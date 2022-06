Handelen met het oplopende driehoekpatroon van goud

Juni 15, 2022 15:58

Goud heeft dit jaar tot nu toe een achtbaanrit achter de rug. Vanaf het begin van het jaar steeg de goudprijs medio maart met zo'n 15%.

De goudprijs, die een paar punten onder zijn recordhoogte in augustus 2020 zakte, daalde in mei met ongeveer 14% en handelt sindsdien zijwaarts rond de dieptepunten van het jaar.

De op- en neergaande volatiliteit veroorzaakt door geopolitieke gebeurtenissen en het beleid van de centrale bank heeft een bullish stijgend driehoekspatroon gecreëerd op de wekelijkse prijsgrafiek van goud.

Leer hieronder hoe u kunt handelen in goud.

Markt: Gold vs US Dollar Trade.MT4 / Trade.MT5-Symbool: GOLD Datum van idee: 14 juni 2022 Tijdlijn: 1 - 4 weken Instapniveau: 1.879,00 Stop Loss niveau: 1.786,00 Doelniveau: 2.034,00 Positiegrootte voor Trade.MT4 / Trade.MT5-account: Maximaal 3% Risico: Hoog

Met de Trade.MT4- en Trade.MT5-accounts kunt u speculeren op de prijsrichting van metalen zoals goud en andere grondstoffen met behulp van CFD's. Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende prijzen. Lees meer over CFD's in het artikel artikel CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?.

Met het Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld. Goudbeleggers kunnen ervoor kiezen om goudmijnaandelen of Goud-ETF's (exchange traded funds) te kopen die ook kunnen profiteren van hogere goudprijzen.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Waarom beleggen in goud?

Volgens de jaarlijkse enquête van de World Gold Council is 25% van de respondenten van plan om hun goudreserves dit jaar te verhogen - een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar. Interessant is dat 61% van de respondenten aangaf te verwachten dat de wereldwijde goudreserves de komende 12 maanden over het algemeen zullen toenemen.

Bron: World Gold Council, 14 juni 2022

In het eerste kwartaal van het jaar hadden Goud ETF's (exchange traded funds) hun sterkste kwartaalinstroom sinds Q3 2020, volgens het rapport over trends in de vraag naar goud. De toename van de vraag is beïnvloed door verschillende factoren, zoals geopolitieke spanningen waarbij goud wordt beschouwd als een safe haven activa.

Goud wordt ook vaak gezien als een hedge tegen inflatie op de lange termijn, maar het is ook gevoelig voor renteverhogingen en de Amerikaanse dollar. De recente uitverkoop van goud viel samen met de kracht van de Amerikaanse dollar en havikachtige tonen van de Federal Reserve met betrekking tot de stijgende rente.

Goud Technische Analyse

De huidige prijsactie op goud laat een bullish oplopende driehoeksformatie zien, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Dit prijspatroon ontstaat wanneer prijscycli zijn ingeperkt tussen een horizontale weerstandslijn en een oplopende steunlijn.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - GOLD - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 30 november 2014 tot 14 juni 2022 om 7:00 uur BST. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Laatste vijfjaarlijkse prestatie: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

De goudprijs vormde tussen 2015 en 2019 ook een bullish stijgend driehoekspatroon. Doorgaans wachten traders tot de prijs buiten het driehoekspatroon breekt en bevestigen vervolgens de trend door middel van cyclusanalyses zoals hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten voor een uptrend of lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten voor een downtrend.

Sommige traders kunnen echter ook binnen het handelsbereik handelen op de horizontale weerstand en stijgende steunlijn. Het is een agressievere aanpak omdat de prijs op een gegeven moment door het driehoekspatroon heen zal breken.

Daarom is het essentieel om het risico laag te houden wanneer u binnen een stijgend driehoekpatroon werkt.

De verschillende methoden om te handelen in goud

Er zijn verschillende manieren om te speculeren op de koersrichting van goud. Sommige traders zullen handelen in goud CFD's (contracts for difference), waarmee u kunt speculeren op de prijsrichting van goud zonder de onderliggende waarde te bezitten. Met dit product kunt u ook lang en short gaan en mogelijk profiteren van stijgende en dalende prijzen.

U kunt meer te weten komen over CFD-handelsstrategieën in deze Gids voor handelsstrategieën voor 2022.

U heeft ook de keuze om te beleggen in Goud ETF's (exchange traded funds). Deze fondsen volgen in wezen de onderliggende prijs van goud door goudfuturescontracten te kopen of fysiek goud in veilige kluizen te houden.

Sommige beleggers kunnen er ook voor kiezen om te beleggen in goudmijnaandelen die kunnen profiteren van een stijging van de goudprijs. Er zijn echter andere factoren waarmee u rekening moet houden bij het beleggen in goudmijnaandelen, zoals bedrijfsfundamentals met betrekking tot winstmarges, enz.

Bij Admirals kunt u handelen in Goud CFD's, goudmijnaandelen en Goud ETF's.

Als alternatief kunt u de prestaties van goud ontvangen zonder holdingkosten via een Admirals Wallet-account.

Een voorbeeld van een handelsidee voor Goud CFD's

Op basis van het huidige oplopende driehoekspatroon op de hierboven besproken goudprijs, zou een voorbeeld van een handelsidee voor de Goud versus Amerikaanse dollar CFD als volgt kunnen zijn:

Koop de Goud CFD op een pauze van het hoogtepunt van de huidige wekelijkse kaars die de bodem van het stijgende driehoekpatroon op 1.879,00 test om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit rond Amerikaans nieuws.

Plaats een beschermende stop loss op een doorbraak van het dieptepunt van de weekkaars die voor het laatst de stijgende steunlijn op 1.786,00 testte.

Plaats een koersdoel net onder de bovenkant van het oplopende driehoekspatroon onder de horizontale weerstandslijn op 2.034,00.

Houd uw risico klein op maximaal 3% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 - 4 weken.

Als u handelde met een positiegrootte van 0,01 lots, dan: Als uw doel is bereikt = $ 155,00 winst Als uw stop loss is bereikt = -$93.00 verlies



Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de goudkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien hoe volatiel de goudprijs kan zijn.

Zorg er daarom voor dat u een goed risicobeheer uitvoert, wat een van de belangrijkste aspecten is van succesvol handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

U kunt dit doen met behulp van de Admirals Trading Calculator voor de Trade.MT4-account, zoals hieronder wordt weergegeven:

Bron: Admirals Trading Calculator

Een andere factor om te overwegen zijn de kosten van het handelen in goud CFD's. Deze omvatten:

Spread . Dit is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs van een instrument. De typische spread van Admirals op goud is slechts 0,20 USD!

. Dit is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs van een instrument. Commissie . Dit zijn de kosten om een koop- en verkooptransactie te doen. Van de Admirals Trade.MT4 en Trade.MT5 account is er NUL commissie te betalen om goud CFD's te kopen of verkopen.

. Dit zijn de kosten om een koop- en verkooptransactie te doen. Swaps . Dit is de overnachtingsvergoeding om uw positie door te schuiven naar de volgende dag. De huidige swapvergoeding voor de Goud CFD's van de Trade.MT4-rekening is -14,21 voor longposities en –10,618 voor shortposities.

. Dit is de overnachtingsvergoeding om uw positie door te schuiven naar de volgende dag.

U kunt meer informatie vinden op de Admirals Contractvoorwaarden pagina.

Hoe handelen in Goud CFD's in 4 stappen

U kunt handelen in Goud CFD's vanaf de Trade.MT4- of Trade.MT5-accounts met behulp van het onderstaande proces.

Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Klantenportaal. Klik op Trade op een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen of download het MetaTrader 4- of MetaTrader 5-desktopplatform. Zoek naar 'GOUD' onder aan het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek. Gebruik de one-click handelsfunctie of klik met de rechtermuisknop en open een handelsticket om uw handelsgrootte, stop loss en take profit niveaus in te voeren.

Bron: Admirals MetaTrader WebTrader. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog in goud te handelen! ▼▼▼

Ziet u de koers van goud anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur. Als u denkt dat er een grotere kans is dat de goudkoers lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Liever investeren in goud?

Als u liever in goud investeert en wilt proberen te profiteren van de prestaties van de goudprijs, dan kunt u dat ook doen met Admirals!

Met de Admirals Wallet kunt u de prestaties van goud ontvangen zonder bewaarkosten.

Het enige dat u hoeft te doen, is uw investeringskapitaal (Amerikaanse dollars, euro's, Britse ponden, enz.) overboeken naar de goudrekening vanuit het Admirals Klantenportaal en het vervolgens weer omzetten wanneer u er klaar voor bent.

Open vandaag nog een rekening en bekijk alle manieren waarop u kunt profiteren van de beweging in de goudkoers!

Handel in Forex & CFD's Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5 START TRADING

Handel met een broker die uw veiligheid op de eerste plaats zet!

✔️ Verzekeringsdekking tot £ 100.000 voor klanten van Admiral Markets AS Jordan Ltd.

✔️ Verzekeringsdekking tot € 100.000 voor klanten van Admirals Markets Cyprus Ltd.

✔️ Negatieve balans protectie om zich te beschermen tegen ongunstige bewegingen in de markt, waardoor uw account onder nul komt.

✔️ Volatiliteit Bescherming. Beperk de maximale prijs slippage en verliezen op zowel markt- als stop orders.

✔️ Geavanceerde technische functies voor uw persoonlijk risicobeheer (gedeeltelijke stops, enz.)

✔️ Handel long en short met CFD's en profiteer mogelijk van stijgende en dalende markten.

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: