Wczoraj głównym wydarzeniem w świecie finansów było ogłoszenie przez Rezerwę Federalną, że w ramach walki z gwałtownie rosnącą inflacją, będzie redukować program stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki szybciej niż pierwotnie planowano.

W swoim komunikacie Fed zasugerował, że stymulacja zakończy się całkowicie w marcu i otworzył drzwi do trzech podwyżek stóp procentowych w 2022 roku.

Ponieważ jednak nie brakuje już artykułów poświęconych temu tematowi, dziś rano zajmiemy się czymś innym. A mianowicie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego chińska spółka e-commerce JD.com spadła wczoraj o 5,14%, pośród ogólnego spadku chińskich akcji.

Aby zrozumieć przyczyny takiego stanu rzeczy, musimy cofnąć się o kilka tygodni.

Wcześniej w grudniu, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) sfinalizowała nowe zasady, które pozwalają na usunięcie zagranicznych spółek z amerykańskich giełd, jeśli ich audytorzy nie spełniają żądań amerykańskich regulatorów. Usunięcie z giełdy jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy Radzie Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB) odmówiono dostępu do żądanych raportów przez trzy kolejne lata.

Ale co to ma wspólnego konkretnie z Chinami?

Przez lata chińskie organy regulacyjne uniemożliwiały amerykańskim organom regulacyjnym kontrolę audytów chińskich spółek publicznych, pomimo wielokrotnych próśb o jej przeprowadzenie. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli ten brak przejrzystości będzie się utrzymywał, chińskie akcje notowane w USA zostaną przymusowo usunięte z amerykańskich giełd.

Kiedy 2 grudnia zatwierdzono te przepisy, notowane w USA chińskie akcje spadły, a wczoraj sytuacja się powtórzyła, po tym jak David Loevinger z TCW Group przewidział, że większość chińskich akcji zostanie wycofana z amerykańskich giełd do 2024 roku.

Pomimo faktu, że chińskie firmy mają trzy lata na dostosowanie się do nowych przepisów, Loevinger ma wątpliwości, czy Chiny zmienią swoje stanowisko w tym czasie twierdząc, że „to w zasadzie koniec gry” dla handlu chińskimi akcjami w USA.

Co to oznacza dla JD.com? Jeśli JD.com zostanie usunięty z amerykańskiej giełdy, udziałowcy nadal będą posiadać swoje akcje. Jednakże, bez notowań w USA, inwestorzy będą mogli upłynnić swoje pozycje jedynie na giełdzie w Hong Kongu, gdzie spółka jest również notowana. Chociaż nie jest to niemożliwe, to nie wszyscy brokerzy zapewniają dostęp do giełdy w Hongkongu, co może skomplikować proces sprzedaży akcji.

W dłuższej perspektywie wycofanie z notowań w USA będzie miało negatywny wpływ na płynność akcji JD.com, co spowoduje mniejszy popyt i prawdopodobnie niższe wyceny. W krótkim terminie inwestorzy, którzy przewidzieli te długoterminowe ryzyka, lub ci którzy po prostu nie chcą mieć problemów z wyjściem z pozycji w przyszłości, mogą wywołać wyprzedaż, zanim ten scenariusz stanie się rzeczywistością.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, JD.com i inne chińskie akcje mogą być nastawione na dalsze spadki w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - JD.com Inc., wykres dzienny. Zakres dat: 15 kwietnia 2021 - 15 grudnia 2021. Data sporządzenia: 16 grudnia 2021. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Pięcioletnia zmiana kursu akcji JD.com:

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - JD.com Inc., wykres tygodniowy. Zakres dat: 31 maja 2015 - 15 grudnia 2021. Data sporządzenia: 16 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

