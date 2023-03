Handel na kawie: Istotne informacje

Kiedy rano włączasz ekspres do kawy i budzi Cię zapach gorącego napoju, z pewnością nie myślisz o notowaniach kawy na giełdzie. Kawa jest jednak dość popularnym aktywem, które przyciąga wielu inwestorów. Nie wygląda również na to, aby spożycie kawy na świecie spadało.

W artykule podamy sporo przydatnych informacji o kawie w kontekście rynków i nie tylko.

Kawa: Drugi najczęściej handlowany towar na świecie

Kawa przygotowywana jest na bazie palonych ziaren kawy, ale to pewnie wie każdy. Nie każdy jednak wie, że według badaczy pierwszymi ludźmi, którzy pili kawę w podobny do dzisiejszego sposobu, byli Jemeńczycy około 1400 roku. Ziarna kawy sprowadzano z Etiopii przez Somalię. Zwyczaj picia kawy bardzo szybko stał się popularny na Bliskim Wschodzie i w Afryce zanim pierwsi Europejczycy mieli okazję spróbować tego napoju.

Kawa stała się globalnym towarem w XX wieku, ponieważ zdobyła uznanie całego świata. Według statystyk każdego roku wypija się prawie bilion filiżanek kawy. Arabica i Robusta to dwa najczęściej uprawiane rodzaje ziaren kawy.

Największym producentem arabiki jest Brazylia, natomiast największym producentem robusty jest Wietnam.

Arabica: Co warto wiedzieć

Kawa Arabica powstaje z nasion rośliny Coffea Arabica, która może osiągać 9-12 metrów wysokości. Roślina ta rośnie na terenach wysoko położonych w silnie nasłonecznionych miejscach i potrzebuje dużej ilości deszczu, aby móc rozwijać owoce. Wysokiej jakości ziarna pochodzą z roślin rosnących w takich regionach jak Kolumbia i niektóre obszary Ameryki Środkowej. W tych regionach kawa rośnie wolniej i potrzebuje więcej czasu, aby dojrzeć. Przekłada się to jednak na jej bardziej niepowtarzalny smak.

Arabica stanowi większość kawy spożywanej na świecie. Daje ona średnio od 1500 do 2200 kg kawy z hektara. Arabica zawiera 1-1,5% kofeiny w jednym ziarnie.

Robusta: Podstawowe informacje

Robusta pochodzi ze środkowej i subsaharyjskiej Afryki, a odkryto ją w ostatnich latach XIX wieku. Robusta stanowi około 30% kawy spożywanej na świecie. Część miłośników kawy twierdzi, że robusta jest niskiej jakości krewnym arabiki. Eksperci uważają jednak, że zbiory, obróbka końcowa i postępowanie z tym specyficznym rodzajem kawy nie były w przeszłości odpowiednie.

Rośliny robusty charakteryzują się wysoką wydajnością, więc rolnicy potrzebują tylko niewielkiego kawałka ziemi, aby uzyskiwać opłacalne plony, a jednocześnie chronić środowisko. Robusta daje średnio od 2300 do 4000 kilogramów kawy z hektara i zawiera 2-3% kofeiny na ziarno, dzięki czemu jest odporna na ataki owadów czy insektów.

Wahania cen arabiki i robusty na rynku

Początkujący traderzy powinni wiedzieć, że ceny arabiki podawane są w centach amerykańskich za funt, natomiast ceny robusty w USD/tony metrycznej. Warunki pogodowe w krajach produkujących kawę, wydarzenia geopolityczne i kursy walut mogą mieć wpływ na ceny kawy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących handlu surowcami i kawą, przeczytaj nasz artykuł o inwestowaniu w towary i surowce.

Cena arabiki znalazła się wielokrotnie na niskich poziomach w 2019 i 2020 roku – okolice 0,95 USD. W 2021 roku mróz w Brazylii i nadmierne deszcze w Kolumbii obciążyły podaż kawy i podniosły jej ceny.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Arabica wykres miesięczny. od 1 lutego 2018 r. do 23 marca 2023 r. Utworzono: 23 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Robusta wykres miesięczny. od 1 lutego 2018 r. do 23 marca 2023 r. Utworzono: 23 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ceny arabiki i robusty spadły 11 stycznia do wielotygodniowego minimum. W ciągu kolejnych 20 dni zyskały jednak na wartości, co widać na poniższych wykresach dziennych. Ceny arabiki 22 lutego br. wybiły się na 4-miesięczny szczyt.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Arabica wykres miesięczny. od 26 października 2020 r. do 23 marca 2023r. Utworzono: 23 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Robusta wykres dzienny. od 28 października 2020 r. do 23 marca 2023r. Utworzono: 23 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Spadek eksportu brazylijskiej kawy w lutym

Według raportu Agencji Reutera, dane rządowe wykazały, że sprzedaż kawy w Brazylii spadła w lutym, osuwając się o 44,3%. W doniesieniach medialnych zwraca się uwagę, że rolnicy zmniejszają dostawy ze względu na zwiększone koszty uprawy, zwłaszcza przez ceny nawozów. Broker HedgePoint obniżył swoją prognozę produkcji kawy arabica w Brazylii w sezonie 2023/24 do 42,3 mln worków z 45,4 mln.

Brazylijska Rada Eksporterów Kawy (Cecafé) zauważyła w oświadczeniu, że „pomimo niedawnego ożywienia cen arabiki na kontraktach New York (KCc2), obecne stawki międzynarodowe są niższe niż w Brazylii, co skłania plantatorów kawy do sprzedaży na miejscu lub wcale”. Rada zasugerowała również, że na wielkość eksportu wpływ miał również rosnący popyt na kawę Robusta na rynku krajowym, dodając, że „jest to sytuacja, która prawdopodobnie utrzyma się do około czerwca lub lipca, kiedy to nowe (brazylijskie) zbiory trafią na rynek”.

Produkcja kolumbijskiej kawy wzrasta w lutym, eksport spada

Krajowa Federacja Plantatorów Kawy w Kolumbii ogłosiła, że po przedłużającym się wydarzeniu atmosferycznym La Niña produkcja kawy w lutym wzrosła o 10% w ujęciu rocznym. W tym samym raporcie zauważono jednak, że eksport kawy spadł o 6% w drugim miesiącu roku w ujęciu rocznym.

Spadek eksportu kawy z Wietnamu w lutym

Generalny Departament Ceł Wietnamu poinformował w marcu, że eksport kawy z tego kraju w lutym spadł o -34,2%, w ujęciu rocznym, i wyniósł 122 833 MT. Według tego samego raportu, całkowity eksport kawy w okresie styczeń-luty był niższy o 14,7% w ujęciu rocznym i wyniósł 283 339 MT.

Kenia wdraża nowe przepisy dotyczące handlu kawą

Kenia jest jednym z największych krajów produkujących kawę na świecie. W ubiegłym roku Kenia wyprodukowała 34 500 ton kawy, przy czym spółdzielnie wyprodukowały 15 000 ton, a posiadłości 11 000 ton.

Zgodnie z nowymi przepisami, Capital Markets Authority (CMA) stał się agencją rządową prawnie upoważnioną do nadzorowania i regulowania handlu kawą na Nairobi Coffee Exchange.

Odbywa się to jednak w czasie, gdy produkcja kawy nadal spada lokalnie ze 129 000 ton metrycznych w 1990 roku do niskiego poziomu 34 000 w 2022 roku z powodu wysokich kosztów, opóźnionych płatności i niskich cen rynkowych. Przedstawiciele National Coffee Cooperative Union (NACCU) sugerują, „że ruch ten przyniesie uczciwą praktykę handlową i wyeliminuje zmowy na aukcjach”.

Zarządzaj ryzykiem podczas handlu kawą

Jak każdy instrument handlowy, handel kawą wiąże się z ryzykiem. Początkujący traderzy narażeni są na jeszcze większe ryzyko, ponieważ nie mają niezbędnego doświadczenia, pomagającego im chronić środki. Utrata ciężko zarobionych pieniędzy może wywołać stres i wpłynąć na plany finansowe. Traderzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkami, powinni szukać sposobów na ograniczenie ryzyka i nie narażać na szwank swoich celów finansowych.

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne dla początkujących traderów. Nauka korzystania z odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem powinna być priorytetem dla każdego tradera. Jak początkujący traderzy mogą to osiągnąć? Odpowiedzią może być edukacja finansowa. Przed rozpoczęciem tradingu, początkujący uczestnicy rynku powinni zadbać o poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej rynków. Istnieje mnóstwo szkoleń, e-booków, webinarów i artykułów przygotowanych przez ekspertów, które mówią o tym, jak działa trading i jak uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Początkujący traderzy, którzy wiedzą jak korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem mają przewagę nad traderami, którzy nie są z nimi zaznajomieni. Upewnij się, że należysz do traderów z pierwszej grupy.

