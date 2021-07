Cellnex zwiększa swoją ekspansję dokonując dużego przejęcia

Lipiec 09, 2021 13:58

Europejski operator bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej, Cellnex, ogłosił dalsze plany ekspansji na Europę, poprzez nabycie polskiej spółki Polkomtel Infrastruktura.

Polkomtel to telekomunikacyjna spółka zależna od Cyfrowego Polsatu. Dzięki jej pozyskaniu, Cellnex doda do swojego portfolio kolejne 7000 wież telekomunikacyjnych. Informacje te docierają do nas zaledwie kilka dni po tym, jak firma ogłosiła pozyskanie 9100 wież od CK Hutchison we Włoszech.

Polska stanie się teraz jednym z ważniejszych dla firmy rynków. Cellnex planuje zainwestować tutaj 600 milionów euro w ciągu kolejnych 10 lat, m. in. w rozwój sieci 5G.

Całkowity koszt operacji ma wynieść 1,6 miliarda euro. Firma ma sfinansować te działania, korzystając ze swojej dużej płynności finansowej. Nowy nabytek Cellnexu powinien mieć pozytywny wpływ na przychody – 330 milionów euro EBITDA.

Pozytywne wyniki spółki zwracają uwagę inwestorów. W ostatnich 8 raportach finansowych firma zaprezentowała kwartalny wzrost przychodów na poziomie ok. 10%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Cellnex wykres miesięczny od 1 maja 2015 do 9 lipca 2021. Utworzono 9 lipca 2021 o 9:15 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: 37,32 %

2019: 94,40 %

2018: - 2,13 %

2017: 37,63 %

2016: -20,77 %

Na miesięcznym wykresie spółki można doszukać się formacji proporczyka.

Polega ona mniej więcej na tym, że po długofalowych wzrostach część inwestorów decyduje się na realizację zysków, co nieco wstrzymuje kurs przed kolejnymi wzrostami.

Podczas zabierania zysków z rynku dochodzi często do powstania symetrycznego trójkąta, w tym wypadku kupujący nie dopuścili jednak do spadku poniżej 44,72 euro. Podczas ostatnich wzrostów doszło do przełamania oporu na trójkącie spadkowym. Patrząc zatem na obecną formację, możemy spodziewać się w najbliższym czasie trendu wzrostowego, który może wynieść akcje w okolice 83,1 euro.

Poziom ten uzyskaliśmy dodając maszt proporczyka do miejsca przebicia wsparcia trójkąta z tym masztem.

