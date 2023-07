Rynki oczekują na raport CPI i decyzję BoC w sprawie stóp procentowych

Lipiec 12, 2023 15:15

Raport o inflacji CPI w USA i ogłoszenie decyzji w sprawie stóp procentowych przez Bank Kanady (BoC) będą dzisiaj w centrum uwagi inwestorów i traderów. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna (Fed) przeanalizuje raport o inflacji, próbując walczyć z wysokimi cenami konsumpcyjnymi, podczas gdy bank centralny Kanady ma przedstawić, w jaki sposób planuje kontynuować wdrażanie swojej polityki pieniężnej.

Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jest to pierwsza przerwa od października 2021 roku. W protokole z posiedzenia zarządu RBNZ stwierdzono, że inflacja pozostaje zbyt wysoka i zauważono, że stopy procentowe będą musiały pozostać na restrykcyjnym poziomie w najbliższym czasie.

Gubernator Banku Rezerw Australii (RBA) Philip Lowe powiedział, że może być konieczne dalsze zacieśnienie, aby przywrócić inflację do celu i dodał, że złożony obraz inflacji spowodował znaczną niepewność co do dalszych perspektyw. Lowe zasugerował, że wzrost gospodarczy Australii prawdopodobnie będzie słaby w ciągu najbliższych kilku lat i wspomniał, że pełny efekt zmian w polityce pieniężnej nie jest jeszcze odczuwalny.

Czy inflacja w USA spadła w czerwcu?

Dane o inflacji CPI w USA przyciągną w środę uwagę inwestorów i traderów na światowych rynkach, ponieważ gospodarka USA działa jako punkt odniesienia dla wielu innych dużych gospodarek. Analitycy rynkowi sugerują, że inflacja cen konsumenckich spadła w czerwcu do 3,1% w ujęciu rocznym, ale wzrosła również o 0,3% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Fed ustalił cel inflacyjny na poziomie 2%, ale został zmuszony do kolejnych podwyżek stóp procentowych, gdy ceny konsumpcyjne wymknęły się spod kontroli w ubiegłym roku. Raport Agencji Reutera cytuje analityków Commerzbanku, którzy sugerują, że „rynek może otrzymać kolejny powód do sprzedaży USD w postaci danych o inflacji”, dodając, że inflacja zasadnicza i bazowa prawdopodobnie będą umiarkowane.

Bank Kanady zadecyduje o poziomie stóp procentowych

Jeszcze dziś BoC ma ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Dwudziestu z 24 ekonomistów ankietowanych przez Agencję Reutera spodziewa się, że BoC podniesie stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych, a następnie utrzyma je do 2024 roku. Jeśli prognoza się potwierdzi, będzie to druga z rzędu podwyżka stóp procentowych po krótkiej przerwie ze strony kanadyjskiego banku centralnego. Podwyżki stóp procentowych są obecnie na najwyższym poziomie od 22 lat.

Utrzymująca się inflacja, mocny rynek pracy i rozwijająca się gospodarka prawdopodobnie zmuszą BoC do rozważenia dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Prognoza JP Morgan zgadza się z sondażami Agencji Reutera sugerującymi, że można spodziewać się podwyżki stóp o ćwierć punktu procentowego.

Stratedzy walutowi z Monex Canada zauważają w raporcie, że „skoro Bank Kanady kładł szczególny nacisk na budownictwo mieszkaniowe w ciągu ostatnich kilku lat i konkretnie wymienił je jako powód podwyżki w czerwcu, jest to jeden z wielu powodów, dla których urzędnicy prawdopodobnie będą nadal sygnalizować większe obawy o ryzyko wzrostu inflacji a nie jej spadku, nawet po podniesieniu stóp procentowych o 25 pb w środę”.

PKB Wielkiej Brytanii w maju 2023 r.

Office for National Statistics (ONS) opublikuje w piątek dane o PKB za maj. Ekonomiści sugerują, że gospodarka UK rozszerzyła się o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Gospodarka Wielkiej Brytanii została poddana wysokiej inflacji i dość silnemu rynkowi pracy, który BoE próbuje okiełznać poprzez zacieśnianie polityki pieniężnej.

Podczas gdy rynek nieruchomości schładza się z powodu bardzo wysokich stóp procentowych związanych z kredytami hipotecznymi, najnowszy raport o średnich zarobkach pokazał, że pracownicy nadal są w stanie znaleźć wyższe pensje, które zasilają presję inflacyjną.

