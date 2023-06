Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych, spadek chińskiego eksportu w maju

Czerwiec 07, 2023 16:20

Decyzja Banku Kanady (BoC) w sprawie stóp procentowych, która ma zostać podjęta w dniu dzisiejszym, oraz raporty dotyczące wzrostu PKB w Japonii i strefie euro za pierwszy kwartał 2023 r. będą jednymi z najważniejszych wydarzeń finansowych w pozostałej części tygodnia.

Chiński eksport spadł w maju o 7,5% po raz pierwszy w ciągu ostatnich 3 miesięcy, prognozy zakładały niewielki spadek o 0,4%, zgodnie z sondażem agencji Reutera. Import spadł o 4,5%, choć analitycy rynkowi spodziewali się spadku o 8,0%.

Dane pochodzące z Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) wykazały, że PKB kraju wzrósł o 2,3% w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2023 r., nieco poniżej oczekiwań analityków. Analitycy ABS zauważyli, że „jest to szósty z rzędu wzrost kwartalnego PKB, ale najwolniejszy wzrost od czasu Covid-19 Delta we wrześniu 2021 r.”.

Bank Kanady zadecyduje o poziomie stóp procentowych

Późnym wieczorem BoC ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści sugerują, że podczas gdy zarząd BoC obiecał wstrzymać zacieśnianie polityki pieniężnej, rosnąca inflacja może wpłynąć na jego nadchodzącą decyzję.

Według raportu agencji Reutera, analitycy rynkowi sugerują, że istnieje prawie 40% szans na podwyżkę o 25 punktów bazowych dzisiaj, ponad 80% szans na podwyżkę do lipca i w pełni wyceniana jest podwyżka do września. Ankieta przeprowadzona przez agencję Reutera wykazała, że około 65% ankietowanych ekonomistów spodziewa się, że BoC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca 2023 roku.

Analitycy Scotiabank stwierdzili, że „Bank Kanady zakomunikował dość jasno, że jego warunkowe wstrzymanie od stycznia zależało od rozwoju sytuacji i oczekiwań. Zdecydowane działania powinny już zostać podjęte, ale dalsze zwlekanie do lipca tylko po to, by zniknąć na sierpniowe wakacje, spowodowałoby utratę cennego czasu na wysłanie konkretnego komunikatu”.

Wzrost PKB Japonii w 1 kwartale 2023 r.

W czwartek japoński rząd opublikuje dane dotyczące wzrostu PKB w pierwszym kwartale roku. Analitycy rynkowi sugerują, że japoński PKB wzrósł o 0,5% w ujęciu kwartalnym i o 1,6% w ujęciu rocznym.

Analitycy UOB, którzy przeanalizowali wstępne dane dotyczące PKB, stwierdzili w swoim raporcie: „Dynamika wzrostu w Japonii w I kwartale była silniejsza niż prognozowano, ponieważ nie doceniliśmy wpływu ponownego wzrostu konsumpcji prywatnej i niespodziewanego wzrostu wydatków biznesowych, podczas gdy spadek cen towarów pomógł jeszcze bardziej ograniczyć rosnący rachunek importowy kraju. Słabszy popyt zewnętrzny (ze względu na dalsze spowolnienie na rynkach zagranicznych) nadal opóźniał ożywienie eksportu, wywierając negatywny wpływ na ogólny wzrost”.

Wzrost PKB strefy euro w pierwszym kwartale 2023 roku?

Eurostat ogłosi dane o PKB w strefie euro w czwartek. Analitycy rynkowi sugerują, że PKB pozostał niezmieniony w pierwszym kwartale roku w ujęciu kwartalnym i że wzrósł o 1,2% w ujęciu rocznym.

Analitycy ING nie byli optymistycznie nastawieni do gospodarki strefy euro w raporcie opublikowanym 1 czerwca.„Wzrost w strefie euro rozczarował w pierwszym kwartale.Podczas gdy spadające ceny energii i rosnące płace powinny wspierać konsumpcję, łagodne ponowne otwarcie Chin, zaostrzone warunki monetarne i zbliżająca się recesja w USA będą ciążyć na wzroście i doprowadzą gospodarkę do zastoju pod koniec roku.Obecnie dobrze radzą sobie usługi.Sektor produkcyjny zmaga się z nadwyżką zapasów, podczas gdy budownictwo jest hamowane przez wyższe stopy procentowe”.

Inflacja CPI w Chinach w maju 2023 r.

Chińska inflacja CPI za maj będzie ostatnią publikacją w tym tygodniu. Analitycy prognozują, że inflacja CPI pozostała na niezmienionym poziomie 0,1% w ujęciu rocznym, spadając jednocześnie do -0,1% w ujęciu miesięcznym. Niektórzy ekonomiści uważają, że chiński wzrost gospodarczy utknął w martwym punkcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy po ponownym otwarciu gospodarki.

Najnowsze dane pokazały, że bezrobocie wśród młodzieży osiągnęło w kwietniu 20%. Komentując słabe dane gospodarcze, analitycy rynkowi powiedzieli dziennikarzom CNBC, że „brak samodzielnego ożywienia w Chinach jest obecnie głównie zjawiskiem cyklicznym, a nie strukturalnym. Historia sugeruje, że obawy dotyczące „japonizacji” ustąpią, gdy ożywienie gospodarcze stanie się bardziej ugruntowane”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.