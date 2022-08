Euro znajduje się pod presją z powodu obaw o recesję

Sierpień 24, 2022 14:43

Euro po raz kolejny znalazło się pod presją, a kurs EUR/USD spadł poniżej parytetu, ponieważ inwestorzy obawiają się recesji w Europie. Być może jutrzejszy odczyt PKB dla Stanów Zjednoczonych osłabi dolara i waluta europejska nieco odetchnie.

Wstępny roczny odczyt PKB za drugi kwartał jest oczekiwany na poziomie minus 0,8% wobec minus 0,9% poprzednio. Czy techniczna recesja w USA przedłuży się również na trzeci kwartał? Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatni odczyt S&P Composite PMI, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ujemny wzrost w największej gospodarce świata będzie się dalej utrzymywał.

Wskaźnik PMI spadł w sierpniu do 45 z 47,7 w lipcu, co oznacza dalsze kurczenie się ważnych sektorów produkcji i usług. Usługi odpowiadają za większość aktywności gospodarczej w ogólnym odczycie PKB w Stanach Zjednoczonych. Same usługi naukowe, techniczne i profesjonalne to 975,1 miliardów dolarów dodanych do produktywności w 2020 roku.

Jeżeli sektor ten ucierpi z powodu inflacji i zacznie się kurczyć, Fed będzie mógł jedynie pomóc gospodarce od strony fiskalnej – tnąc podatki lub kontrolując ceny. Jak na razie niewiele wskazuje na to, aby decydenci amerykańskiej polityki fiskalnej podejmowali skoordynowane działania w celu uniknięcia ciężkiej recesji. Jednak coraz więcej zagrożeń dla gospodarki może wywołać takie działania w czwartym kwartale. Należy również pamiętać, że dług publiczny USA przekroczył na początku tego roku 30 bln dolarów.

Dzisiaj w kalendarzu ekonomicznym przewidziany jest raport zamówień na dobra trwałe za lipiec w USA. Obecny konsensus rynkowy zakłada spadek z 2% w czerwcu do 0,6% w lipcu. Wszelkie niespodzianki w odczycie mogą wpłynąć na pary walutowe z USD.

Traderzy powinni również pamiętać, że odbywa się właśnie sympozjum w Jackson Hole i mogą pojawić się różne informacje z banków centralnych. Czasem informacje podawane podczas tego spotkania potrafią mocno wpływać na rynek walutowy.

Oczywiście najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem Jackson Hole będzie przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Oczekuje się, że bank centralny USA utrzyma jastrzębią retorykę nawet w obliczu recesji i bardzo powoli łagodzącej się inflacji.

Jeszcze dzisiaj poznamy również US Pending Home Sales (podpisane umowy kupna domów).

Lipcowy wynik oczekiwany jest na poziomie 0,8% wobec minus 8,6% w czerwcu, więc jeśli odczyt zaskoczy, należy liczyć się z większą zmiennością na parach z USD.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.