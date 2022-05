Czy Rezerwa Federalna uniknie stagflacji podnosząc stopy procentowe?

Maj 04, 2022 13:15

Fed nie będzie miał dzisiaj prostego zadania podnosząc poziom stóp procentowych. Inflacja jest wysoka a wzrost gospodarczy spowolnił, co może skutkować stagflacją. Jedynym czynnikiem przeciwdziałającym teraz scenariuszowi stagflacji jest dobry poziom zatrudnienia. W tym roku wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych wykazuje się sporą odpornością, nowe informacje na temat kondycji rynku pracy przyniosą dzisiejsze wyniki ADP oraz piątkowe dane dotyczące Non-Farm Payrolls (zatrudnienia w sektorze pozarolniczym).

Wydaje się, że osoby odpowiedzialne za politykę pieniężną w największej gospodarce świata nie mają innego wyjścia, jak tylko nadal podnosić stopy procentowe, aby kontrolować poziom inflacji. Czy takie działania rzeczywiście ograniczą inflację na tyle, aby uniknąć stagflacji, czy sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej?

W miarę jak gospodarka amerykańska i światowa wychodzą ze spowolnienia wywołanego pandemią, inflacja wywołana wydarzeniami geopolitycznymi nieco psuje cały obraz. Wiadomo, że Fed musi podnieść stopy procentowe, ale rozmiar tej podwyżki jest bardzo istotny. Zbyt szybkie podnoszenie stóp procentowych mogłoby nie najlepiej wpłynąć na tworzenie miejsc pracy, a to z kolei prosta droga do stagflacji. Stagflacja wpłynęłaby ryzykownie na obligacje państwowe. Wszystko to oznacza, że polityka Rezerwy Federalnej nie ma w tej chwili łatwego życia.

W dniu dzisiejszym inwestorzy oczekują podwyżki stóp procentowych o 0,5% do 0,75% z obecnego poziomu 0,5%. Wszelkie niespodzianki mogą mocno wpłynąć na kurs dolara, który od początku roku znajduje się w trendzie wzrostowym. Dziś należy również zwrócić uwagę na odczyt PMI dla usług w USA, który dostarczy więcej wskazówek na temat kondycji gospodarki.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Zarejestruj się na webinary w Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Jeśli chodzi o rynek walutowy – dzisiaj ważne informacje dla euro - poznamy dane o sprzedaży detalicznej za marzec w ujęciu rocznym, która zgodnie z oczekiwaniami miała wzrosnąć o 1,4 proc. Strefa euro stanęła w obliczu poważnych przeszkód dla wzrostu gospodarczego związanych z konfliktem w Ukrainie i presją inflacyjną. EUR pozostaje również pod ogromną presją ze strony silnego dolara amerykańskiego, a inwestorzy zwracają uwagę na perspektywę parytetu między EUR i USD.

Dzisiaj kilka ważnych firm przedstawi swoje kwartalne raporty, dowiemy się jak m.in. poradziły sobie: eBay Inc, Volkswagen (VW) oraz Siemens Healthineers AG.

Aby dowiedzieć się więcej o sentymencie rynkowym i wydarzeniach ekonomicznych, odwiedź dział Najważniejszych informacji w Admirals.

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki ZACZNIJ INWESTOWAĆ

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.