FOMC notulen, Orders duurzame goederen, Huizenverkoop & USD

November 22, 2022 11:40

De USD-valutaparen kunnen deze week fluctueren voorafgaand aan Amerikaanse orders voor duurzame goederen en handelsevenementen voor nieuwe huizenverkopen. Er is ook een kans dat de wereldwijde aandelenmarkten onder druk kunnen komen te staan wanneer het Federal Open Market Committee (FOMC) zijn notulen vrijgeeft en nadat China openbare ruimtes heeft afgesloten vanwege COVID-19-vrees.

USD valutaparen

De USD staat woensdag in de schijnwerpers wanneer het rapport Durable Goods Orders over oktober wordt vrijgegeven. Het consensusadvies ziet een groei van 0,4 procent, onveranderd ten opzichte van de voorgaande maand. De inflatie in de VS is in oktober afgenomen en heeft mogelijk de bestellingen voor artikelen met grote tickets ondersteund. Tegelijkertijd hebben de stijgende rentetarieven de investeringen en uitgaven gedempt, dus er zijn gemengde vooruitzichten voor de resultaten.

De Amerikaanse huizenmarkt wordt morgen onder de loep genomen met het New Home Sales-rapport voor oktober. Eerder op het niveau van 603.000 verkochte nieuwbouwwoningen, ziet het consensusoordeel de resultaten van oktober op 570.000. Factoren om rekening mee te houden zijn onder meer de stijgende renteomgeving in de VS die weegt op de vraag naar hypotheken en nieuwe huizen. Daar komt nog bij dat de bouwsector kwetsbaar is voor inflatoire druk op grondstoffen, dus het rapport zal naar verwachting signalen afgeven over de gezondheid van de woningmarkt.

De publicatie van de FOMC Minutes op 23 november kan van invloed zijn op de USD-valutaparen en het beurssentiment. Recessievrees is net onder de oppervlakte en renteverhogingen hebben een aanzienlijk effect gehad op de risicobereidheid en de waarde van de Amerikaanse dollar. Hoewel de Amerikaanse inflatie in oktober is gedaald, is de Federal Reserve van mening dat het te vroeg is om het monetaire beleid te versoepelen. De notulen van de FOMC meeting zullen naar verwachting meer aanwijzingen geven over het laatste rentebesluit van het jaar op 13-14 december.

De gedachten van het FOMC kunnen inzicht bieden in de kans op een recessie in de Amerikaanse economie. Dit hangt samen met de relatief langzame terugkeer van China naar volledige productiviteit, aangezien de landen belangrijke handelspartners zijn.

Spotprijzen ruwe olie

Een kleine dip in de spotprijzen voor crude oil kan verband houden met recessievrees en de recente lockdowns in China. Hoewel China zijn covid-beleid met nultolerantie iets heeft versoepeld, is de situatie verre van de normale productiviteitsniveaus en een bron van zorg over de groeivooruitzichten op korte termijn in beide landen.

