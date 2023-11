EBC może zmniejszyć bilans wcześniej niż oczekiwano

Listopad 29, 2023

Komentarze członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego dotyczące redukowania bilansu banku wywołały dyskusje wśród ekonomistów, dotyczące pozostawienia wyższych stóp procentowych na dłużej.

Dolar nowozelandzki wzrósł o 1% i osiągnął najwyższy poziom od czterech miesięcy wczesnym rankiem, mimo że RBNZ utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ponieważ zarząd banku centralnego zauważył, że „jeśli presja inflacyjna będzie silniejsza niż przewidywano, stopy procentowe prawdopodobnie będą musiały jeszcze wzrosnąć”.

Jeszcze dziś amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w trzecim kwartale 2023 r., który ma wynieść 5% w ujęciu rocznym.

W czwartek Eurostat opublikuje wstępny raport dotyczący inflacji konsumenckiej za listopad. Analitycy rynkowi oczekują, że inflacja zasadnicza wyniesie 2,7% w ujęciu rocznym.

Decydenci EBC dyskutują o zmniejszeniu bilansu

Członek zarządu EBC Joachim Nagel powiedział, że bank centralny strefy euro powinien zmniejszyć swój bilans, co można zrobić, sprzedając obligacje, które były przechowywane w ciągu ostatnich kilku lat. Ekonomiści sugerują, że zmniejszenie bilansu EBC zwiększyłoby podaż na rynku i sugerowałoby, że stopy procentowe pozostaną wyższe przez dłuższy czas, wzmacniając wspólną walutę w stosunku do dolara amerykańskiego.

Szefowa EBC Christine Lagarde powiedziała przed Parlamentem Europejskim, że bank może rozważyć dyskusję na temat przyspieszenia kurczenia się bilansu poprzez zakończenie ostatniego z zakupów obligacji wcześniej niż planowano. Niektórzy decydenci EBC opowiedzieli się za takim działaniem, ponieważ uważają, że kupowanie obligacji wzmacniają presję inflacyjną odnotowaną w strefie euro. Należy zauważyć, że Rezerwa Federalna i Bank Anglii zaprzestały skupu obligacji.

Deutsche Bank prognozuje obniżki stóp Fed o 175 pb w 2024 r.

Analitycy Deutsche Bank (DB) zasugerowali w raporcie, że Fed może obniżyć stopy procentowe o 175 punktów bazowych w 2024 roku. Mówiąc dokładniej, ekonomiści DB prognozują, że zarząd Fed obniży stopy o 50 pb na posiedzeniu w czerwcu 2024 r., a pozostałe cięcia o 125 pb zostaną rozłożone na drugą połowę roku.

W raporcie opublikowanym przez Agencję Reutera wspomniano, że amerykańska gospodarka prawdopodobnie stanie w obliczu łagodnej recesji w pierwszej połowie przyszłego roku, dodając: „w pierwszej połowie roku gospodarka może znaleźć się w trudnej sytuacji, co będzie skutkowało bardziej agresywnymi cięciami od połowy roku”. Analitycy DB sugerują, że stopa bezrobocia w USA może wzrosnąć do 4,6%, ale zauważają, że jeśli gospodarka okaże się bardziej odporna niż przewidywano, Fed może przystąpić do mniejszej liczby cięć.

PBoC twierdzi, że chińska gospodarka się poprawia

Gubernator Ludowego Banku Chin Pan Gongsheng powiedział, że chińska gospodarka nadal nabiera tempa, podczas gdy inflacja cen konsumpcyjnych osiąga dno. Szef PBoC zasugerował, że kraj powinien skupić się na tworzeniu nowych czynników wzrostu i zauważył, że osiągnięcie zrównoważonego wzrostu w 2024 r. jest możliwe.

W swoich uwagach Pan Gongsheng wspomniał, że PBoC ułatwi instytucjom finansowym prowadzenie działalności w Chinach i podkreślił, że polityka pieniężna banku centralnego pozostanie akomodacyjna.

