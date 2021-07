Intel może być zainteresowany pozyskaniem GlobalFoundries

Lipiec 16, 2021 15:55

Podczas gdy inwestorzy oczekują na publikację raportu wyników Intela 22 lipca, Wall Street Journal opublikował raport, z którego wynika, że spółka Pata Gelsingera jest zainteresowana przejęciem GlobalFoundries za blisko 30 miliardów dolarów.

Właścicielem GlobalFoundries jest w tej chwili Mubala Investment Co, należąca do rządu Abu Dhabi, jednak siedziba spółki, tak jak w przypadku Intela, znajduje się w kalifornijskim mieście Santa Clara.

GlobalFoundries zajmuje się zaopatrywaniem w seryjne układy scalone półprzewodników takich firm, jak AMD, Broadcom czy Qualcomm. Dzięki takiemu ruchowi Intel mógłby zadać potężny cios konkurencji przez znaczne wzmocnienie swojej produkcji chipów. Jak wiadomo, zapotrzebowanie na te produkty jest teraz na rekordowych poziomach. Zatem pozyskanie firmy tego typu na pewno nie pozostałoby obojętne i Intel mógłby oczekiwać znacznych wzrostów wyników w przyszłości.

Na notowaniach widać, że na wycenę spółki mocno wpływa niepewność co do inflacji w Stanach Zjednoczonych. Po publikacji raportu wyników za pierwszy kwartał w kwietniu Intel doświadczył silnej korekty, cofającej kurs do poziomów ze stycznia. Widać, że po utracie kilku poziomów wsparcia, w okolicach 61,8% zniesienia Fibonacciego, zostało utworzone podwójne dno, zaznaczone czerwonym pasmem na wykresie. Ruch był zgodny z niedźwiedzią dywergencją, którą można było zaobserwować pomiędzy ceną i wskaźnikiem MACD.

Od tego momentu kurs znajduje się w szerokim trendzie bocznym, poruszając się pomiędzy zaznaczonymi na zielono i czerwono obszarami, próbując odzyskać poziom 200-sesyjnej średniej. Należy zwrócić uwagę na publikację wyników w przyszłym tygodniu, jeżeli raport będzie pozytywny, Intel może otrzymać solidny powód do wzrostów. Jednak dopiero wyjście ponad poziom oporu (zielona linia) może doprowadzić do bardziej rozbudowanego ruchu w górę.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Intel - wykres dzienny od od 2 marca 2020 r. do 16 lipca 2021 r. Utworzono: 16 lipca 2021. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -16,76%

2019: 27,53%

2018: 1,67%

2017: 27,27%

2016: 5,28%

Korzystając z rachunku Admirals Trade.MT5 możesz handlować na kontraktach różnic kursowych (CFD) na akcje Intel i wiele innych spółek! Kontrakty umożliwiają zarabianie traderom zarówno podczas wzrostów, jak i spadków, oferując dodatkowo dźwignię finansową. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: