Protokół z posiedzenia FOMC i raport Nvidii za 4. kwartał 2023 r. przyciągają uwagę

Luty 21, 2024 14:01

Protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw operacji Otwartego Rynku (FOMC), który ma zostać opublikowany w dniu dzisiejszym, będzie analizowany pod kątem wskazówek, kiedy mogą nastąpić cięcia stóp procentowych. Jednak stopy procentowe nie są jedyną kwestią rozważaną przez ekonomistów, ponieważ rząd USA zbliża się do częściowego „shutdownu”, chyba że budżet lub wydatki zostaną uchwalone do 1 marca.

Nadchodzący raport o zyskach Nvidii za IV kwartał 2023 r. przyciąga uwagę inwestorów i traderów, ponieważ amerykańska firma wyprzedziła Alphabet (Google) i Amazon pod względem kapitalizacji rynkowej, zajmując 4. miejsce na świecie zaraz po Microsoft, Apple i Saudi Aramco.

Analitycy przeanalizują protokół FOMC

Zdecydowana większość 86 ze 104 ekonomistów w ankiecie Agencji Reutera stwierdziła, że Rezerwa Federalna (Fed) po raz pierwszy obniży stopę funduszy Fed w drugim kwartale 2024 roku.

Według CME FedWatch Tool, prawdopodobieństwo cięcia stóp przez Fed spadło do 8,5% i 30,7% odpowiednio w marcu i maju. Indeks dolara amerykańskiego (DXY) pozostaje pod presją, ponieważ ekonomiści nie przewidują rychłej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Raport finansowy Nvidia za 4. kwartał 2023 r.

Analitycy rynkowi będą koncentrować się na nadchodzącym raporcie o wynikach Nvidii za czwarty kwartał 2023 roku. Wartość akcji amerykańskiego producenta chipów wzrosła w tym roku o prawie 40%, a eksperci spodziewali się, że raport pokaże przychody za styczeń w wysokości 20,4 mld USD, co oznacza wzrost o 240% w ujęciu rocznym, przy skorygowanym zysku na akcję w wysokości 4,59 USD. Niektórzy analitycy sugerują jednak, że takie skoki nie będą trwałe w kolejnych miesiącach.

Sprzedaż detaliczna w Nowej Zelandii 4 kwartał 2023 r.

Statistics New Zealand opublikuje w czwartek raport sprzedaży detalicznej za czwarty kwartał 2023 roku. Ekonomiści spodziewają się, że sprzedaż detaliczna pozostała na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Zmiany w sprzedaży detalicznej są powszechnie śledzone jako wskaźnik wydatków konsumenckich.

Pod koniec stycznia raport Statistics NZ wykazał dalsze obniżenie wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w czwartym kwartale 2023 r., który wyniósł 0,5% w ujęciu kwartalnym, zgodnie z prognozami analityków i spadając dalej z 1,8% w poprzednim kwartale.

Decydenci BoE debatują nad polityką stóp procentowych

Szef BoE Andrew Bailey powiedział członkom parlamentu, że czuje się komfortowo, gdy inwestorzy sugerują cięcia stóp procentowych w 2024 roku. W swoich uwagach przed Komisją Skarbu Bailey zauważył: „czuję się komfortowo z podejściem, który zawiera cięcia, ale nie precyzuje, kiedy i ile. Nie uzależniamy się od krzywej rynkowej. Nie przewidujemy, kiedy i o ile obniżymy stopy procentowe. Ale nie jest nierozsądne, by rynek tak myślał”.

Zastępca gubernatora BoE, Ben Broadbent, powiedział, że nie zgadza się, że wszystkie dowody wskazują na obniżki stóp procentowych, podkreślając, że wzrost płac, inflacja usług jest dwukrotnie wyższa od stopy odpowiadającej zrównoważonej inflacji. Broadbent zasugerował, że wzrost płac może dalej spadać w nadchodzących miesiącach.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.