Estee Lauder prezentuje wyniki poprawiające przychody i zyski

Sierpień 20, 2021 14:38

W przeciwieństwie do większości międzynarodowych firm, Estee Lauder kończy swój rok fiskalny 30 czerwca, więc po zaprezentowaniu mieszanych wyników w maju, odpowiadających trzeciemu kwartałowi fiskalnemu, wczoraj amerykańska korporacja międzynarodowa przedstawiła pozytywne wyniki za Q4.

Jak pisaliśmy w naszej analizie w maju po prezentacji wyników przez Estee Lauder, postępy w szczepieniach i stopniowy powrót do normalności, z pominięciem stosowania maseczek, spowodowały ponowny wzrost sprzedaży dzięki wzrostowi popytu zarówno na kosmetyki do makijażu, jak i produkty chroniące skórę przed słońcem, choć w tej chwili są one jeszcze dalekie od poziomów sprzed pandemii.

W chwili obecnej gałęzie działalności, które przyniosły firmie największe przychody, to te związane z pielęgnacją skóry poprzez serum i kremy do twarzy oraz te związane ze światem zapachów.

Konkretnie w przedstawionych wynikach Estee Lauder wypracował zysk na akcję w wysokości 0,78$ przy przychodach 3,94 mld$ wobec odpowiednio 0,50$ zysku na akcję i 3,74 mld$ oczekiwanego dochodu.

W ostatnim roku spółka ta podążała w silnym trendzie wzrostowym, co widać na wykresie dziennym, napędzanym silnymi wzrostami na amerykańskich rynkach akcji. Konkretnie, po osiągnięciu dołka 18 marca 2020 r. na poziomie 136,11 USD, cena rozpoczęła spektakularny rajd byków, który doprowadził ją do poziomów powyżej 336 USD, co oznacza wzrost o 200 USD na akcję w ciągu nieco ponad roku.

Obecnie cena jest w małej korekcie po zaznaczeniu tych szczytów wszech czasów. Podczas wczorajszej sesji, po zaprezentowaniu wyników, cena silnie odbiła od poziomu wsparcia zaznaczonego czerwonym kolorem na wykresie.

Te pozytywne wyniki mogą dać nowy impuls do wzrostu cen akcji, chociaż nie możemy wykluczyć, że korekta ta może być kontynuowana w czasie, ponieważ na rynkach finansowych rośnie niepewność w związku ze wzrostem liczby przypadków zachorowań spowodowanych wariantem Delta koronawirusa i możliwymi działaniami, które mogą podjąć banki centralne, które to działania mogą pociągnąć za sobą rynki finansowe. Utrata obecnego poziomu wsparcia może otworzyć drogę do dalszej korekty do poziomu 297 USD za akcję.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres dzienny spółki Estee Lauder. Zakres danych: od 2 kwietnia 2020 roku do 20 sierpnia 2021 roku. Przygotowano 20 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:40. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu Estee Lauder w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +28.88%

2019: +58.75%

2018: +2.25%

2017: +66.35%

2016: -13.14%

