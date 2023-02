Handel na miedzi: Co warto wiedzieć

Luty 10, 2023 15:09

Podczas gdy handel miedzią i wahania cen tego metalu mogą nie trafiać na nagłówki najpopularniejszych finansowych serwisów informacyjnych, wielu analityków twierdzi, że towar ten jest bardzo istotny. Miedź zajmuje trzecie miejsce po złocie i srebrze, jeśli chodzi o wartość i warto bliżej przyjrzeć się temu metalowi.

W artykule przedstawimy kilka przydatnych, być może nie dla wszystkich oczywistych, informacji na temat miedzi.

Zacznijmy od podstaw

Miedź występuje w przyrodzie w stanie metalicznym. Archeolodzy znaleźli artefakty wykonane z miedzi w wielu regionach świata, a najstarsze z nich pochodzą z 8000 roku p.n.e. W czasach rzymskich dostawy miedzi pochodziły z Cypru. Statua Wolności, jeden z najpopularniejszych symboli USA, zawiera ponad 170 000 funtów miedzi.

Według danych opublikowanych przez International Trade Administration, Chile jest największym producentem miedzi na świecie, z prawie jedną trzecią globalnego udziału. USA i Indonezja zajmują po Chile drugie i trzecie miejsce pod względem wielkości produkcji.

Zastosowanie miedzi

Miedź można znaleźć w typowych domowych instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i urządzeniach domowych. Statystycznie w każdym samochodzie znajduje się 60 funtów miedzi. Miedź nadaje się w 100% do recyklingu, a niektórzy eksperci sugerują, że 80% miedzi, która została wyprodukowana do tej pory, jest nadal w użyciu.

Stopy metali powstają w wyniku procesu mieszania różnych rodzajów metali. Brąz i mosiądz to dwa najbardziej znane stopy, które są wykonane z miedzi. Miedź jest również wykorzystywana w komputerach w celu poprawy wydajności mikroprocesorów. Używana jest w chipach, aby pomóc w przekazywaniu sygnałów elektrycznych i termicznych. Miedź jest doskonałym wyborem do stosowania w obwodach elektrycznych ze względu na jej doskonałą zdolność do przewodzenia prądu bez przegrzewania.

Jak miedź radzi sobie jako towar na rynkach?

Historycznie ceny miedzi charakteryzują się dość dużą zmiennością.

Gdy pandemia koronawirusa zaczęła przetaczać się przez świat, a rządy wprowadziły ograniczenia, cena surowca spadła do 2,2 dolara za funt, co było 4-letnim minimum. Jednak kolejne miesiące okazały się pozytywne dla towaru, a jego cena odbiła i znalazła się na wieloletnim szczycie 1 marca 2022 roku, osiągając poziom 4,7 USD za funt.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - - Miedź (1000 lbs) Wykres miesięczny USD utworzony 9 lutego 2023 roku. Zakres od 1 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Pomimo burzliwego okresu w listopadzie i grudniu 2022 roku, cena miedzi wybiła się w styczniu 2023 roku, osiągając 26 stycznia poziom 4,2 USD za funt. Cena miedzi wzrosła o 8,3% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a od roku zyskała 7,1%, według statystyk dostarczonych przez Marketwatch.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Miedź (1,000 lbs.) Wykres dzienny USX utworzony 9 lutego 2023 roku. Zakres od 1 października 2022 r. do 9 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Prognozy cenowe miedzi

Analitycy rynkowi wypowiadający się dla CNBC podkreślili, że globalne rynki będą prawdopodobnie nękane przez deficyt miedzi przez cały 2023 rok. Deficyt ten może zostać pogłębiony przez problemy z łańcuchami dostaw z Ameryki Południowej, jak również większą presję popytową.

Część analityków sugeruje jednak, że ceny mogą pozostawać słabe pomimo ponownego otwarcia przez Chiny po problemach z COVID-19. Ekonomiści z Instytutu Finansów Międzynarodowych w rozmowie z Business Insiderem powiedzieli, że „niezależnie od tego, co dzieje się w Chinach, nie ma żadnych sygnałów, że koniec polityki zero-COVID pobudzi globalny wzrost, oparty na cenach surowców. Ceny ropy nie odbiły, a ceny miedzi spadają po początkowym entuzjazmie związanym z ponownym otwarciem Chin. Nadchodzi globalna recesja.”

Według prognoz Goldman Sachs, cena miedzi w 2023 roku będzie oscylować w okolicach 9750 dolarów za tonę, a następnie wzrośnie do średnio 12000 dolarów za tonę w 2024 roku. Ekonomiści Goldman Sachs sugerowali, że Chile prawdopodobnie będzie produkować mniej miedzi od 2023 do 2025 roku.

Raport opublikowany przez Bank of America pod koniec grudnia pokazał, że jego analitycy ds. surowców są ostrożnie optymistyczni. W swoim raporcie zauważyli: utrzymujemy ostrożne prognozy na rok 2023, oczekując, że ceny wyniosą średnio 7500 USD/t (3,40 USD/lb) w pierwszym kwartale, przed wzrostami do średnio 10000 USD/t (4,53 USD/lb) w 4 kwartale 2023 r”.

Sposoby na zmniejszenie ryzyka podczas handlu na rynkach

Pewnie czytałeś już i wiesz o tym, że trading wiąże się z ryzykiem. Strategie handlowe nie zawsze działają tak, jak byśmy chcieli. Jeśli rynki zmierzają w złym dla Ciebie kierunku, możesz ponieść znaczne straty, mogące mieć wpływ na Twoje cele finansowe. Początkujący traderzy mogą ze względu na brak doświadczenia popełniać błędy częściej, niż doświadczeni uczestnicy rynku.

Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych niespodzianek, powinieneś poszerzyć swoją wiedzę na temat handlu i nauczyć się korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem, które masz do dyspozycji. Poczucie pewności dotyczące Twoich działań i strategii powinno być jednym z Twoich głównych celów. Wykorzystując narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop/loss i maksymalna dopuszczalna strata, upewniasz się, że nie narażasz na ryzyko więcej środków niż jest to konieczne.

Zanim zaczniesz handlować, zdobądź odpowiednią wiedzę

Jeśli nie czujesz się pewnie korzystając z narzędzi zarządzania ryzykiem, najlepiej dowiedzieć się, jak one funkcjonują i jak odpowiednio je wykorzystywać. Możesz to zrobić uczestnicząc w licznych webinarach lub czytając artykuły i e-booki przygotowane przez ekspertów.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.