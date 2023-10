Japoński jen oraz interwencja rynkowa

Październik 07, 2023 14:24

Jeśli interesujesz się rynkami, prawdopodobnie 4 października czytałeś o tym, że niektórzy analitycy rynkowi podejrzewali możliwą interwencję japońskiego rządu w celu umocnienia jena. Interwencje na rynkach walutowych związane z tak dużymi gospodarkami nie są czymś zwyczajnym i media finansowe od razu zwracają na nie uwagę.

Co się stało i dlaczego? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o historii interwencji na rynku walutowym związanych z jenem japońskim i ich przyczynach. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, że wyniki osiągane na rynkach w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Japonia odmawia ujawnienia informacji dotyczących potencjalnej interwencji na rynku walutowym

3 października jen japoński osłabił się do poziomu powyżej 150,00 USD/JPY, osiągając najniższy poziom w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Japońska waluta zareagowała jednak podczas kolejnej sesji, umacniając się o prawie 2% i doprowadzając kurs USD/JPY do poziomu 147,30 JPY.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY wykres dzienny. od 28 czerwca 2023 r. do 5 października 2023 r. Utworzono: 5 października 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Szybkie odbicie jena sprawiło, że wielu analityków walutowych zasugerowało, że ministerstwo finansów kraju odegrało rolę, interweniując na rynku walutowym w celu zwiększenia wartości waluty. Analitycy UBS w rozmowie z dziennikarzami Agencji Reutera stwierdzili, że „ich (władz Japonii) wkroczenie byłoby całkowicie zgodne z ostatnimi ostrzeżeniami ze strony najwyższych urzędników i wcześniejszym zachowaniem. Władze mogą nie być w stanie natychmiast odwrócić trendu na rynkach walutowych. Jednak duża interwencja rynkowa stanowi silny sygnał i pomaga kupić czas na inne rzeczy, które w odpowiednim czasie przyczynią się do odreagowania pozycji”.

Kiedy dziennikarze finansowi zapytali japońskiego ministra finansów Shunichi Suzuki, czy doszło do interwencji, odpowiedział, że nie chce „komentować, czy Japonia interweniowała na rynku walutowym”. Suzuki podkreślił, że gwałtowne ruchy na rynku walutowym są niepożądane, dodając, że ważna jest stabilność. Japoński minister finansów nie wykluczył żadnych opcji przeciwko nadmiernym ruchom i powtórzył, że kursy walut powinny być ustalane przez rynek.

Suzuki wspomniał również: „podjęliśmy tylko kroki, które mają zrozumienie władz USA”. Kilka dni temu sekretarz skarbu USA i była szefowa Fed Janet Yellen powiedziała, że zgoda USA na interwencje Japonii na rynku walutowym będzie zależeć od szczegółów sytuacji.

Japoński jen i historia interwencji

Jeśli interwencja na rynku walutowym rzeczywiście miałaby miejsce, nie byłby to pierwszy raz dla Japonii. Nie jest to jednak rutynowa taktyka. Podczas azjatyckiego kryzysu finansowego (1997-1998) Japonia interweniowała bezpośrednio na rynku walutowym, aby wesprzeć jena, gdy kurs wymiany między dolarem amerykańskim a japońską walutą osiągnął 148,00 JPY w sierpniu 1998 roku.

Ponad dekadę później, w 2011 r., japoński rząd i Bank Japonii pospieszyły się ze sprzedażą jena japońskiego na rynkach Forex, ponieważ waluta zyskała zbyt wiele w stosunku do swojego amerykańskiego odpowiednika, handlując na poziomie 82,87 JPY, najniższym od 15 lat.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD JPY wykres miesięczny od: 1 listopada 2017 r. do 5 października 2023 r. Utworzono: 5 października 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

7 września 2022 r. japoński rząd i bank centralny wyraziły zaniepokojenie osłabieniem jena z powodu „gwałtownych, jednostronnych” ruchów na rynku walutowym. Dwa tygodnie później decyzja BoJ o utrzymaniu ultra niskich stóp procentowych spowodowała nową interwencję w celu utrzymania wartości jena blisko akceptowanych poziomów. To jednak nie wystarczyło, ponieważ w październiku para USD/JPY była notowana na poziomie 151,94, najniższym poziomie odnotowanym w ciągu ostatnich 32 lat.

Dlaczego japońskie władze interweniują na rynku Forex?

Nie jest tajemnicą, że globalny rynek finansowy ucierpiał w wyniku zacieśniania polityki pieniężnej przez duże banki centralne na całym świecie. Rezerwa Federalna podniosła koszty pożyczek do poziomów niespotykanych od dziesięcioleci, a Bank Anglii i Europejski Bank Centralny poszły w jej ślady.

Polityka Fed umocniła dolara amerykańskiego w stosunku do jego głównych konkurentów. Podczas gdy ekonomiści sugerowali, że wstrzymanie podwyżek stóp może doprowadzić do ich obniżenia w przyszłym roku, dane napływające z rynku pracy i inflacji bazowej wskazują, że amerykański bank centralny może utrzymać stopy na tak wysokim poziomie dłużej niż początkowo oczekiwano.

Z kolei Bank Japonii (BoJ) nadal wdraża luźną politykę pieniężną zgodnie z poprzednimi latami, a inflacja jest nadal niska, ale powyżej celu BoJ wynoszącego 2% w porównaniu z innymi głównymi gospodarkami. Jednak siła dolara i osłabienie jena sprawiły, że japońskie firmy i konsumenci zaczęli narzekać, ponieważ firmy przeniosły linie produkcyjne za granicę, a koszty importu towarów wzrosły.

Wspieranie japońskiego jena to kosztowna decyzja. Raport Agencji Reutera sugeruje, że Japonia posiada 1,3 biliona dolarów w rezerwach walutowych. Wzmocnienie jena wymagałoby wydania części rezerw, co prowadzi do następującego pytania: Ile Japonia jest w stanie wydać na wsparcie swojej waluty?

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu jenem japońskim

Rozpoczynając handel, należy wziąć pod uwagę jedną rzecz: handel wiąże się z ryzykiem.Będąc początkującym traderem, prawdopodobnie nie będziesz miał niezbędnego doświadczenia i wiedzy, aby ocenić właściwy sposób działania podczas handlu.Ponadto twój refleks i zrozumienie środowiska handlowego mogą nie być wystarczające.

Studiowanie sposobów działania rynków i dostęp do odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem mogą stanowić dobry punkt wyjścia dla początkujących traderów. Szeroka gama materiałów edukacyjnych związanych z handlem, takich jak e-booki, poradniki, filmy są dostępne online, dając początkującym inwestorom możliwość dowiedzenia się więcej i uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania ryzykiem, nie ma wątpliwości, że początkujący inwestorzy powinni włączyć je do swoich strategii handlowych. Dzięki tym narzędziom możesz realizować strategie i ustalać limity, które mogą ograniczyć potencjalne straty bez konieczności siedzenia przed ekranem. Zapoznanie się z działaniem narzędzi do zarządzania ryzykiem jest niezbędne dla każdego początkującego tradera, ponieważ ochroni go przed nadmiernym stresem utraty znacznej części środków.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.