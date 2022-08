Handelen in Disney aandelen na abonneewinst op Netflix

Augustus 17, 2022 14:33

Het Disney aandeel stond in de schijnwerpers nadat de mediagigant 221 miljoen abonnees registreerde voor zijn Streamingdienst Disney+ en Hulu – meer dan het totale aantal Netflix-abonnees.

Terwijl concurrenten zoals Netflix en Warner Bros Discovery een daling van het aantal abonnees en een verandering in contentstrategie hebben aangekondigd, lijkt Disney tegen de trend in te gaan - althans voorlopig.

Lees hieronder hoe u kunt handelen in Disney aandelen.

Aandeel: The Walt Disney Co. Symbool voor Invest.MT5-account: DIS Datum van idee: 16 augustus 2022 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $ 116,00 Doelniveau: $ 138,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Met een Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Disney verslaat Netflix-abonnees en kondigt hogere prijzen aan

In het laatste winstrapport van Disney over het derde kwartaal bleek uit cijfers dat Disney+ abonnementen stegen tot 152,1 miljoen, waarmee de analistenverwachtingen van 147 miljoen werden overtroffen. Het aantal abonnees van Disney +, Hulu en ESPN bedroeg in totaal 221 miljoen meer dan de 220 miljoen van Netflix.

Het bedrijf kondigde ook plannen aan voor een door advertenties ondersteunde Disney + service en een verhoging van $ 3 in de prijs van zijn advertentievrije service tot $ 10,99. Het kondigde ook prijsverhogingen aan voor Hulu- en ESPN-abonnees.

De prijsverhogingen zijn een plan om zijn dienst winstgevender te maken nadat het operationele verlies voor zijn streamingdienst een verlies van 1,1 miljard dollar liet optekenen. Dit kwam door de hogere kosten van content.

Chief Financial Officer Christine McCarthy onthulde echter in de earnings call dat Disney + verliezen in 2022 zullen beginnen te pieken en heeft eerder verklaard dat ze tot 2024 geld zullen verliezen op Disney +.

Hedge Fund Manager Dan Loeb koopt belang in Disney, dringt aan op afsplitsing van ESPN

Third Point hedgefondsmanager Dan Loeb kondigde een nieuw belang in Disney aan, vergezeld van een brief aan Disney-CEO Bob Chapek om zijn sportnetwerk ESPN af te splitsen. Loeb verklaarde dat ESPN als een afzonderlijke entiteit meer inkomstenstromen zou kunnen nastreven die moeilijk zouden zijn als onderdeel van Disney, zoals sportweddenschappen.

De Disney koers ging aanvankelijk hoger op de nieuwsaankondiging, omdat Loeb een prominente activistische belegger in Disney is geweest. Hij bouwde eerder een belang in Disney op om zijn streamingdienst op te voeren.

Disney Stock Forecast - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Disney-aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 17 buy-, 4 hold- en 0 sell-ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Disney-aandelenprognose is $ 160,00 met het laagste koersdoel op $ 120,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Disney-aandelenprognose is $ 138,80, wat ongeveer 11% opwaarts betekent ten opzichte van de huidige niveaus, op het moment van schrijven.

Bron: TipRanks, 16 aug 2022

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Disney koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Disney aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel voor $ 116,00 om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit.

Koersdoel net onder het gemiddelde koersdoel van analisten op $ 138,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Disney aandelen koopt: Als het doel wordt bereikt = $ 220,00 potentiële winst ($ 138,00 - $ 116,00 * 10 aandelen).



Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien de recente uitverkoop op de wereldwijde aandelenmarkten.

Zorg daarom voor een goed risicobeheer, wat van het grootste belang is bij het handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

Een andere factor om te overwegen is de commissie, omdat deze uw winst kunnen beperken. Met de Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen vanaf $ 0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 Disney aandelen zou resulteren in een commissie van $ 0,20 ($ 0,02 * 10 aandelen).

Er is een lage minimum transactiekost van $ 1. Dus, het voorbeeld van het handelsidee hierboven zou resulteren in een commissie van slechts $ 1 in totaal!

Hoe Disney aandelen kopen in 4 stappen

Met Admirals kunt u aandelen kopen in bedrijven zoals Disney met een lage commissie van slechts $ 0,02 per aandeel en een lage minimale commissie van slechts $ 1 op Amerikaanse aandelen.

Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Klantenportaal. Klik op 'Trade' op een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen. Zoek naar 'DIS' onder aan het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek. Gebruik de one-click handelsfunctie of klik met de rechtermuisknop en open een handelsticket om uw handelsgrootte, stop loss en take profit niveaus in te voeren.

Bron: Admirals MetaTrader WebTrader. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog Disney aandelen te kopen! ▼▼▼

Ziet u de Amazon koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de aandelenkoers van Disney lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: