Inflacja w Australii spada, japoński jen osiąga 34-letnie minimum

Marzec 27, 2024 16:53

Tydzień ten jest stosunkowo lekki pod względem publikacji danych finansowych w porównaniu do poprzednich, ponieważ święta wielkanocne wstrzymają niektóre rynki w Wielki Piątek. Raport CPI z Tokio i niektóre dane o PKB z USA i Wielkiej Brytanii prawdopodobnie przyciągną uwagę analityków przed wyjazdem na długi weekend.

W środę rano japoński jen spadł do najniższego poziomu odnotowanego w stosunku do dolara amerykańskiego od 1990 roku, mimo że Bank Japonii podniósł stopy procentowe w zeszłym tygodniu. Japoński minister finansów, Shun'ichi Suzuki, powiedział, że rząd uważnie monitoruje sytuację i podkreślił, że w razie potrzeby zostaną podjęte zdecydowane działania. Odmówił jednak stwierdzenia, czy oznacza to, że interwencja na rynku Forex jest opcją.

Australijski wskaźnik CPI w lutym 2024 r.

Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) opublikowało dziś raport dotyczący inflacji CPI za luty. Według badania, inflacja wzrosła w lutym o 3,4%, co odpowiada styczniowym danym, ale jest nieco poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 3,5%.

Inflacja bazowa również spadła, osiągając poziom 3,9% z 4,1% w styczniu. Ekonomiści Moody's Analytics zasugerowali, że inflacja zbliża się do celu Banku Rezerw Australii (RBA) na poziomie 2-3%, dodając, że „częściowe dane sugerują, że inflacja jest na dobrej drodze do obniżenia się do 3,35% rok do roku w kwartale [marcowym] tego roku, z 4,1% w kwartale grudniowym”.

Rada zarządzająca RBA zbierze się 7 maja, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Prezes, Michele Bullock, podkreśliła, że bank centralny chciałby zobaczyć więcej raportów potwierdzających spadek inflacji przed obniżeniem stóp procentowych.

Mann, polityk BoE: Oczekuje się zbyt wielu cięć stóp procentowych

Catherine Mann, jeden z członków Komitetu Polityki Pieniężnej BoE (MPC), powiedziała dziennikarzom, że liczba cięć stóp procentowych przewidywanych przez ekonomistów jest być może zbyt wysoka. Rozmawiając z Bloomberg TV, Mann powiedziała: „wyceniane jest zbyt wiele cięć - to mój osobisty pogląd - więc w pewnym sensie nie trzeba nic ciąć, ponieważ rynek już to zrobił”.

Catherine Mann jest uważana za jedną z najbardziej „jastrzębich” osób ustalających stopy procentowe w Radzie Prezesów. Mann zauważyła, że „nastąpiło znaczne złagodzenie, nawet od czasu głosowania w zeszłym tygodniu. Myślę, że być może rynki są nieco zbyt zadowolone z tego, jak długo ich zdaniem BoE - MPC - utrzyma stopy procentowe”.

Tokio CPI Marzec 2024 r.

Japońskie Biuro Statystyczne opublikuje marcowy raport CPI w Tokio w czwartek rano. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja bazowa CPI w Tokio wyniesie 2,4%, odnotowując niewielki spadek z poziomu 2,5% odnotowanego w lutym.

Ekonomiści ING sugerują, że „rządowy program wsparcia energetycznego był kluczowym powodem miesięcznych wahań danych inflacyjnych i spodziewamy się, że wskaźnik CPI w Tokio spadnie do 2,4% rok do roku z 2,6% w poprzednim miesiącu”.

Krajowe dane o inflacji CPI za luty w ubiegłym tygodniu wykazały wzrost do 2,8% w ujęciu rocznym z 2,2% w styczniu. Liczba ta pozostała znacznie powyżej celu Banku Japonii (BoJ) wynoszącego 2%.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.