Raport NFP w centrum uwagi, EBC decyduje o stopach procentowych

Marzec 06, 2024 13:38

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych oraz publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA to jedne z najważniejszych wydarzeń finansowych w pozostałej części tygodnia. Jeszcze dziś brytyjski kanclerz przedstawi wiosenny budżet, który może obejmować obniżki podatków.

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

W czwartek zbierze się rada zarządzająca EBC, aby podjąć decyzję w sprawie polityki pieniężnej i stóp procentowych. Analitycy rynkowi przewidują, że koszty pożyczek prawdopodobnie pozostaną na niezmienionym poziomie, ważne będą jednak komentarze Christine Lagarde na temat tego, jak EBC planuje kontynuować swoją politykę pieniężną, ponieważ zbliża się koniec pierwszego kwartału.

Inflacja zasadnicza spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale inflacja bazowa wydaje się nie ustępować. Stratedzy rynkowi z Morningstar zauważyli: „faktem jest, że inflacja znacznie spadła, a trajektoria jest nadal pozytywna. MRO wynosi 4,5%, co oznacza, że bank ma duże pole manewru. Może wdrożyć niewielkie cięcia w czerwcu i poczekać na efekty, bez naruszania status quo. W sytuacji, gdy europejska gospodarka chwieje się na krawędzi recesji, uważamy, że EBC musi teraz zrównoważyć (zewnętrzne) ryzyko odrodzenia się inflacji z potencjalnie pilniejszą potrzebą zapewnienia, że gospodarka nie wejdzie w przedłużającą się recesję. Czerwiec wydaje się pod tym względem rozsądnym kompromisem”.

Kanclerz Wielkiej Brytanii przedstawi wiosenny budżet

W Wielkiej Brytanii kanclerz Jeremy Hunt poda dziś do wiadomości publicznej szczegóły wiosennego budżetu. Ekonomiści ING podkreślają, że w zależności od planu budżetowego, funt brytyjski może zyskać na wartości: „umiarkowany pakiet ulg podatkowych (tj. taki, który nie wywoła zawirowań na rynku obligacji) może prawdopodobnie zapewnić pewne wsparcie dla GBP w tym tygodniu, ale spektrum możliwości jest co prawda dość szerokie”.

W raporcie Commerzbanku dotyczącym potencjalnej reakcji funta stwierdzono: „Reakcja z pewnością będzie w dużej mierze zależeć od zakresu ulgi. A przede wszystkim, czy Bankowi Anglii można zaufać w kwestii zarządzania tymi wyższymi wydatkami. Jedno jest pewne: ekspansywna polityka fiskalna prawdopodobnie utrudni BoE kontrolowanie inflacji w dłuższej perspektywie. Biorąc pod uwagę niepewność, trudno jest sporządzić dokładną prognozę dla funta. Jeśli rynek wierzy, że BoE zareaguje na zwiększone wydatki późniejszymi obniżkami stóp, GBP może dziś ponownie zyskać. Z drugiej strony, jeśli cięcia będą znacznie wyższe niż oczekiwano, mogą pojawić się wątpliwości, a funt może na tym ucierpieć”.

Szef Fed wystąpi przed amerykańskim Kongresem

Przewodniczący Fed Jerome Powell ma przedstawić półroczny raport na temat polityki pieniężnej przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów w Waszyngtonie. W ostatnich tygodniach Powell, a także niektórzy decydenci Fed powtórzyli, że są gotowi kontynuować wdrażanie podejścia „wyżej przez dłuższy czas”, jeśli chodzi o stopy procentowe, wyrażając zadowolenie z trendu cenowego.

Powell, w wywiadzie nagranym dla CBS w lutym, powiedział, że krajowy rynek pracy i gospodarka są silne, bez oznak recesji na horyzoncie. Szef Fed zauważył: „Uważam, że gospodarka jest w dobrym miejscu i są wszelkie powody, by sądzić, że może być jeszcze lepiej”.

Lutowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA

W piątek ekonomiści zwrócą uwagę na dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS) dotyczące wynagrodzeń poza rolnictwem w lutym. Liczby NFP są jednymi z najważniejszych danych finansowych publikowanych co miesiąc w USA, ponieważ Rezerwa Federalna bierze pod uwagę rozwój sytuacji na rynku pracy przy dostosowywaniu swojej polityki.

Oczekuje się, że NFP spadnie do 200 000 w porównaniu ze styczniowym wynikiem 353 000. Jeśli odczyt NFP wyniesie około 200 tys., dolar amerykański może się osłabić, ponieważ dane wskazywałyby, że wysokie stopy procentowe odbiły się na gospodarce kraju, co skłoniło Fed do ich obniżenia.

