Święto Dziękczynienia w USA rozpoczyna świąteczne zakupy.

Listopad 25, 2021 15:42

Podczas dzisiejszej sesji główny japoński indeks Nikkei 225 odnotował wzrost o 0,67%, czyli 196,62 punktów, dzięki czemu osiągnął poziom 29499,28 punktów. Jest to kontynuacja trendu wzrostowego z ostatnich dni, który prowadzi cenę w kierunku psychologicznej bariery 30 000 punktów, przed dalszym poszukiwaniem strefy rocznych maksimów.

Po wzrostach w Japonii, sesja europejska kontynuuje wzrosty na głównych rynkach akcji, mimo że dane o niemieckim PKB za trzeci kwartał okazały się nieco gorsze niż oczekiwał konsensus rynkowy, rosnąc o 1,7% w porównaniu z oczekiwanymi 1,8%.

Bez wątpienia jednak to Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych będzie wyznacznikiem dzisiejszej sesji. Właśnie z powodu tego święta nie będzie sesji na Wall Street.

Jak co roku Święto Dziękczynienia jest preludium do jednego z najbardziej oczekiwanych dni w roku, gdyż podczas Black Friday dochodzi do silnych przecen różnych produktów, zapowiadających rozpoczęcie okresu świątecznych zakupów. Tak więc w ten weekend spodziewana jest silna lawina zakupów zarówno w sklepach fizycznych, jak i w Internecie, a Amazon będzie jednym z głównych bohaterów tego weekendu.

Podczas kampanii Black Friday w zeszłym roku Amazon uzyskał przychód w wysokości 4,8 mld dolarów, co stanowi wzrost o 60%, jeśli porównamy go z przychodami uzyskanymi w roku 2019. Jak więc widać, pandemia Covid-19 w ubiegłym roku była kluczowa przy podejmowaniu decyzji, czy dokonać zakupów fizycznie, czy przez internet.

W tym roku, wraz z postępującą jesienią i zbliżającą się zimą, obserwujemy stopniowy wzrost liczby zachorowań na Covid-19. Jednak ogólna sytuacja pandemiczna znacznie się poprawiła dzięki procesowi szczepień ludności, co może znacząco wpłynąć na sprzedaż za pośrednictwem platform elektronicznych.

Dlatego musimy być bardzo uważni na dane dotyczące sprzedaży publikowane zarówno przez Amazon, jak i inne platformy e-commerce, ponieważ mogą one mieć znaczący wpływ, jeśli okażą się gorsze niż w zeszłym roku.

Z technicznego punktu widzenia Amazon wzrósł w tym roku o 9,93% i obecnie stoi przed głównym poziomem wsparcia w strefie zbieżności 18-sesyjnej białej średniej kroczącej i ważnego poziomu wsparcia/oporu, reprezentowanego przez pomarańczowy pasek, po odbiciu się w dół od obszaru rocznych maksimów w możliwej formacji podwójnego szczytu, reprezentowanej przez zielony pasek.

Dobre dane o sprzedaży w trakcie kampanii Black Friday mogłyby ponownie dać impuls cenie i ta mogłaby ponownie szukać strefy historycznych maksimów. Przeciwnie, nie do końca zadowalająca kampania mogłaby wygenerować niedźwiedzie przełamanie tego ważnego poziomu wsparcia, powodując dalszą korektę, prawdopodobnie w poszukiwaniu długoterminowej linii trendu wzrostowego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Amazon, wykres dzienny. Zakres danych: od 21 sierpnia 2019 roku do 25 listopada 2021 roku. Data sporządzenia: 25 listopada 2021 r. o godzinie 09:35. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych zwrotów.

Zmiana kursu akcji Amazon w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +76,26%

2019: +23,03%

2018: +28,43%

2017: +55,96%

2016: +10,95%

