ten trend może uzyskać nowy impuls na przyszłość.

Nvidia podała zysk na akcję w wysokości 1,04$ wraz z przychodami w wysokości 6,51 mld$, przebijając oczekiwania rynku, spodziewano się zysku na akcję w wysokości 1,02$ przy przychodach 6,32 mld$. Negatywny punkt tych wyników znajduje się w kartach graficznych przeznaczonych do wydobywania kryptowalut, te wypadły gorzej od oczekiwań.

Z technicznego punktu widzenia, jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że znajduje się on obecnie w obrębie trójkątnej formacji konsolidacyjnej, która rozpoczęła się po wyznaczeniu swoich szczytów wszech czasów w obszarze zielonej wstęgi. Utrata dolnej wstęgi wsparcia mogłaby pogłębić spadki do obszaru w pobliżu 180 dolarów za akcję.

Z drugiej strony, odbicie mogłoby doprowadzić cenę do zmierzenia się ze średnią z 18 sesji (kolor biały), która obecnie działa jako główny opór, a trend wzrostowy mógłby doprowadzić cenę do zmierzenia się z obecną strefą maksimów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres dzienny spółki Nvidia. Zakres dat: od 11 grudnia 2020 roku do 19 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 19 sierpnia 2021 roku o godzinie 12:30. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu Nvidia w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +121,91%

2019: +76,24%

2018: -31,00%

2017: +81,33%

2016: +223,79%

