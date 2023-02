Inflacja w UK spada w styczniu więcej niż oczekiwano

Opublikowany dziś rano raport o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii zaskoczył inwestorów i traderów niższym od oczekiwań odczytem. Uczestnicy rynku skupią się dodatkowo na raportach dotyczących sprzedaży detalicznej, które napłyną z USA i Wielkiej Brytanii, aby określić, jak bardzo konsumenci zostali dotknięci przez rosnące koszty życia.

Chociaż inflacja w USA okazała się wyższa niż oczekiwano (6,4% rok do roku), odczyt miesiąc do miesiąca nie wzrósł i wypadł zgodnie z prognozami rynkowymi. Ceny produktów są nadal podwyższone i wspierają plan Rezerwy Federalnej, aby nadal podnosić koszty pożyczek. Według CME Group's FedWatch Tool, prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu wynosi obecnie prawie 90%.

Inflacja w Wielkiej Brytanii słabnie w styczniu

Dane opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) pokazały, że brytyjska inflacja spadła w styczniu do 10,1%, w ujęciu rocznym. Ekonomiści prognozowali, że inflacja wyniesie 10,3%. Analitycy rynku sugerują, że może to wskazywać na to, że inflacja w Wielkiej Brytanii osiągnęła swój szczyt i być może Bank Anglii zacznie wprowadzać mniejsze podwyżki stóp procentowych.

Inflacja w UK wciąż oddala się od 41-letniego maksimum 11,1% zanotowanego w ubiegłym roku. Funt brytyjski stracił 0,6% w stosunku do dolara amerykańskiego po upublicznieniu raportu.

Sprzedaż detaliczna w USA wskazówką o stanie gospodarki

Jeszcze dziś US Census Bureau opublikuje swój styczniowy raport o sprzedaży detalicznej. Analitycy rynkowi oczekują, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,8% w ujęciu miesięcznym, po tym jak odnotowała dwa negatywne miesiące w listopadzie i grudniu.

Według Mastercard SpendingPulse, sprzedaż detaliczna w USA, z wyłączeniem samochodów, wzrosła w styczniu o 8,8% rok do roku. Ten sam raport pokazał, że sprzedaż e-commerce wzrosła o 8,4% w ujęciu rocznym, natomiast sprzedaż w sklepach wzrosła o 8,9% w ujęciu rocznym. Ekonomiści Mastercard sugerowali, że „siła na rynku pracy pozostaje krytycznym wsparciem dla siły nabywczej konsumentów i widzimy to w naszych spostrzeżeniach SpendingPulse za styczeń”.

Australijska stopa bezrobocia prawdopodobnie bez zmian

W czwartek rano Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) ujawni dane dotyczące stopy bezrobocia za styczeń. Analitycy sugerują, że w pierwszym miesiącu roku wskaźnik ten pozostał bez zmian na poziomie 3,5%.

Wpływ rosnących kosztów życia na sprzedaż detaliczną w Wielkiej Brytanii

W piątek dane o sprzedaży detalicznej opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) mają pokazać, jak brytyjscy konsumenci poradzili sobie z inflacją w styczniu. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, sprzedaż detaliczna miała spaść o 0,5% i 5,5% odpowiednio w ujęciu miesiąc do miesiąca i rok do roku.

Ekonomiści zauważyli, że w grudniu, choć wielkość sprzedaży była niższa niż odnotowana w listopadzie, łączna kwota wydanych pieniędzy pozostała bez zmian.

Raport E-commerce Delivery Benchmark Report 2023 sugeruje, że wielkość sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii spadnie w 2023 roku o 4,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a 7 na 10 konsumentów planuje zmienić swoje nawyki zakupowe i ograniczyć wydatki, aby dostosować się do recesji.

