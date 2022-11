Kluczowe dane o nastrojach w Niemczech w obliczu zagrożenia recesją

Listopad 23, 2022 15:11

Rynki oczekują na kluczowe dane dotyczące nastrojów w biznesie i wśród konsumentów w Niemczech. Inwestorzy sprawdzą, jak inflacja wpływa na perspektywy gospodarcze.

Pary walutowe z EUR

Na pary walutowe z EUR wpływ może mieć miesięczny raport Ifo o klimacie biznesowym za listopad, który ukaże się w czwartek. Poprzednio na poziomie 84,3, konsensus widzi obecny odczyt zaufania biznesowego za listopad na poziomie 85.

Największa europejska gospodarka może wpaść w recesję w czwartym kwartale, dlatego warto bliżej przyjrzeć się nadchodzącej publikacji. Instytut Ifo prognozował skurczenie się niemieckiej gospodarki w IV kwartale o 0,6%. Z badań wynika, że co druga firma spodziewa się podniesienia cen towarów i usług w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Inflacja w Niemczech wzrosła w październiku do 10,4% z 10% we wrześniu. Jeśli 50 procent niemieckich firm nadal spodziewa się podniesienia cen, to prawdopodobnie popchnie to inflację w górę, chyba że Europejski Bank Centralny (EBC) znacząco zacieśni politykę pieniężną. Polityka EBC jest nadal luźniejsza niż Rezerwy Federalnej, co oznacza, że przepływ pieniędzy odbywa się w kierunku aktywów denominowanych w USA o wyższej stopie zwrotu z odsetek, co stanowi wyzwanie dla siły EUR.

Zaufanie konsumentów GfK

Dalsze wskazówki dotyczące cyklu gospodarczego w Niemczech otrzymamy w piątek wraz z publikacją wskaźnika klimatu konsumenckiego GfK. Poprzednio w listopadzie na poziomie minus 41,9, konsensus zakłada grudniowy wynik na poziomie minus 39,6.

Negatywne nastroje konsumentów wpłynęły na oczekiwania dotyczące dochodów i wydatków w Niemczech. EBC spotyka się 15 grudnia w obliczu słabych nastrojów konsumentów i przedsiębiorców, bank centralny powinien podjąć kolejne kroki w celu stłumienia wzrostu cen.

Kolejne ryzyko dla wzrostu Niemiec wynika z ostatnich blokad w Chinach i trwającej wojny w Ukrainie. Niemcy planują dywersyfikację partnerów handlowych kraju po tym, jak kanclerz Olaf Scholz powiedział, że błąd uzależnienia od jednego kraju już się nie powtórzy

