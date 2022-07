Bank Australii potwierdza jastrzębie stanowisko podnosząc poziom stóp procentowych w lipcu

Lipiec 05, 2022

Bank Rezerw Australii podniósł swoją kluczową stopę procentową z 0,85% do 1,35% w lipcu, ponieważ inflacja spowodowała wzrost cen w 12. największej gospodarce świata.

Podwyżka była spodziewana przez rynek. Bank centralny musiał działać szybko, aby stłumić inflację, nie tylko dlatego, że jednym z największych sektorów gospodarczych Australii jest górnictwo. W związku z gwałtownym wzrostem kosztów surowców wzrost gospodarczy może zostać osłabiony, ponieważ eksport kraju może stać się niekonkurencyjny.

Gospodarka Australii zależy częściowo od jej największego partnera handlowego, Chin, które prowadzą politykę zerowej tolerancji COVID-19, zmuszając ją do częstych blokad i wpływając na produkcję przemysłową. Choć wzrost PKB Australii w pierwszym kwartale był solidny i wyniósł 3,3 procent, to blokady w Chinach, wyższe ceny surowców i zacieśnianie polityki pieniężnej mogą spowolnić gospodarkę.

Środowisko stóp procentowych

W ciągu ostatnich trzech miesięcy obserwowaliśmy zacieśnienie polityki pieniężnej w wielu gospodarkach, z wyjątkiem Japonii i Chin, które pozostają gołębie.

Jakie są kluczowe poziomy stóp procentowych w najbardziej jastrzębich gospodarkach świata?

Kraj Wytyczne w sprawie stóp proc. % Inflacja % Australia 1,35 5,1 USA 1,5 - 1,75 8,6 UK 1,25 9,1

Dywergencja monetarna jest głównym tematem, gdy porównamy te kraje z najbardziej gołębimi decydentami polityki pieniężnej na świecie:

Kraj Wytyczne w sprawie stóp proc. % Inflacja % Chiny 0,35 2,10 Japonia 0,10 2,5 UE 0 8,8

Oczekuje się, że EBC będzie bardziej jastrzębi w stosunku do stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu, co może wspierać EUR. Wspólna waluta strefy euro jest słaba wobec USD od marca, kiedy to Rezerwa Federalna rozpoczęła zacieśnianie polityki pieniężnej.

Inne informacje, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, to dane o sprzedaży detalicznej w UE, które ukażą się jutro (środa, 6 lipca) oraz raport o zatrudnieniu NFP, który ukaże się w piątek, 8 lipca. Wyniki mogą mieć wpływ na pary walutowe z USD i EUR.

