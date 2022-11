Is trading nieuws het waard?

November 01, 2022 11:05

In dit artikel leest u over de voor- en nadelen van het handelen met financieel nieuws. De onderwerpen zijn onder andere:

de tijd en ervaring die nodig is om op de hoogte te blijven van financieel nieuws;

het creëren van risico-rendementsscenario's rond nieuwsberichten;

zich bewust zijn van emotionele reacties op onverwachte gebeurtenissen.

Is het de moeite waard om te handelen met financieel nieuws?

De meningen over dit ontwerp vallen in twee grote kampen. Het ene kamp beweert dat nieuws nutteloos is bij het nemen van handelsbeslissingen. De ander is van mening dat nieuws essentieel is voor het nemen van handelsbeslissingen. Ergens in het midden van beide is de mening dat handelsbeslissingen kunnen worden beïnvloed door het nieuws, vooral groot nieuws, en dat de invloed die nieuws kan hebben op het marktsentiment moet worden gevolgd.

In welk kamp uw mening ook valt over dit ontwerp, er zijn twee belangrijke dingen om te overwegen bij het verhandelen van nieuws: tijd en ervaring.

Tijd en ervaring

Het belang van het opdoen van handelservaring in news trading kan niet worden overschat. Het probleem is dat het opdoen van ervaring op de financiële markten uiteindelijk kan uitdraaien op een kostelijke ervaring, maar hier is een oplossing voor. Voordat u een Live-account opent, is het verstandig om te beginnen met leren op een demo-rekening, dat realistische marktomstandigheden biedt zonder uw eigen kapitaal te riskeren.

Het onderzoeken van de dagelijkse nieuwsgebeurtenissen die u interesseren, kost tijd, maar er zijn manieren om de informatie efficiënter te verkrijgen. De Admirals Forex Kalender biedt één oplossing, omdat het het marktbewegende economische nieuws van de dag en de verwachtingen van analisten van de resultaten bevat.

Onze wekelijkse trading podcasts bieden samenvattingen van de belangrijkste marktgebeurtenissen in minder dan vijf minuten.

De webinars van Admirals focussen op verschillende economische trends en markttrends en is een andere manier om te begrijpen hoe ervaren traders hun strategieën benaderen.

Of de hierboven beschreven tijd en ervaring een plus of een min is, is aan u om te beslissen, omdat dit afhangt van de tijd die u beschikbaar heeft en in welke mate u geïnteresseerd bent in het handelen met nieuws.

Risico-rendement scenario's

Een andere kant van de vraag of het de moeite waard is om op het nieuws te handelen, is de inspanning om risico-rendementsscenario's te creëren. Nadenken over de mogelijke uitkomsten van een handelsnieuwsgebeurtenis is een belangrijke stap om te nemen voordat u een beslissing maakt. Stappen voor risicobeheer moeten natuurlijk in deze evaluatie worden opgenomen, omdat elk scenario dat u bedenkt anders kan uitdraaien dan verwacht.

Risico-rendementsscenario's kunnen de mogelijkheid omvatten dat het resultaat over, onder of in lijn met de verwachtingen is. De verschillende trading tools in ons handelsplatform MetaTrader 5 kunnen uw besluitvormingsproces hier ondersteunen, omdat er tal van grafieken zijn die markttrends met verschillende patronen vastleggen. Het leren gebruiken van handelstools is ook een belangrijke stap die u kunt nemen door onze webinars bij te wonen.

Bewust zijn van emotionele reacties

Onverwachte nieuwsresultaten en geopolitieke gebeurtenissen komen met het territorium en kunnen massale emotionele reacties en marktbewegende trends veroorzaken. Als u zich bewust bent van de mogelijkheid van het onverwachte, kunt u dit in uw trending scenario's inbouwen. Enkele voorbeelden van onverwachte nieuwsgebeurtenissen waar niemand op zit te wachten, maar een ongelukkig onderdeel van het leven zijn:

Pandemieën

Conflicten

Plotselinge economische neergangen.

Door goed op de hoogte te blijven van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen vergroot u de kans dat u voorbereid bent op het onverwachte.

Herinnert u zich de middelweg, noch voor noch tegen, maar open voor de mogelijkheid? Het nieuws kan van invloed zijn op de handelsmarkten, dus het is de moeite waard om op de hoogte te blijven van gratis financieel nieuws dat beschikbaar is wanneer u een account opent bij Admirals.

Kortom, het kost tijd en ervaring om te handelen op financieel nieuws, maar het is een integraal onderdeel van het marktlandschap en vaak onderdeel van het besluitvormingsproces bij het handelen in grondstoffen en valuta's.

Admirals biedt een breed scala aan educatieve en analytische webinars. Om deskundige traders te ontmoeten en ermee te communiceren, kunt u deelnemen aan onze gratis webinars!

