Dolar amerykański umacnia się przed wystąpieniem Jerome'a Powella

Listopad 08, 2023 13:27

Dolar amerykański zyskał nieco na wartości w stosunku do innych walut w środę rano, ponieważ rynki oczekują na przemówienie Jerome'a Powella, które ma się odbyć w dalszej części dnia. Wypowiedzi przewodniczącego Fed na konferencji Division of Research and Statistics Centennial Conference w Waszyngtonie będą analizowane przez ekonomistów pod kątem nowych wskazówek dotyczących kolejnego ruchu w polityce banku centralnego.

Ceny ropy naftowej spadły do blisko 3-miesięcznego minimum, ponieważ przeważały obawy o spadek popytu w USA i Chinach. Analitycy ING zauważyli, że „rynek jest już mniej zaniepokojony potencjalnymi zakłóceniami dostaw z Bliskiego Wschodu i zamiast tego koncentruje się na złagodzeniu równowagi”.

W Wielkiej Brytanii główny ekonomista Banku Anglii (BoE) Huw Pill powiedział, że pierwsza obniżka stóp BoE w sierpniu 2024 r. „nie wydaje mu się całkowicie nierozsądna”. Komentując politykę monetarną, dodał: „jeśli będziemy prowadzić restrykcyjną politykę zbyt długo, to istnieje niebezpieczeństwo, że... wywołamy recesję, wywołamy nadmierne spowolnienie w gospodarce”.

Październikowy raport o inflacji w Chinach

Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) w Chinach opublikuje październikowy raport o inflacji CPI. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja zasadnicza wyniesie -0,1% w ujęciu rocznym i 0% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Powrót deflacji, po bardzo niskim wzroście w sierpniu i 0% odczycie CPI we wrześniu, wpłynąłby na wysiłki rządu mające na celu przywrócenie zaufania do chińskiej gospodarki. Chińska gospodarka wygląda dość niestabilnie ze względu na słabe zaufanie konsumentów i poważny kryzys płynności w sektorze nieruchomości.

Wstępne dane o PKB Wielkiej Brytanii za 3. kwartał 2023 r.

Office for National Statistics (ONS) opublikuje w piątek wstępne dane o PKB za trzeci kwartał 2023 roku. Analitycy rynkowi oczekują, że stopa wzrostu PKB wyniesie 0,5% w ujęciu rocznym i -0,1% w ujęciu kwartalnym. Ekonomiści sugerują, że spadek PKB mógł nastąpić, ponieważ firmy ograniczyły swoją działalność z powodu słabszego popytu konsumpcyjnego.

Rada zarządzająca BoE zasugerowała, że gospodarka prawdopodobnie odnotuje 0% wzrostu do 2025 r., podczas gdy inflacja spadła do 6,7%, ale nadal jest daleka od celu BoE wynoszącego 2%. Oczekuje się, że kanclerz Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt wygłosi jesienne oświadczenie 22 listopada, a rząd wykluczy jakiekolwiek obniżki podatku dochodowego, które mogłyby potencjalnie przynieść ulgę konsumentom.

Commerzbank: Ceny złota mogą na razie nie przebić 2000 USD

Ponieważ ceny złota nadal spadają od zeszłego piątku, analitycy Commerzbanku sugerują, że metal szlachetny traci część swojej premii geopolitycznej. W swoim raporcie dla inwestorów zauważają, że „dolar amerykański i rentowność obligacji nie są obecnie głównymi czynnikami wpływającymi na cenę złota. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i wynikający z niej popyt na złoto jako bezpieczną przystań odegrały kluczową rolę we wzroście kruszcu od początku października. Ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie jak dotąd nie uległ dalszej eskalacji, pomimo ofensywy lądowej armii izraelskiej w Strefie Gazy, cena złota wydaje się ponownie tracić część swojej premii za ryzyko geopolityczne. Wygląda na to, że poziom 2000 USD wyznaczył w tej chwili górną granicę dla cen złota”.

Z drugiej strony, ekonomiści ANZ zauważyli w raporcie, że zakupy złota przez banki centralne na całym świecie pozostają czynnikiem wspierającym jego ceny. Chiny są wymieniane jako przykład, a ekonomiści podkreślają: „Chiny zwiększyły swoje zasoby złota w październiku po raz dwunasty z rzędu, a ich rezerwy wzrosły o około 740 000 uncji (~ 23 tony), zgodnie z oficjalnymi danymi”.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.