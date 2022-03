Olbrzymie spadki na rublu i wystrzał na ropie oraz uderzenie w linie lotnicze

Marzec 02, 2022 15:21

Wczoraj rubel kontynuował deprecjację, spadając o 6,6% do USD. Dzisiaj, w momencie pisania tego tekstu, zniżka wynosi kolejne 5,6%.

W ciągu 3 dni osłabienie waluty rosyjskiej wyniosło prawie 30%.

W przeciwnym kierunku porusza się za to ropa. Ropa Brent po zatrzymaniu się na kilka dni w okolicach 100 dolarów za baryłkę, wystrzeliła wczoraj o 9,5% i w tej chwili znajduje się blisko poziomu 110 dolarów.

Niepewność jest ciągle odczuwalna na rynkach akcji i wczoraj Wall Street ponownie zakończył notowania na minusach. S&P 500 oraz Nasdaq Composite zniżkowały o około 1,6%, a Dow Jones spadał o blisko 1,8%.

Jedną z branży, które zanotowały wyjątkowe straty, były linie lotnicze.

Jednym z czynników ciążących temu sektorowi są aktualne ceny ropy. Wieloletnie szczyty na kursie tego surowca znajdą negatywne odbicie w kosztach linii lotniczych w najbliższej przyszłości.

Dochodzi do tego oczywiście sytuacja geopolityczna. Niedawno dowiedzieliśmy się o sankcjach nałożonych na Rosję – zakaz lotów rosyjskich samolotów w przestrzeni powietrznej UK, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Rosja odbiła piłeczkę i zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich krajów, które zrobiły to w stosunku do niej.

Zmusiło to linie lotnicze do opracowania nowych, często dłuższych tras lotniczych. United Airlines było na przykład zmuszone do zawieszenia dwóch połączeń z Indiami w tym tygodniu, ponieważ trwa ustalanie nowej trasy, która nie obejmie terenu nad Rosją.

Dopiero co linie lotnicze zaczęły powoli okazywać oznaki wychodzenia z kryzysu spowodowanego dwoma latami pandemii. Ostatni wzrost liczby pasażerów sprawił, że zaczęliśmy patrzeć z optymizmem na nadchodzące letnie miesiące na północnej półkuli. Jednak powyższe czynniki znowu podminowują sytuację przewoźników i trudno powiedzieć, ile tym razem potrwa ich powrót do dobrej formy.

Wczoraj o ponad 5,5% spadły United Airlines, Delta i American Airlines, z kolei brytyjskie International Consolidated Airlines (IAG) oraz easyJet zniżkowały odpowiednio o 8,4% i 9,4%. IAG nadrobił część z tych strat dzisiaj rano.

Źródło Admirals MetaTrader 5 – dzienny wykres United Airlines od 21 października 2020 r. do 1 marca 2022r. Utworzono: 2 marca 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło Admirals MetaTrader 5 - IAG – wykres tygodniowy od Od 16 sierpnia 2015 r. do 1 marca 2022 r. Utworzono 2 marca 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Inwestuj z Admirals

Rachunek Invest.MT5 umożliwia kupno akcji United Airlines, easyJet, IAG, Delta i ponad 4300 innych akcji z 15 największych giełd na świecie! Kliknij baner poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: