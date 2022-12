Jak informacje dotyczące energii wpływają na rynki

Grudzień 09, 2022 10:57

Jeszcze 50 lat temu główne rynki handlowe nie dostrzegały szkód dla środowiska wynikających z emisji, ponieważ istniało niewiele alternatyw dla paliw kopalnych. Z czasem, stopniowo, zaczęły pojawiać się nowe badania i perspektywa zaczęła się zmieniać.

Wiadomości zaczęły płynąć od aktywistów środowiskowych i naukowców już w latach 70. i stopniowo zaczęły przenikać do czasopism branżowych. Uczestnicy rynku zaczęli słyszeć o potrzebie walki ze zmianami klimatycznymi za pomocą odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Świadomość ekologiczna zmieniła również nasze postrzeganie produktów, których używamy na co dzień. Może nie jest oczywiste dla wielu osób ale samochody elektryczne pojawiły się już w latach dwudziestych XIX wieku i były faworyzowane ze względu na czyste silniki. Maszyny te wyszły z mody, gdy na początku dwudziestego wieku na rynek trafiły samochody napędzane gazem, a w USA masowo produkowano Model T. Samochody elektryczne odzyskały popularność w latach 90-tych, inspirując inwestycje w firmy zajmujące się produkcją tego typu pojazdów.

Ponad pięć dekad po rozpoczęciu ruchu na rzecz świadomości ekologicznej, Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że na początku 2025 r. źródła odnawialne staną się największym źródłem globalnej energii, wyprzedzając węgiel.

„Odnawialne źródła energii elektrycznej są jedynym źródłem wytwarzania energii elektrycznej, którego udział ma wzrosnąć, przy malejących udziałach wytwarzania z węgla, gazu ziemnego, energii jądrowej i ropy naftowej”. IEA Renewables 2022.

Skala prognozy IEA jest zdumiewająca i wiadomość ta szybko rozeszła się po światowych mediach. Prawdopodobnie wpłynie to na przepływy inwestycyjne i zmieni podejście firm energetycznych do odnawialnych źródeł energii. Już teraz główni gracze energetyczni przyjęli alternatywne rozwiązania w zakresie czystej energii i zobowiązali się do zrównoważenia swoich poszukiwań i rozwoju w zakresie paliw kopalnych źródłami energii słonecznej, wiatrowej i fal.

Nagłówki z branży energetycznej, takie jak wycieki ropy naftowej i inne rodzaje szkód środowiskowych, mają obecnie duże znaczenie, zachęcając firmy energetyczne do nadania priorytetu polityce bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Inwestorzy i traderzy są również wrażliwi na historie dotyczące wydarzeń geopolitycznych lub szkód wyrządzanych w infrastrukturze energetycznej.

Historie medialne są częścią ewolucji rynków energetycznych. Niektóre z najważniejszych historii w ciągu ostatnich 10 lat obejmują szczelinowanie, zanieczyszczenie powietrza w Azji, wycieki w Fukushimie, czy zmienność na rynkach ropy naftowej.

Polityka OPEC

Polityka OPEC jest szeroko komentowana w prasie światowej i prowadzi do oczekiwań dotyczących cen ropy naftowej oraz założeń dotyczących podaży i popytu na rynkach energetycznych. Ponieważ polityka OPEC jest bezpośrednio związana z wynikami gospodarczymi jej członków, istnieje cały wyspecjalizowany i wpływowy sektor mediów zajmujący się analizą i raportowaniem najnowszych wydarzeń z tego obszaru.

Jak nauczyć się interpretować wiadomości dotyczące energii

Przede wszystkim istotne jest, aby być na bieżąco z doniesieniami prasowymi. Wiadomości energetyczne często mogą być katalizatorem trendów w różnych sektorach, wpływając na regulatorów energetycznych i dostarczając pomysłów inwestycyjnych dotyczących różnych spółek.

Podążanie za wiadomościami o energii w swoich decyzjach finansowych często zaczyna się już od informacji o cenach ropy. Spadki lub wzrosty cen paliw wpływają w końcu na nasz domowy budżet. Kolejnym pytaniem, jakie możemy sobie zadać jest: jak zmiana cen paliw wpłynie na firmy dostarczające benzynę konsumentom? Odpowiadanie na takie pytania to pierwszy krok w analizie wpływu wiadomości energetycznych na aktywa, którymi można handlować lub inwestować.

Krótko mówiąc, ciekawość i zgłębianie się w dany temat powinno Ci zawsze towarzyszyć, gdy szukasz potencjalnych okazji na rynku energii.

