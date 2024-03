Funt brytyjski na fali wznoszącej, ale jak długo?

W ostatnich miesiącach gospodarka Wielkiej Brytanii przechodziła przez trudny okres, dotknięta wysoką inflacją, wysokimi stopami procentowymi i anemicznym wzrostem. Pomimo trudności, według Forbes, Wielka Brytania ma szóstą co do wielkości gospodarkę na świecie po znacznie większych Indiach. Oczekuje się, że ten rok będzie dość trudny dla brytyjskiej gospodarki, która prawdopodobnie będzie próbowała powrócić na ścieżkę wzrostu i zyskać przewagę nad innymi głównymi gospodarkami.

Czytając ten artykuł, dowiesz się więcej na temat sytuacji ekonomicznej w Wielkiej Brytanii oraz prognoz ekonomistów dotyczących gospodarki i funta brytyjskiego.

Gospodarka Wielkiej Brytanii znów rośnie?

Najnowszy raport Office for National Statistics (ONS) wykazał, że gospodarka Wielkiej Brytanii powróciła na ścieżkę wzrostu, odnotowując 0,2% ekspansję w styczniu 2024 roku. Analitycy przypisują ten wzrost skokowi sprzedaży detalicznej po grudniowym załamaniu. Należy zauważyć, że Wielka Brytania weszła w recesję techniczną w ubiegłym roku, ponieważ odnotowano dwa kolejne ujemne kwartały wzrostu (III i IV kwartał 2023 r.).

Chociaż rząd kraju sugeruje, że gospodarka dokonała zwrotu, ekonomiści ONS ostrzegli, że skupianie zbyt wiele uwagi na danych z jednego miesiąca może być niewłaściwym podejściem. Wzrost PKB w ciągu trzech miesięcy do stycznia 2024 r. był nadal o 0,2% niższy niż w tym samym kwartale ubiegłego roku, podczas gdy PKB na mieszkańca pozostaje poniżej poziomów sprzed pandemii.

Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) prognozuje wzrost PKB o 0,3% w pierwszym kwartale 2024 roku.

"Dane ONS wskazują, że miesięczny PKB wzrósł o 0,2 procent w styczniu 2024 r., po spadku o 0,1 procent w grudniu 2023 roku. Chociaż wydaje się to pozytywne, PKB spadł o 0,1 procent w ciągu trzech miesięcy do stycznia, zgodnie z naszą prognozą z zeszłego miesiąca. W szerszym ujęciu, wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii był bliski zeru od 2022 r., a PKB na mieszkańca pozostaje niższy niż przed Covid-19. Aby wydostać się z pułapki niskiego wzrostu, potrzebne są zmiany strukturalne, takie jak zwiększenie inwestycji publicznych, zwłaszcza w infrastrukturę, edukację i zdrowie, które wspierałyby również wzrost inwestycji biznesowych” - zauważa raport NIESR.

Jakie są prognozy analityków dla funta brytyjskiego?

Podczas gdy niektórzy stratedzy walutowi podkreślają obecną siłę funta, istnieją pewne pytania dotyczące zdolności funta szterlinga do utrzymania trajektorii wzrostowej.

Commerzbank: Czy siła funta brytyjskiego się utrzyma?

Analitycy Commerzbanku zauważają, że funt brytyjski powinien być traktowany z ostrożnością, chociaż w ostatnich tygodniach umocnił się w porównaniu do innych głównych walut.

W swoim raporcie ekonomiści niemieckiego banku stwierdzili: „Jedynym pytaniem jest to, jak długo utrzyma się siła funta. W tej chwili jest to wciąż dość chwiejna perspektywa dalszych wzrostów. Dzisiejsze dane (PKB) powinny zatem nadal potwierdzać niedawny obraz, tj. stopa bezrobocia nie powinna zbytnio wzrosnąć, a wzrost płac nie powinien zbytnio spowolnić. Dopiero wtedy BoE powinien skupić się na przyszłych obniżkach stóp procentowych. I tylko wtedy dalsza siła funta będzie uzasadniona. Do tego czasu byłbym jednak ostrożny w stosunku do GBP”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 . GBP/USD – wykres dzienny od 11 września 2023 r. do 19 marca 2024 r. Utworzono: 19 marca 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

HSBC: Funt brytyjski będzie musiał stawić czoła presji spadkowej w nadchodzących miesiącach

Analitycy walutowi HSBC sugerują, że funt brytyjski może stanąć w obliczu wyzwań w nadchodzących miesiącach, chociaż jak dotąd jest drugą najlepiej radzącą sobie walutą G10 w 2024 roku. Komentując perspektywy funta szterlinga, zauważają „że głównym motorem prawdopodobnej słabości GBP jest powolny, ale wyraźny zwrot BoE w kierunku bardziej gołębiego stanowiska. Wielka Brytania nadal boryka się z trudną mieszanką inflacji i wzrostu gospodarczego, co utrudnia BoE pozostanie bardziej jastrzębim w przestrzeni G10. W miarę jak BoE dogania inne banki centralne pod względem gołębiej polityki pieniężnej, funt brytyjski może być pod większą presją spadkową w nadchodzących miesiącach”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – GBP/USD wykres miesięczny od: 1 stycznia 2023 r. do 19 marca 2024 r. Utworzono: 19 marca 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

