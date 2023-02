Optymizm IMF i PKB dla strefy euro przykuwa uwagę inwestorów

Styczeń 31, 2023 12:59

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) podniósł swoją prognozę dla globalnego wzrostu w tym roku, powołując się na większą niż oczekiwano odporność gospodarek na całym świecie i przyjmując bardziej pozytywny ton niż w swoich raportach z poprzedniego roku. IMF sugeruje, że globalny wzrost gospodarczy wyniesie 2,3%, czyli o 0,2% więcej niż jego poprzednia prognoza. Analitycy IMF prognozują, że Wielka Brytania będzie jedyną gospodarką G7, która w 2023 roku pokaże ujemny wzrost.

Inwestorzy i traderzy skupiają się na decyzjach dotyczących stóp procentowych Rezerwy Federalnej, EBC i BoE, które mają zapaść jeszcze w tym tygodniu. W centrum uwagi znajdą się również dane dotyczące wzrostu PKB dla strefy euro oraz raporty o wynikach Exxon Mobil, Pfizer i McDonald's.

Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech

Grudniowe dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech rozczarowały analityków rynku. Niemiecka sprzedaż detaliczna spadła o 6,4% i 5,3% odpowiednio w ujęciu rocznym i miesięcznym. Ekonomiści ankietowani przez Agencję Reutera prognozowali wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Wstępne dane PKB napływające z Niemiec pokazały, że największa gospodarka strefy euro skurczyła się o 0,2% w ostatnim kwartale 2022 roku. Analitycy Commerzbanku stwierdzili, że prognoza Destatis była chybiona, a gorsze dane były głównie spowodowane spowolnieniem w prywatnym wydatkowaniu. Analitycy uważają, że finalnie PKB Niemiec spadnie o 0,5%.

Wstępny raport PKB strefy euro za IV kwartał 2022 r.

Eurostat opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB dla krajów euro w ostatnim kwartale 2022 roku. Ekonomiści prognozują, że gospodarka strefy euro odnotowała zerowy wzrost w ujęciu kwartalnym.

W trzecim kwartale 2022 roku gospodarka euro wzrosła o 0,3% w ujęciu kwartalnym. Raport może wpłynąć na wartość euro wobec dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego.

Statistics NZ opublikuje stopę bezrobocia w Nowej Zelandii za IV kwartał 2022 r.

Oczekuje się, że Statistics New Zealand opublikuje swój raport o stopie bezrobocia za IV kwartał 2022 roku. Ekonomiści banku ANZ prognozują spadek stopy bezrobocia do 3,2%. Analitycy Westpac raczej się z tym nie zgadzają, sugerując, że stopa bezrobocia w kraju pozostała na niezmienionym poziomie 3,3%.

Zwrócili również uwagę, że Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) ograniczy przewidywaną podwyżkę stopy procentowej do 50 punktów bazowych. Opublikowana w listopadzie prognoza RBNZ dotycząca rynku pracy mówiła, że stopa bezrobocia będzie systematycznie wspinać się do 5% do marca przyszłego roku.

Caixin PMI dla przemysłu za styczeń 2023 r. prawdopodobnie wzrośnie

Analitycy rynkowi sugerują, że chiński odczyt PMI (opublikowany przez IHS Markit) wyniesie 49,5, czyli nieco więcej niż w grudniu (49,0). Indeks pozostawał poniżej poziomu 50 punktów przez pięć miesięcy z rzędu.

W badaniu przeprowadzonym przez Standard Chartered zauważono, że „zaufanie wśród małych firm było w styczniu lepsze niż w grudniu, przy czym w działalności związanej z nieruchomościami, transportem, zakwaterowaniem i gastronomią zaobserwowano gwałtowne odbicie”.

Raporty finansowe

Trwa sezon wyników. Dzisiaj swoje raporty za ostatni kwartał zeszłego roku przedstawią Exxon, Pfizer, McDonald's i AMD.

