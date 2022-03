Hoe handelen in Barclays na stijging van 35% te midden van positieve inkomsten

Maart 17, 2022 10:51

De bankreus Barclays boekte een indrukwekkend resultaat over het hele jaar 2021, waaruit bleek dat de jaarwinsten recordhoogten bereikten.

Hoewel er enkele risico's zijn voor Britse bankaandelen door de huidige geopolitieke situatie, is de bank goed gediversifieerd en is het een aandeel geworden om in de gaten te houden onder beleggers.

Aandeel: Barclays PLC Beurs: LSE Symbool for Invest.MT5-account: BARC Datum van idee: 16 maart 2022 Tijdlijn: 1 - 12 maanden Instapniveau: GBX 186,00 Doelniveau: GBX 255,00 Positiegrootte voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Waarom handelen in Barclays aandelen?

Barclays wordt beschouwd als een van de meest gediversifieerde banken in het Verenigd Koninkrijk met inkomstenstromen uit onder andere retailbankieren, investeringsbankieren en internationale betalingssystemen. Het zijn echter het laatste winstrapport en de jaarresultaten die het meest interessant zijn.

Nettowinst over het hele jaar verviervoudigt door recordkosten voor investeringsbankieren

De nettowinst bij Barclays over het hele jaar in 2021 kwam uit op £ 6,38 miljard, ruim boven de analistenverwachtingen van 5,75 miljard pond. Dit cijfer is veel hoger dan de nettowinst van £ 1,53 miljard die in 2020 werd gerapporteerd.

Verder kwam de nettowinst voor aandeelhouders uit op £ 1,12 miljard, waarmee ook de analistenverwachtingen van £ 756,5 miljoen werden overtroffen. Deze resultaten hebben indruk gemaakt op analisten, aangezien de bank een moeilijke start van 2021 had met het aftreden van de oude CEO Jes Staley.

Het grootste deel van de inkomsten van de bank kwam van een aanzienlijke impuls in de corporate investment banking-divisie van de groep, die vorig jaar recordkosten boekte.

Stijgende rentetarieven in het Verenigd Koninkrijk kunnen het aandeel ondersteunen

Nu de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op recordhoogte is, wordt algemeen verwacht dat de Bank of England de rente dit jaar zal blijven verhogen. Een manier waarop banken winst maken, is door consumenten en bedrijven een hoger tarief op leningen in rekening te brengen dan op deposito's.

Wanneer de rente stijgt, kan dit soms leiden tot grotere winsten voor banken, omdat ze de mogelijkheid hebben om hun leentarieven te verhogen. Toen de Bank of England begin februari de rente verhoogde, steeg het aandeel Barclays met 3,2%, terwijl ook andere bankaandelen stegen. Ook de FTSE 350 Banks Index steeg naar het hoogste niveau sinds 2020.

Wat zijn de Barclays koers prognoses van analisten?

Volgens analisten gepolst door MarketBeat.com zijn er nu meer 'buy'-ratings op het aandeel dan 'hold' of 'sell'. Van de tien ondervraagde analisten met een 12-maandsprognose is het hoogste koersdoel GBX 330,00, het laagste koersdoel GBX 205,00 en het gemiddelde koersdoel GBX 255,75.

Bron: MarketBeat, 15 maart 2022

Een voorbeeld van een handelsidee met Barclays aandeel

Een voorbeeld van een handelsidee voor de koers van Barclays (BARC) kan als volgt zijn:

Koop het aandeel bij een break boven GBX 186,00.

Richt u op het mediane koersdoel van de analisten van GBX 255,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale rekening.

Tijdlijn = 1 - 12 maanden

Een beweging naar het mediane koersdoelniveau zou resulteren in een potentiële winst van meer dan 35%. Sommige beleggers kunnen ervoor kiezen om zich te richten op het hoogste analistenkoersdoelniveau van GBX 330,00, wat zou resulteren in een potentiële winst van meer dan 75% over een veel langere periode.



Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder naar beneden kan gaan voordat deze stijgt. Zorg er daarom voor dat u een goed risicobeheer uitvoert, wat een van de belangrijkste aspecten is van succesvol handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

Hoe Barclays aandelen kopen in 4 stappen

Ziet u de Barclays koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de aandelenkoers van Barclays lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

