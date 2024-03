Staan de RBNZ en de Nieuw-Zeelandse dollar op een kruispunt?

Maart 04, 2024 13:40

De Nieuw-Zeelandse dollar daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar na de laatste vergadering van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) op 28 februari. In de dagen voor het rentebesluit van de RBNZ was er een open debat, waarbij sommige analisten suggereerden dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de leenkosten zou opschorten, terwijl anderen een nieuwe renteverhoging voorspelden.

Ten slotte besloot het bestuur van de RBNZ de rente niet aan te passen, maar veranderde het verhaal over de toekomst van zijn monetaire beleid. In dit artikel leest u hoe dit in zijn werk ging en wat analisten voorspellen.

RBNZ verandert retoriek over tarieven

Ondanks prognoses over een renteverhoging, besloot het bestuur van de RBNZ de leenkosten in de wacht te zetten. In zijn verklaring na de vergadering verraste de raad van bestuur van de bank analisten toen beleidsmakers opmerkten dat de bank "er vertrouwen in blijft hebben dat het huidige niveau van de OCR de vraag beperkt".

RBNZ-gouverneur Adrian Orr merkte op dat het bestuur zich nog steeds zorgen maakt over de onderliggende inflatie en voegde eraan toe dat de economie van het land te maken heeft met een soft landing. Orr zei ook dat de RBNZ meer vertrouwen heeft in de vooruitzichten van de economie dan in november 2023 en voorspelt dat de centrale banken de rente mogelijk hoger moeten houden dan de markten verwachten.

Nieuw-Zeelandse economie: inflatie daalt, maar ook bbp-groei

Het parlement van Nieuw-Zeeland heeft op 14 februari zijn maandelijkse economische overzicht vrijgegeven, dat een reeks gegevens bevatte met betrekking tot de economische omstandigheden van het land. In het onderzoek werd opgemerkt dat de economie "in het septemberkwartaal met 0,3 procent is gekrompen, met een resultaat dat zwakker is dan de verwachtingen van de markt en de Reserve Bank", waarbij het werkloosheidspercentage van het land in het decemberkwartaal is gestegen tot 4,0%, hoewel het de 14e laagste in de OESO bleef van de 38 lidstaten.

In de evaluatie wordt erop gewezen dat "de inflatie op jaarbasis is gedaald van 5,6% in het voorgaande kwartaal tot 4,7% in het kwartaal van december 2023. De inflatie op jaarbasis blijft boven de inflatiedoelstelling van 1 – 3 procent van de Reserve Bank op middellange termijn." De gouverneur van de RBNZ, Adrian Orr, zei dat de vooruitzichten voor de inflatie in evenwicht zijn en dat hij er vertrouwen in heeft dat het huidige niveau van de OCR de vraag beperkt. Hij benadrukte ook dat de OCR in 2024 moet blijven waar het is, aangezien de economie van het land zich ontwikkelt zoals verwacht.

Volgens Statistics New Zealand daalden de detailhandelsverkopen in Nieuw-Zeeland in het vierde kwartaal van 2023 met 1,9% op kwartaalbasis, het achtste kwartaal op rij waarin de detailhandelsuitgaven daalden.

Wat zeggen analisten over de Nieuw-Zeelandse dollar?

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) heeft een sterke februari achter de rug en is naar voren gekomen als de best presterende G10-valuta.

Analisten van ING zijn optimistisch over de vooruitzichten van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In een onderzoeksnota vermelden ze: "Onze mening dat de renteverlagingen in Nieuw-Zeeland niet voor augustus zullen beginnen en dat de Fed in plaats daarvan in de zomer zou moeten beginnen met verlagen, vertaalt zich in een bullish NZD/USD-profiel voor de rest van het jaar. Externe volatiliteit kan echter de positieve kanten van een agressieve RBNZ in februari tenietdoen en een daling op korte termijn naar aantrekkelijkere niveaus voor bullish positionering op langere termijn bevorderen. We zien NZD/USD de grens van 0,6500 doorbreken in 3Q24."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - NZDUSD - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 25 augustus 2023 - 4 maart 2024. Opgesteld op: 4 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Desalniettemin laten ze niet na op te merken dat "sommige neerwaartse risico's in verband met de Amerikaanse verkiezingen en mogelijk negatieve implicaties voor het China-gerelateerde sentiment een minder optimistisch NZD-profiel in 4Q24 kunnen rechtvaardigen."

Economen van ABN AMRO bank schreven: "Wij denken dat de centrale bank nog langer kan wachten met versoepelen. Het hangt allemaal af van de inflatievooruitzichten. De centrale bank nadert het einde van de verkrappingscyclus, maar een nieuwe renteverhoging van 25 basispunten door de RNBZ is nog steeds mogelijk als de inflatie niet zo snel daalt als verwacht." De analisten van de Nederlandse bank suggereren dat "we in Nieuw-Zeeland een latere start van de versoepelingscyclus verwachten en in 2024 minder renteverlagingen dan bij de Fed en de ECB. Dit zou de Nieuw-Zeelandse dollar moeten ondersteunen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Dit is terug te zien in onze NZD-prognoses. NZD zal langer profiteren van een aantrekkelijke carry dankzij een problematischer desinflatiepad."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - NZDUSD - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 januari 2023 - 4 maart 2024. Opgesteld op: 4 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In een reactie op het besluit van de RBNZ suggereerde Kiwibank dat de mogelijkheid van een renteverlaging in november nu is toegenomen. "De gedachten aan renteverhogingen zijn zo goed als verdampt en onze roep om een verlaging in november lijkt iets dichterbij. Een verhoging zou een vergissing zijn geweest - de gegevens zijn duidelijk omgedraaid en de RBNZ-experts zijn het er eindelijk mee eens. Wat we kregen was een gematigde toon", merken ze op in een rapport over de update van het monetaire beleid van de RBNZ.

