Fed, ECB en BoJ beslissen over rentetarieven

Juli 26, 2023 15:02

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ) zijn de drie centrale banken die deze week hun rentebesluiten bekendmaken. Marktdeelnemers en analisten zullen zich ook richten op de verklaringen na de vergadering om te zoeken naar aanwijzingen voor de toekomst.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde Japan via zijn World Economic Outlook-rapport dat "op dit moment het risico waarschijnlijk opwaarts is, dat de inflatiedruk misschien boven de doelstelling zal blijven." Het IMF suggereerde dat "het monetaire beleid accommoderend kan blijven, maar het moet zich voorbereiden op de noodzaak om misschien te gaan verhogen", en adviseerde de BoJ om "een beetje flexibeler te zijn en misschien weg te gaan van de rentecurvecontrole die het nu heeft."

In Australië daalde de inflatie in het tweede kwartaal van het jaar tot 6% op jaarbasis, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Op kwartaalbasis stegen de prijzen met 0,8%, het laagste niveau sinds september 2021. Analisten van Deloitte Access suggereerden dat de laatste inflatiecijfers een verder bewijs waren dat de Reserve Bank of Australia de rente te ver heeft verhoogd.

Rentebesluit van de Fed

Het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Federal Reserve komt naar verwachting woensdag bijeen en maakt later op de dag zijn rentebesluit bekend. Marktanalisten suggereren dat de Amerikaanse centrale bank verder zal gaan met een renteverhoging van 25 basispunten, zoals blijkt uit een rapport van Reuters.

Hoewel de mogelijkheid van twee renteverhogingen tegen het einde van het jaar is besproken, geloven de meeste economen nog steeds dat de komende verhoging de laatste zou zijn in de huidige verkrappingscyclus. De totale inflatie is de afgelopen maanden gedaald en kwam in juni uit op 3,0%, iets boven het streefcijfer van de Fed. De dalende inflatie en een veerkrachtige sterke arbeidsmarkt hebben sommige economen ertoe aangezet te suggereren dat de Fed voor het einde van 2023 zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente. Fed-baas Jerome Powell blijft echter benadrukken dat de verkrapping van het monetaire beleid nog niet voorbij is.

Rentebesluit van de ECB

De ECB is de volgende centrale bank die donderdagmiddag haar renteplannen bekendmaakt. De ECB heeft andere centrale banken gevolgd door de leenkosten te verhogen, in een poging de hoge inflatiecijfers tegen te gaan. Volgens een rapport van Reuters suggereren economen dat de centrale bank van de eurozone verder zal gaan met een verhoging van 25 bp.

De rente in het euroblok is het afgelopen jaar met 400 basispunten gestegen tot 3,5%, het hoogste niveau in 22 jaar. Terwijl de totale inflatie in juni voor de derde maand op rij daalde, zijn de kernprijzen zoals die voor diensten, gestegen. Analisten van UBS suggereren dat "de onderliggende inflatie zeer, zeer langzaam zal dalen, dus dit is een zorg voor de ECB", vanwege de sterke arbeidsmarkt- en loonstijgingen in de afgelopen maanden.

Rentebesluit van de BoJ

De BoJ zal de laatste centrale bank zijn die haar bestuursvergadering over rentetarieven houdt. Economen suggereren dat de BoJ de Yield Curve Control (YCC) ongewijzigd zal houden en de kortetermijnrentedoelstelling stabiel zal houden op -0,1%. De inflatie is de afgelopen 15 maanden consequent boven de doelstelling van de BoJ geweest, terwijl andere enquêtes aantonen dat de economie opwarmt.

De analisten van Rabobank schreven in een rapport van 25 juli dat een "dovish" aanpak van de centrale bank van Japan druk zou kunnen uitoefenen op de Japanse yen. De economen van de Nederlandse bank suggereerden dat "hoewel de JPY waarschijnlijk zou afzwakken op een dovish beleidsresultaat op 28 juli, het heel goed mogelijk is dat speculatie over een beweging in september vrij snel zou kunnen toenemen. Dit zou de verkoopdruk op de JPY beperken. Tekenen van aanhoudende looninflatie zouden het groene licht zijn voor een beleidsaanpassing door de BoJ, terwijl kleinere loonstijgingen tot volgend jaar waarschijnlijk het tegenovergestelde zouden signaleren.

