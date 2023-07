Handelen in de Singapore dollar: wat u moet weten

Juli 28, 2023 13:57

Singapore is een van de vriendelijkste expatbestemmingen ter wereld als u de kosten van levensonderhoud uit de vergelijking haalt. Singapore behoort tot de groep van de sterkste economieën in Azië en verwelkomt investeringen en technologische innovaties van over de hele wereld. Omdat Singapore een krachtig economisch centrum is, put de Singaporese dollar er kracht uit.

In deze blog zullen we enkele inzichten delen met betrekking tot de SGD en de economie van Singapore die nuttig kunnen zijn voor traders.

Hoe sterk is de Singaporese economie?

Singapore is een stadstaat gebouwd op een eiland in het zuidwesten van Azië, voor het puntje van het Maleisische schiereiland. Singapore werd een Britse kroonkolonie in 1946, sloot zich in 1963 aan bij de Federatie van Maleisië maar werd uiteindelijk onafhankelijk op 9 augustus 1965. De Republiek Singapore is een zeer ontwikkelende economie en een van de belangrijkste havens in Oost-Azië dat behoort tot de zogenaamde groep van de Vier Aziatische Tijgers. Singapore, Taiwan, Zuid-Korea en Hong Kong behoren tot de meest ontwikkelde economieën in dit deel van de wereld.

Singapore wordt door economen beschouwd als een wereldwijd bedrijfsvriendelijk economisch centrum en trekt een grote hoeveelheid buitenlandse investeringen aan vanwege de strategische ligging, geschoolde werknemers, lage belastingtarieven en geavanceerde infrastructuur. Singapore staat op de vierde plaats van 's werelds meest concurrerende economieën in 2023, volgens de nieuwste World Competitiveness Ranking van het International Institute for Management Development (IMD), en verliest één positie in vergelijking met de statistieken van 2022.

De Monetaire Autoriteit van Singapore en de Singaporese dollar

De Monetary Authority of Singapore (MAS), opgericht in 1971, is de centrale bank en geïntegreerde financiële toezichthouder van Singapore. MAS werkt ook samen met de financiële sector om Singapore te ontwikkelen tot een dynamisch internationaal financieel centrum. Het aannemen van de MAS-wet gaf MAS de bevoegdheid om de financiële dienstensector in Singapore te reguleren.

Het is ook belast met het bevorderen van monetaire stabiliteit en het krediet- en wisselkoersbeleid dat bevorderlijk is voor de groei van de economie. Volgens de website van het MAS beheert de autoriteit nu de verschillende statuten met betrekking tot geld, bankieren, verzekeringen, effecten en de financiële sector. Na de fusie met de Raad van Commissarissen van Valuta in 2002 nam MAS ook de functie van valuta-uitgifte op zich.

De Singapore dollar (SGD – S$) is sinds 1967 de officiële munteenheid van de Republiek Singapore. Volgens de driejaarlijkse centrale bankenquête (Triennial Central Bank Survey) van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) is de Singaporese dollar de tiende meest verhandelde valuta ter wereld.

Prestaties van de Singapore dollar

Het USD/SGD valutapaar bereikte een meerjarig hoogtepunt op 1 september 2022 toen het handelde op $ 1,43, zoals u kunt zien op de onderstaande maandelijkse grafiek.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDSGD - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 mei 2018 - 27 juli 2023. Opgesteld op: 27 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In het vierde kwartaal van 2022 won de Singaporese dollar echter terrein met het paar dat een meerjarig dieptepunt bereikte toen we het nieuwe jaar ingingen, handelend op $1,31.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDSGD - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 2 mei 2023 - 27 juli 2023. Opgesteld op: 27 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In 2023 zijn er schommelingen geweest waarbij de Singaporese dollar zijn kracht toonde ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger en het paar handelde tussen $1,32 - $1,35.

Wat zeggen analisten over de Singaporese dollar en de Singaporese economie?

Een ding dat u misschien niet weet, is dat de MAS de tarieven niet dicteert zoals in andere economieën zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Sinds 1981 beheert de centrale bank van Singapore de wisselkoers, in plaats van de rentetarieven. U vraagt zich misschien af waarom de MAS ervoor heeft gekozen om dit te doen in plaats van het beleid van de Fed of de ECB te volgen.

MAS, rentetarieven en de wisselkoers van de Singaporese dollar

De reden is dat Singapore een kleine economie is die afhankelijk is van handel. Dit betekent dat de inflatie sterk wordt beïnvloed door de sterkte of zwakte van de Singaporese dollar ten opzichte van bijvoorbeeld de Japanse yen of andere valuta's zoals de Amerikaanse dollar, enz. De MSA heeft gezworen de kracht van de Singaporese dollar te controleren om zo de consumentenprijzen te beheersen; dit gebeurt met de Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER). De Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate is de wisselkoers tussen de Singaporese dollar en een mandje valuta's van de belangrijkste handelspartners van het land.

Maakt de economie van Singapore nog steeds deel uit van de vier Aziatische tijgers?

De economie van Singapore vermeed een technische recessie in het tweede kwartaal van 2023 en groeide met 0,7% op jaarbasis en 0,3% op kwartaalbasis, volgens een rapport gepubliceerd door het statistiekbureau van het land. Economen gepolst door Reuters rekenden op een groei van 0,3% kwartaal-op-kwartaal en 0,6% jaar-op-jaar.

MAS-analisten schreven in een jaaroverzicht dat "de vooruitzichten op korte termijn onzeker blijven met neerwaartse risico's. Mochten er in de komende maanden latente kwetsbaarheden in het wereldwijde financiële systeem opduiken, dan kan het vertrouwen van consumenten en beleggers een verdere klap krijgen, met negatieve gevolgen voor de bredere economie." MAS schat dat het bruto binnenlands product voor 2023 dit jaar zal afnemen tot een bandbreedte van 0,5% tot 2,5%, veel lager dan de groei van 3,6% in 2022.

Economen van HSBC suggereerden dat "Singapore goed gepositioneerd is om de regio te leiden met een snel herstel." In een reactie op de economie van Singapore op CNBC zeiden ze dat er veel economische veerkracht is, waarbij ze opmerkten dat "terwijl de terugkeer van Chinese toeristen slechts terug is naar 30% van het equivalente niveau (niveaus van 2019), Singapore niettemin de kampioen is in het herstellen van directe vluchten met China. Dit maakt de weg vrij voor een versnelling van het aantal Chinese toeristen in de komende maanden, wat de dienstensector van Singapore ondersteunt."

Een rapport over de inflatie van het land door de UOB zei dat "hoewel de totale inflatie iets sneller afneemt dan verwacht, de matiging van het tempo van de kerninflatie in overeenstemming bleef met de projectie. Als zodanig verwachten we nu dat de totale inflatie gemiddeld lager zal uitvallen op 4,7% (ten opzichte van de eerdere prognose van 5,0%), terwijl we blijven uitgaan van een kerninflatie van gemiddeld 4,0% in 2023. Exclusief de GST-impact van 2023 verwachten we nu dat de totale inflatie gemiddeld 3,7% zal bedragen (ten opzichte van de vorige prognose van 4,0%) en de kerninflatie gemiddeld 3,0% (ongewijzigd) zal bedragen in 2023, beide nog steeds boven de "standaard" doelstelling van 2%.

ANZ-analisten deelden hun projecties met betrekking tot de Singaporese dollar in een notitie die op 26 juni werd gepubliceerd, wat suggereert dat "met de MAS in de wacht, de Singdollar niet zal profiteren van een opwaartse hercentrering van de beleidsband zoals vorig jaar. Maar met het waarderingspad nog steeds op zijn plaats, verwachten we dat de S$NEER hoger zal blijven drijven en in de bovenste helft van de beleidsband zal blijven. Singapore blijft kapitaalinstroom aantrekken, die de MAS deels heeft geabsorbeerd via verhogingen van hun valutareserves. De sterke correlatie tussen SGD en de DXY betekent dat de belangrijkste drijfveer van de dollarkant zal zijn. Nu de Amerikaanse Federal Reserve bijna klaar is met hun verkrappingscyclus, zien we de Dollar Index (DXY) in de tweede helft van het jaar dalen, wat de SGD sterker zal helpen duwen." Het ANZ-rapport voorspelt dat de Singaporese dollar tegen het einde van het jaar zal worden verhandeld ten opzichte van de Amerikaanse dollar op $1,31.

Risicobeheer bij het handelen in de Singaporese dollar

Als u hebt besloten om de Singaporese dollar in uw handelsportefeuille op te nemen, moet u de risico's beoordelen. Beginnende traders hebben vaak de neiging om hun capaciteiten te overschatten, fouten te maken als gevolg van potentiële onwetendheid en de urgentie om te beginnen met handelen. Fouten bij het handelen kunnen echter negatieve gevolgen hebben, soms groot en soms klein.

Er zijn manieren voor beginnende traders om hun risico's te minimaliseren. Een daarvan is om uw handelskennis te vergroten door de verschillende handelstechnieken te bestuderen en zoveel mogelijk te leren over Forex trading. Webinars, blogs, seminars, video's en een breed scala aan educatief materiaal worden door brokers gratis op internet aangeboden.

Een andere manier is om te leren hoe u risicobeheertools zoals een stop-loss-order kunt gebruiken. Deze tools bestaan op handelsplatforms en wachten op u om ze te gebruiken bij het uitvoeren van uw handelsstrategieën. Tools voor risicobeheer helpen u potentiële verliezen te verminderen als markten tegen uw plannen ingaan en houden u op een veilig spoor zonder waardevolle fondsen te verliezen. Leer hoe u ervan kunt profiteren om de financiële strategie te bouwen die uw handelservaring verbert.

