Handelen in Australische Dollar: Zal de Aussie zich herstellen?

Februari 05, 2024 15:12

De Australische economie is een van de sterkste in de regio Zuidoost-Azië en Oceanië. Ondanks het potentieel is de Australische economie niet onaangetast gebleven door de ongunstige economische omstandigheden die de prestaties van grote economieën over de hele wereld hebben beïnvloed.

Als gevolg hiervan heeft de Australische dollar, bij traders bekend als de "Aussie", moeite om weer voet aan de grond te krijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en lijkt het ver verwijderd te zijn van een terugkeer naar het meerjarige hoogtepunt van september 2017. Het werd toen verhandeld tegen $0,80 ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger.

In dit artikel zullen we onderzoeken hoe de Australische economie de afgelopen maanden heeft gepresteerd en wat de uitdagingen zullen zijn voor de Australische dollar.

Reserve Bank of Australia beslist over tarieven

Woensdag zal de Reserve Bank of Australia (RBA) haar besluit over de financieringskosten bekendmaken. De RBA was een van de eerste centrale banken die een strikt monetair beleid voerde om de inflatiedruk te bestrijden.

Economen suggereren dat de raad van de Australische centrale bank de rente na de komende vergadering waarschijnlijk ongewijzigd zal laten. De RBA heeft de tarieven de afgelopen maanden niet aangepast omdat zij het effect van de hoge leenkosten op de economie van het land in de gaten houdt.

ANZ-marktanalisten suggereren dat het te vroeg zou zijn voor de Australische centrale bank om haar beleidskoers te 'keren' in de richting van renteverlagingen, aangezien de inflatie in sommige belangrijke gebieden hoger bleef dan de doelstelling. In een reactie op het beleid van de RBA merken ze op: "Hierdoor zal de RBA waarschijnlijk haar verkrappingsbias en agressieve toon in de verklaring van februari handhaven. Dat gezegd zijnde, zouden de risico's kunnen beginnen te verschuiven in de richting van een eerder begin van renteverlagingen."

Australische CPI-inflatie daalt, maar nog niet genoeg

Uit een rapport dat op 31 januari door het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) werd vrijgegeven, bleek dat de Australische CPI-inflatie in het vierde kwartaal op jaarbasis daalde tot 4,1%. Het cijfer verraste analisten omdat ze hadden verwacht dat de inflatie 4,3% zou bedragen. Het lager dan verwachte aantal lijkt de verwachtingen van een renteverlaging terug te dringen, aangezien het prijsniveau lijkt terug te trekken zonder enige versoepeling van het monetaire beleid.

In een reactie op de Australische inflatiegegevens schreef de penningmeester van het land, Jim Chalmers op X: "De zeer welkome resultaten van vandaag zijn zelfs beter dan de marktverwachtingen, maar we weten dat mensen nog steeds onder druk staan, en daarom zijn de belastingverlagingen voor de kosten van levensonderhoud van @AustralianLabor voor Midden-Australië zo belangrijk."

De Australische penningmeester voegde eraan toe dat "nieuwe gegevens van de @ABSStats laten zien dat we zeer welkome en bemoedigende vooruitgang boeken in de strijd tegen inflatie, het overheidsbeleid helpt, maar dit is geen missie volbracht omdat we weten dat mensen nog steeds onder druk staan."

Economen van EY vertelden verslaggevers van The Guardian dat uit de inflatiegegevens bleek dat de 13 renteverhogingen van de RBA sinds mei 2022 hadden gewerkt en dat er geen reden was om de contante rente volgende week te verhogen, eraan toevoegend dat "binnenlandse bronnen van inflatiedruk nog steeds aanwezig zijn – waaronder een aanhoudend sterke vraag naar woningen, stijgende verzekeringspremies en een krappe arbeidsmarkt."

Wat merken analisten op met betrekking tot de Australische dollar?

Economen van CIBC Capital Markets zeiden in een rapport dat ze niet verwachten dat de Australische dollar zal verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar en hielden hun prognose voor het eerste kwartaal ongewijzigd. In hun rapport merken ze op dat "we geen RBA-verlagingen verwachten tot Q3 of later (na de Fed). Het stabiele RBA-beleid te midden van de verlagingen door de Fed en de kracht in de Australische dienstensector betekenen dat de AUD relatief stabiel zou moeten zijn, ondanks de aanhoudende zwakte in China. We denken dat AUD/USD zal blijven reageren op de verwachtingen van de Fed - nu het FOMC in maart een kans van 50% heeft op een verlaging, denken we dat verdere daling van de AUD beperkt is, en handhaven we onze AUD/USD-prognose van 0,6600 in Q1."

Bron: Admirals MetaTrader 5. AUD/USD - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 mei 2016 tot 2 februari 2024. Opgesteld 2 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Een rapport van Rabobank lijkt in lijn te zijn met de prognose van CIBC over de veerkracht van de Australische dollar. De economen van Rabobank schreven: "Te midden van speculaties dat nieuwe RBA-prognoses zouden kunnen impliceren dat het iets langer zou kunnen duren voordat de CPI-inflatie terugkeert naar de doelstelling dan eerder geraamd, suggereren de marktrentes dat de RBA waarschijnlijk agressiever zal blijven over het beleid dan de Fed of de ECB. Op het eerste gezicht zou dit ondersteunend moeten zijn voor AUD/USD. Naar onze mening zal de markt echter waarschijnlijk een deel van de renteverlagingen van de Fed die voor de eerste helft van dit jaar waren verwacht, blijven inprijzen. Dit suggereert ruimte voor een stevigere USD op korte termijn."

Bron: Admirals MetaTrader 5. AUD/USD - Dagelijkse grafiek. Datum: 22 september 2023 tot 2 februari 2024. Opgesteld op 2 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Analisten van Danske Bank suggereren dat economische groei en relatieve rentetarieven, zoals die van de Fed, op de Australische munt kunnen wegen. In een reactie op de dynamiek van het AUD/USD valutapaar merkten ze op dat "met Australische leidende indicatoren die stevig naar beneden wijzen en de Amerikaanse economische gegevens nog steeds solide blijven, we verwachten dat de relatieve rente en groei in de toekomst op de AUD/USD zullen wegen. AUD/USD blijft stevig in handen van het wereldwijde risicosentiment, waarbij de vooruitzichten voor inflatie en renteverlagingen een belangrijke drijfveer blijven. Over het algemeen denken we dat de Fed zal kiezen voor een geleidelijker tempo voor renteverlagingen, wat een ondersteunende factor zal zijn voor de brede USD. We laten ons neerwaarts hellende prognoseprofiel ongewijzigd."

Handelen in Australische dollar bij Admirals

De Australische dollar ten opzichte van het US dollar valutapaar (AUD/USD) is een van de meest verhandelde combinaties onder forex traders. Aangezien Australië een van de sterkste economieën in de regio is en nauw verwant is aan China, zijn de verwijzingen naar de Australische dollar in de financiële media gebruikelijk.

Beginnende traders die zowel het AUD/USD-paar als de AUD/NZD, EUR/AUD en AUD/JPY paren in hun portefeuilles willen opnemen, moeten zich concentreren op zelfonderwijs over handelsprincipes en toegang krijgen tot inzichten met betrekking tot de genoemde Forex valuta's.

Brokers geven toegang tot een reeks educatief materiaal, zoals artikelen, handleidingen, webinars en andere video's die beginnende traders helpen begrijpen hoe trading werkt. Door de kennis rond handelen te versterken, kunnen beginnende traders begrijpen hoe ze een strategie kunnen opbouwen en hun risico kunnen beheren door gebruik te maken van de stop loss en take profit orders.

