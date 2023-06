Hoe handelen in MercadoLibre aandelen na Q1-winstrapport

Juni 08, 2023 15:27

U hebt misschien gehoord van Amazon, maar hebt u al gehoord van de "Amazon van Latijns-Amerika"?

Dat is de bijnaam die wordt gegeven aan MercadoLibre, een Argentijns e-commercebedrijf, dat onophoudelijk blijft groeien ondanks uitdagende economische omstandigheden. In mei publiceerde MercadoLibre Q1-resultaten die de verwachtingen overtroffen, iets wat zich steeds vaker voordoet voor dit bedrijf.

Lees hieronder meer over de laatste inkomsten van MercadoLibre en hoe u kunt handelen in het aandeel.

Aandeel: MercadoLibre Inc Symbool voor Invest.MT5-account: MELI Datum van idee: 7 juni 2023 Tijdlijn: 6 - 12 maanden Instapniveau: $1.340,00 Doelniveau: $1.600,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Waarom handelen in MercadoLibre? Overzicht van Q1 prestaties

Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten uit het winstrapport van MercadoLibre over het eerste kwartaal:

De netto-omzet steeg met 35% tot $3,04 miljard, waarmee de analistenverwachting van $2,87 miljard ruimschoots werd overtroffen.

De winst per aandeel (EPS) steeg met 205% tot $3,97, waarmee de verwachte $2,81 werd overtroffen.

Unieke actieve gebruikers voor het kwartaal werden gerapporteerd op 101 miljoen, een stijging ten opzichte van de 81 miljoen het voorgaande jaar.

MercadoLibre rapporteerde over het eerste kwartaal een winst die de verwachtingen van analisten overtrof. Zoals we aan het begin al zeiden, wordt dit een doorlopend thema bij het bedrijf, dat de verwachtingen regelmatig heeft overtroffen ondanks uitdagende operationele omstandigheden in de afgelopen jaren.

Als de dominante speler op de Latijns-Amerikaanse e-commercemarkt steeg de MercadoLibre koers tijdens de pandemie toen de online retail boomde. Het had het vervolgens echter moeilijk toen de inflatie opliep, de rente steeg en de economische onzekerheid groeide. Niettemin is MercadoLibre - in tegenstelling tot veel andere bedrijven, ondanks een dalende aandelenkoers - robuuste resultaten blijven boeken in het uitdagende economische klimaat.

Hoewel de koers aanzienlijk lager blijft dan zijn all-time high, heeft het MercadoLibre aandeel tot nu toe een bullish run gehad in 2023, met een winst van meer dan 50% jaar tot nu toe, en sommige analisten voorspellen dat deze trend zich de komende 12 maanden zal voortzetten.

Vanwaar die sterke prestaties? Veel van het historische succes van MercadoLibre kan niet alleen worden toegeschreven aan e-commerce, maar ook aan de diversificatie naast deze kernactiviteit, waardoor het een bedrijfsmodel heeft kunnen creëren dat zorgt voor elke stap van de customer journey.

Mercado Envios verzorgt de verzending, Mercado Credito verstrekt leningen en Mercado Pago biedt betalingsverwerkingsoplossingen. Deze verschillende aanbiedingen smelten samen om een ecosysteem te creëren waarin elke divisie de andere aanvult en versterkt. Van de drie gemarkeerde divisies is Mercado Pago in het bijzonder een belangrijke inkomstenmotor geweest, die floreert in een regio waar velen nog steeds geen bank hebben en afhankelijk zijn van betalingsverwerkingsdiensten.

Het is echter misschien niet allemaal van een leien dakje voor MercadoLibre. Hoewel de historische prestaties sterk zijn geweest, betekent dat niet dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Aangezien de economische vooruitzichten onzeker blijven en de rentetarieven stijgen, zou e-commerce kunnen lijden en zou het aantal slechte leningen in de boeken van Mercado Credito kunnen toenemen (hoewel het management eerder heeft verklaard de groei in deze divisie te willen vertragen om een dergelijk scenario te voorkomen). Van bijzonder belang zal Argentinië zijn, een van de grootste markten van MercadoLibre, waar de ongebreidelde inflatie momenteel meer dan 100% bedraagt te midden van zorgwekkende economische omstandigheden.

MercadoLibre Koers Verwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een MercadoLibre aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 8 buy, 1 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste koersniveau voor een MercadoLibre koersverwachting is $1.770,00 met het laagste koersdoel op $1.350,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een MercadoLibre prognose is $1.602,78.

Bron: TipRanks - 7 juni 2023

Een voorbeeld van een handelsidee voor de MercadoLibre koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor MercadoLibre kan als volgt zijn:

Koop het aandeel op een break boven de post-earnings high van $1.340,00.

Koersdoel net onder het gemiddelde analistenkoersdoel op $1.600,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 6 - 12 maanden

Als u 5 MercadoLibre aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $1.300,00 potentiële winst ($1.600 - $1.340 * 5 aandelen).



Vergeet niet dat de financiële markten op en neer gaan en dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. Sterker nog, het kan zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.

Met het Admirals Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen en verkopen met een commissie vanaf $0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 MercadoLibre aandelen zou resulteren in een commissie van $0,20 ($0,02 * 10 aandelen) voor het uitvoeren van een transactie per side.

Er zijn lage minimale transactiekosten van $1. Dus het bovenstaande voorbeeld handelsidee zou resulteren in een commissie van slechts $1 in totaal!

Hoe MercadoLibre aandelen kopen in 4 stappen

Bij Admirals kunt u aandelen kopen in bedrijven zoals MercadoLibre met een lage commissie van slechts $0,02 per aandeel en een lage minimale commissie van slechts $1 op Amerikaanse aandelen.

Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Dashboard. Klik op Investeren op een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen. Zoek naar het aandeel en open de instrumentpagina. Voer aan de rechterkant van het scherm het aantal aandelen in dat u wilt kopen en klik op 'Kopen' om uw bestelling naar de markt te sturen.

Bron: Admirals Platform - MercadoLibre Inc. Opgesteld op: 6 juni 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Ziet u de koers van MercadoLibre anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën zijn gebaseerd op de persoonlijke inzichten en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de MercadoLibre koers lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

