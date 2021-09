Evergrande próbuje uspokoić rynki, gdy chińskie akcje odbijają się od dna

Wrzesień 23, 2021 17:03

Dzisiejszy dzień jest bardzo pracowity, pełen danych makroekonomicznych z Europy, a także wiadomości zarówno z USA, jak i z Chin, dotyczących wczorajszego posiedzenia Rezerwy Federalnej oraz bieżącej sytuacji Evergrande.

W trakcie dzisiejszej sesji poznaliśmy wstępne dane dotyczące PMI dla przemysłu i usług we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz całej Strefie Euro. Ogólnie dane te były nie tylko gorsze niż w zeszłym miesiącu, ale również gorsze niż oczekiwał konsensus rynkowy trzeci miesiąc z rzędu zarówno w Niemczech, jak i w strefie euro - potwierdzając, że gospodarka nadal spowalnia z powodu kryzysu wywołanego problemami z dostawami towarów, mikrochipami i wariantem delta koronawirusa.

Jerome Powell zapowiedział wczoraj, że tapering rozpocznie się na najbliższym posiedzeniu w listopadzie i może zakończyć się w połowie 2022 roku, natomiast stopy procentowe pozostaną stabilne i nie powinny się zmienić do 2023 roku. Niektórzy członkowie Rezerwy Federalnej uważają jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie stóp procentowych w drugiej połowie 2022 roku.

Wydaje się, że niepewność wywołana technicznym bankructwem chińskiego giganta Evergrande zaczyna się uspokajać, po tym jak spółka wskazała, że zapłaci swoje krajowe kupony należne 23 września, łagodząc napięcie wokół spółki i powodując silne odbicie zarówno w spółce, jak i na chińskich rynkach akcji w ogóle.

Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że podczas ostatnich dwóch sesji, indeks Hang Seng doświadczył silnego odbicia po osiągnięciu rocznych minimów. To doprowadziło go do konfrontacji z poziomem 38.2% zniesienia Fibonacciego w obszarze zbiegającym się z poziomem wsparcia poprzedniego ruchu bocznego (czerwony kolor na wykresie), który rozwinął się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Ważne jest, aby śledzić rozwój ceny w nadchodzących sesjach. Obecnie znajduje się ona na ważnym poziomie oporu i odbicie w dół mogłoby potwierdzić przełamanie kanału bocznego i wywołać silny niedźwiedzi impuls, którego cena docelowa byłaby równa szerokości kanału bocznego zdefiniowanego przez zielone i czerwone pasy.

Z drugiej strony, jeśli cena zdoła się wybić wyżej i utrzymać te poziomy, może utworzyć nowy impuls wzrostowy w poszukiwaniu swojej białej 18-sesyjnej średniej kroczącej, w okolicach poziomu 50% zniesienia Fibonacciego. Przełamanie tego poziomu otworzyłoby cenie drogę do poszukiwania górnej wstęgi kanału (w kolorze zielonym).

Źródło: Admirals MetaTrader 5. HSI50, wykres dzienny. Zakres dat: 3 sierpnia 2020 - 23 września 2021. Data sporządzenia: 23 września 2021 roku. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu HSI50 w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: -3.40%

2019: +9.07%

2018: -13.61%

2017: +35.99%

2016: +0.39%

