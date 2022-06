Een blik op het Fed rentebesluit en Amerikaanse retail sales

Juni 15, 2022 12:45

De grote gebeurtenissen in het handelsnieuws zijn het rentebesluit van de Federal Reserve in juni en de Amerikaanse detailhandelsverkopen voor mei. Vandaag bekijken we hun potentiële impact op het marktsentiment en de verschillende activaklassen.

De Federal Reserve zal naar verwachting zijn belangrijkste renteverwachting met 0,5 procent verhogen, waardoor de totale rente op 1,5 procent komt in zijn streven om de hoge inflatie te verslaan. Een van de belangrijkste doelen van de Fed is om de inflatie op het streefniveau van 2 procent te houden, maar nadat uit gegevens bleek dat de prijzen in mei met 8,6 procent stegen, is er nog een lange weg te gaan.

In US-dollar luidende activa

De Amerikaanse dollar zelf is de belangrijkste asset in focus tegen een wazige achtergrond van onzeker tot bearish marktsentiment. De havikachtige houding van de Federal Reserve lijkt voor de nabije toekomst duidelijk, wat een gestage stijging van de belangrijkste rentetarieven en een sterkere USD betekent. Aan de andere kant van de schaal bevinden zich de tegenvaluta's van de USD zoals de EUR of GBP, die beide zwakker zijn ten opzichte van de USD op het moment van schrijven.

In USD luidende activa omvatten crude olie, Amerikaanse staatsobligaties, in USD luidende zakelijke leningen en hypotheken, samen met spaargeld en andere soorten obligaties zoals bankobligaties. Het is redelijk om te verwachten dat naarmate de USD stijgt bij het kopen van safe havens, activaklassen die aan de valuta zijn gekoppeld, op korte termijn zullen appreciëren, op voorwaarde dat de economie in groeigebied blijft. Dat blijft een moeilijk vraagstuk vanwege de aanhoudende effecten van de COVID-19-neergang en het conflict in Oekraïne. Bovendien betekent monetaire verkrapping het einde van het activa-aankoopprogramma van de Federal Reserve, dus het gewicht ligt nu bij andere marktdeelnemers om de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties te handhaven.

Detailhandelsverkopen

Terwijl de Fed blijft koorddansen met recessie aan de ene kant en inflatie aan de andere kant, zijn economische benchmarks zoals Retail Sales nog belangrijker. De detailhandelsverkopen over mei zijn naar verwachting gedaald van 0,9 procent groei in april naar 0,2 procent. De werkelijke resultaten kunnen de USD-valutaparen verplaatsen, afhankelijk van of er verrassingen zijn in opwaartse of neerwaartse bewegingen.

Retail aandelen

Retailaandelen zijn een andere activaklasse die de impact kan voelen van het nieuwste Retail Sales-rapport, dat meer dan 10 soorten Amerikaanse retailers onderzoekt. Large-cap retailers zoals Walmart, Amazon en Home Depot vertrouwen op consumentenbestedingen voor hun inkomen en met stijgende prijzen voelen ze waarschijnlijk een druk op hun bedrijfsresultaten.

Handelsnieuws in andere delen van de wereldeconomie omvat de bbp-publicatie van Nieuw-Zeeland over het eerste kwartaal, die naar verwachting is gestegen tot 3,3 procent in vergelijking met 3,1 procent eerder op jaarbasis. Een verwacht resultaat is mogelijk niet het werkelijke resultaat en NZD-valutaparen kunnen bewegen afhankelijk van hoe de benchmark zich verder ontwikkelt.

