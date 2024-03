Bank Kanady decyduje o stopach procentowych, ceny złota rosną

Marzec 05, 2024 14:14

Rozpoczął się tydzień publikacji ważnych danych finansowych, w tym decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych oraz raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. W środę odbędzie się posiedzenie Banku Kanady (BoC) w sprawie polityki pieniężnej, a analitycy będą analizować dane o australijskim PKB za ostatni kwartał 2023 roku.

Ceny złota wzrosły blisko trzymiesięcznego szczytu we wtorek rano, przekraczając poziom 2120 USD za uncję. Zestaw rozczarowujących danych z USA opublikowanych w piątek i komentarze niektórych decydentów Fed podniosły ceny złota, podczas gdy analitycy postrzegają czerwiec jako możliwą opcję pierwszej obniżki stóp procentowych Fed.

Raport o PKB Australii za IV kwartał 2023 r.

Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) opublikuje swoje badanie PKB za IV kwartał 2023 r. w środę rano. Ekonomiści prognozują, że stopa wzrostu PKB prawdopodobnie wzrośnie do 0,3% w ujęciu miesiąc do miesiąca, ale spodziewają się również, że spadnie do 1,4% w ujęciu rocznym.

W raporcie ING opublikowanym 29 lutego stwierdzono: „mamy prognozę PKB na IV kw. 23 r. na poziomie 0,2% kwartał do kwartału, ale właśnie odnotowaliśmy dodatnie dane dotyczące prywatnych nakładów inwestycyjnych w tym kwartale, więc ryzyko dla tej prognozy jest już przechylone w górę. Wkład eksportu netto do PKB zostanie opublikowany 5 marca, dzień przed publikacją PKB, co może również wspierać podwyższenie prognozy, z zastrzeżeniem założeń dotyczących zapasów, które naszym zdaniem zmniejszą się w tym kwartale po tym, jak podniosły wzrost w III kwartale 23 r.”.

Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych

Oczekuje się, że Bank Kanady (BoC) ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w środę po południu. Konsensus wśród ekonomistów jest taki, że BoC prawdopodobnie powstrzyma się od obniżenia stóp procentowych w tym momencie.

Na ostatnim posiedzeniu rada BoC wyraziła wątpliwości, czy inflacja zasadnicza może spaść, osiągając cel banku wynoszący 2% w tym roku. Niektórzy analitycy rynkowi sugerują, że BoC może zacząć obniżać stopy procentowe w czerwcu, w zależności od tempa spadku inflacji.

Ekonomista Desjardins, Royce Mendes, powiedział dziennikarzom finansowym CTV News: „Oczekuję przynajmniej, że Bank Kanady przyjmie bardziej holistyczne spojrzenie na wskaźniki inflacji i potwierdzi postępy, jakie obserwujemy w ograniczaniu presji inflacyjnej. Jeśli tego nie zrobią, potraktowałbym to jako bardzo, bardzo jastrzębi sygnał”.

Tokijski raport CPI za luty 2024 r.

Według Japońskiego Biura Statystycznego, wskaźnik CPI w Tokio wzrósł o 2,6% w ujęciu rocznym z 1,8% w styczniu. Był to pierwszy wzrost wskaźnika CPI w Tokio w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Tokijski wskaźnik CPI z wyłączeniem świeżej żywności i energii spadł do 3,1% w ujęciu rocznym z 3,3% w pierwszym miesiącu roku.

Japoński minister finansów, Yoshitaka Shindo, powiedział dziennikarzom, że „rząd będzie dążył do tego, aby wzrost płac w Japonii przekroczył inflację, tak aby gospodarka nie powróciła do okresu przedłużających się spadków cen”. Zastępca sekretarza generalnego japońskiego rządu Hideki Murai powiedział, że Bank Japonii (BoJ) ma zdecydować, kiedy chce zakończyć ujemne stopy procentowe, dodając, że płace stopniowo rosną, podobnie jak tempo wzrostu gospodarczego.

Wskaźnik ISM dla usług w USA, luty 2024

Instytut Zarządzania Podażą (ISM) opublikuje we wtorek swój wskaźnik PMI dla usług za luty. Analitycy rynkowi sugerują, że wskaźnik PMI wyniesie 53,0, czyli mniej niż 53,4 odnotowane w styczniu, ale nadal wskazuje na ekspansję.

Odczyt powyżej 50 wskazuje, że sektor usług rozwija się, co może wzmocnić dolara amerykańskiego (USD). Odczyt poniżej 50 sygnalizuje, że aktywność sektora usług spada, co osłabia amerykańską walutę.

Przetestuj swoje strategie handlowe na rachunku demonstracyjnym Admirals bez ryzyka

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne OTWÓRZ RACHUNEK DEMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.