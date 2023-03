Kakao: Czego oczekiwać w 2023 roku?

Marzec 10, 2023 13:50

Ile razy czytałeś o handlu na kakao? Prawdopodobnie nie za wiele. Towary rolne stanowią dużą część globalnego handlu. Kakao jest ważnym towarem, którym handluje się na całym świecie. Jest to również jeden z ważnych składników naszej codziennej diety.

Na podaż i popyt kakao wpływa wiele czynników. W poniższym tekście podzielimy się niezbędnymi informacjami, które początkujący traderzy powinni wiedzieć na temat handlu kakao.

Podstawowe informacje

Badania archeologiczne wykazały, że drzewo kakaowe zostało po raz pierwszy udomowione w równikowej części Ameryki Południowej. Archeolodzy sugerują, że Olmekowie w Ameryce Środkowej spożywali ziarna kakaowca już między 1500 a 1400 rokiem p.n.e. Ziarna kakaowca były używane jako waluta w handlu między plemionami w Ameryce Środkowej i Południowej, zanim dotarli tam hiszpańscy konkwistadorzy.

Hiszpańscy najeźdźcy zachwycili się ziarnami kakaowca i przywieźli je do Europy. W XVII wieku kakao stało się dość popularnym napojem. Hiszpanie zaczęli zakładać plantacje kakao podczas podboju plemion tubylczych, aby dostarczyć Europie kakao i uruchomić bardzo lukratywne przedsięwzięcie handlowe.

Wybrzeże Kości Słoniowej (Ivory Coast), Ghana i Indonezja to kraje, które produkują najwięcej ziaren kakao na świecie. Ogólnie rzecz biorąc, ziarna kakaowe pochodzą z dość wilgotnych regionów i rosną bardzo blisko równika. Stany Zjednoczone, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo są głównymi producentami wyrobów na bazie kakao.

Trading na kakao

Jak widać na poniższym wykresie, rok 2018 był burzliwy dla cen kakao. 1 kwietnia 2018 roku amerykańskie kakao było notowane po 2821 dolarów za tonę metryczną, spadając do 2009 dolarów za tonę metryczną 1 września 2018 roku. Od tego czasu nastąpił okres sporych wahań cenowych.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 tona metryczna), USD, wykres miesięczny utworzony 9 marca 2023 roku. Zakres: od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

26 października 2022 roku amerykańskie kakao było notowane po 2252 USD za tonę metryczną. Towar wydaje się zyskiwać na wartości w ostatnich miesiącach, notując wielomiesięczne maksimum w połowie lutego 2023 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 tona metryczna), USD, wykres dzienny utworzony 9 marca 2023 roku. Zakres: od 7 października 2022 r. do 9 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Cena kakao zależy od wielu czynników. Niektóre z nich to warunki pogodowe i klimat, niepewność geopolityczna, choroby upraw i problemy z pracą.

Negatywny wpływ warunków pogodowych na produkcję kakao.

Dane opublikowane przez GEPEX, grupę obejmującą 6 największych na świecie firm zajmujących się przetwarzaniem kakao, poinformowały, że w lutym 2023 roku przemiał kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej wzrósł o 16% rok do roku i wyniósł 58 452 tony.

Łączny przemiał od rozpoczęcia sezonu 2022/23 w październiku wyniósł do końca lutego 292 195 ton ziaren, co oznacza wzrost o prawie 12% w ujęciu rocznym.

Raport Investing.com, opublikowany 15 lutego, zaznacza, że północnoamerykański przemiał kakao (miara popytu) spadł o 8,13% w ujęciu rocznym w 4 kwartale 2022 roku. Na podstawie tych danych analitycy rynkowi sugerują, że ceny kakao mogą pozostać wyższe przez najbliższe 3 do 4 miesięcy. Jednak początkujący traderzy powinni wziąć pod uwagę, że rynek kakao jest zmienny, ponieważ różne czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład warunki pogodowe, mogą wpływać na podaż i popyt.

Wybrzeże Kości Słoniowej ogranicza zakupy ziarna kakaowego

Raport Agencji Reutera opublikowany 23 lutego ujawnił, że regulator rynku kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej ograniczył 20 głównym handlowcom, w tym Cargillowi i Barry Callebaut, możliwość zakupu ziaren na eksport po tym, jak firmy osiągnęły swoje limity zakupów.

Cargill Inc i Barry Callebaut to największe w kraju firmy zajmujące się mieleniem kakao i najwięksi nabywcy ziarna kakaowego produkowanego na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Obie firmy ogłosiły, że rozpoczęły negocjacje z Radą Kawy i Kakao (CCC).

Źródła Agencji Reutera zasugerowały, że to może być nadal niewystarczające, ponieważ opady poniżej średniej i złe warunki pogodowe w ostatnich kilku miesiącach zaszkodziły produkcji. Jednak wydaje się, że warunki pogodowe poprawiły się w lutym, ponieważ raport z Wybrzeża Kości Słoniowej stwierdza, że „niesezonowo ciężkie opady deszczu w większości regionów uprawy kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej w zeszłym tygodniu pomogą poprawić rozmiar i jakość połowy zbiorów od kwietnia do września”.

Ulepsz swój handel dzięki edukacji

Chociaż towary takie jak metale, energia i inne mogą czasami być mniej zmiennymi instrumentami handlowymi w porównaniu na przykład do par walutowych, nie należy zapominać, że handel nimi również wiąże się z wysokim ryzykiem. Dość często początkujący traderzy angażują się w handel i tracą ciężko zarobione fundusze z powodu niewystarczającego przygotowania. Osiąganie celów finansowych nie powinno być związane z nadmiernym tradingiem, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz.

Jak początkujący traderzy mogą poprawić swoje wyniki? Odpowiedzią jest edukacja. Doświadczeni traderzy i analitycy handlowi podkreślają znaczenie studiowania tego, jakie są mechanizmy tradingu Istnieją różne techniki handlowe, o których powinni wiedzieć początkujący traderzy. Co ważniejsze, istnieją narzędzia do zarządzania ryzykiem, pomagające w unikaniu błędów handlowych, co pozytywnie odbija się na celach handlowych.

Istnieje wiele zasobów, z których możesz korzystać, aby uaktualniać swoją wiedzę na temat handlu. Brokerzy oferują dostęp do webinarów, szkoleń, e-booków i tutoriali przygotowanych przez ekspertów i często są to materiały darmowe. Poświęcenie trochę czasu na poprawę poziomu swojej wiedzy handlowej jest doskonałą ścieżką rozwoju dla początkujących traderów.

